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Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Miliartuberkulose nach Adalimumabtherapie eines M. Crohn

  • 23.04.2026
  • Aktuelle Bilder
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima, MSc
Maximilian Emich
Helmut Kopf
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Auszug

Ein 38-jähriger Patient afghanischer Abstammung wurde mit Verdacht auf chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) zur weiteren Behandlung zugewiesen. Klinisch zeigte sich in erster Linie der Verdacht eines stenosierenden M. Crohn mit perianaler Beteiligung. Die Kolonoskopie mit Inspektion des terminalen Ileums ergab milde entzündliche Veränderungen im terminalen Ileum und eine geringe Stenosebildung im distalen Rektum. Histologisch war die leicht aktive Ileitis mit einer frühen Phase eines M. Crohn vereinbar, die Kolonbiopsien waren aber unauffällig. Die MR(Magnetresonanz)-Enterographie mit oraler Verabreichung von Mannitlösung zeigte nur eine minimale Wandverdickung von C. ascendens und Zökum, ohne Nachweis einer entzündlichen Aktivität (Abb. 1). Die MR-Tomographie (MRT) des kleinen Beckens hingegen zeigte einen hufeisenförmigen Abszess perianal („horseshoe abscess“; Abb. 2).
Abb. 1
Die Magnetresonanzenterographie zeigt eine geringe Wandverdickung von C. ascendens und Zökum (Pfeil)
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Abb. 2
In der Magnetresonanztomographie des Beckens findet sich ein hufeisenförmiger Abszess zwischen Sphinkter ani externus und internus (aPfeile), der eine deutliche Kontrastmittelaufnahme aufweist (b, Pfeile)
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Titel
Miliartuberkulose nach Adalimumabtherapie eines M. Crohn
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima, MSc
Maximilian Emich
Helmut Kopf
Publikationsdatum
23.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen
Print ISSN: 1728-6263
Elektronische ISSN: 1728-6271
DOI
https://doi.org/10.1007/s41971-026-00255-9
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