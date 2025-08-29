Bei chronischen Durchfällen ist der Ausschluss einer mikroskopischen Colitis ein wichtiger Teil der koloskopischen Abklärung. Die Krankheit löst wässrige, teils schwere Durchfälle aus und kann die Lebensqualität entscheidend minimieren. Die mikroskopische Colitis tritt typischerweise bei Frauen über dem 50. Lebensjahr auf, aber nicht nur. Nikotin und NSAR können eine Rolle spielen. Eine nichtinvasive Abklärung ist nicht möglich. Die (einzige) Standardtherapie ist Budesonid 9 mg, welches fast immer und sehr rasch nützt. Wegen Rückfällen braucht es oft eine Erhaltungstherapie in niedrigerer Dosis. Für therapierefraktäre Fälle gibt es Daten aus Fallserien zur Wirksamkeit von Biologika und JAK-Inhibitoren.