Mikronährstoffsupplementation in der Schwangerschaft

Die Schwangerschaft stellt einen hochregulierten physiologischen Zustand dar, in dem sowohl für die werdende Mutter als auch für den sich entwickelnden Fetus ein erhöhter Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und essenziellen Fettsäuren besteht. Die mütterliche Ernährung während der Schwangerschaft und Stillzeit beeinflusst das Wachstum und die Gesundheit des Nachwuchses wesentlich. Insbesondere wird ihr eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des kindlichen Gehirns zugeschrieben []. Mikronährstoffe sind nicht nur Bausteine für das Wachstum und die Entwicklung des Kindes, sondern tragen auch wesentlich zur Erhaltung und Stabilität des mütterlichen Organismus bei. Ein suboptimaler Versorgungsstatus kann Fehlentwicklungen, Anämie, geburtshilfliche Komplikationen oder Wachstumsverzögerungen begünstigen. Auch perikonzeptionell spielt die mütterliche Ernährung eine wichtige Rolle – sie beeinflusst die Entwicklung und Funktion der Plazenta sowie die genomische Prägung und Programmierung des Fetus – und wirkt sich dadurch auf die langfristige Gesundheit des Kindes aus []. Obwohl der kalorische Mehrbedarf in der Schwangerschaft relativ gering ist, steigen die Bedürfnisse an bestimmten Mikronährstoffen erheblich. Schwangere sollten daher nährstoffdichte Lebensmittel bevorzugen und eine unzureichende Zufuhr über Supplemente ausgleichen []. Supplementation bezeichnet die gezielte Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen in Mengen, die über das hinausgehen, was durch die normale Ernährung bereitgestellt werden kann. Multivitaminpräparate mit mehreren Mikronährstoffen sollten schwangeren Frauen empfohlen werden, die keine ausreichende Ernährung zu sich nehmen []. Auch wenn gut ernährte Frauen diese Supplemente möglicherweise nicht zur Deckung ihres täglichen Bedarfs benötigen, wird empfohlen, im Zweifel und ohne sorgfältige ernährungsmedizinische Abklärung eine vorsichtige Indikationsstellung vorzunehmen. Derzeit konzentrieren sich Supplementationsstrategien vor allem auf die Versorgung mit Eisen, Folsäure, Jod sowie Kombinationspräparaten mit mehreren Mikronährstoffen []. Der folgende Beitrag beleuchtet zentrale Mikronährstoffe aus leitlinienorientierter Perspektive und soll einen Überblick über aktuelle Empfehlungen zu Bedarfsdeckung, Risikoabschätzung sowie individuell angepasster Supplementation geben.