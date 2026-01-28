Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Rheuma Plus / Schweiz

Mikrobiom, Ernährung und Rheuma

  • 27.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Prof. Dr. rer. medic. Christina Heidt
Prof. Dr. med. Martin A. Kriegel
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz

Zusammenfassung

Rheumatische Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis (RA), Spondyloarthritis (SpA) und systemischer Lupus erythematodes (SLE) sind durch eine gestörte Immunregulation und persistierende Entzündungsprozesse gekennzeichnet, die eine fortschreitende Gewebeschädigung verursachen. Die Pathogenese dieser Erkrankungen ist multifaktoriell und resultiert aus einem komplexen Zusammenspiel genetischer Prädispositionen, umweltbedingter Einflüsse und immunologischer Dysregulationen. Zunehmende Evidenz weist auf die zentrale Bedeutung der intestinalen Mikrobiota und der Darmbarriere in der Krankheitsentstehung hin. Vor diesem Hintergrund rückt die Modulation der intestinalen Mikrobiota als potenzieller therapeutischer Ansatz verstärkt in den Fokus. Ernährungstherapeutische Strategien, insbesondere eine ballaststoffreiche Ernährung, könnten durch die Förderung kommensaler Bakterien sowie die gesteigerte Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs) eine immunmodulatorische Wirkung entfalten. SCFAs, insbesondere Butyrat, stabilisieren die Integrität der Darmbarriere und wirken entzündungshemmend, indem sie regulatorische T‑Zellen (Tregs) induzieren und proinflammatorische Immunantworten dämpfen. Die gezielte Beeinflussung des Mikrobioms durch ernährungsmedizinische Interventionen ist deshalb eine vielversprechende Ergänzung zu etablierten Therapiekonzepten für rheumatische Erkrankungen.
Titel
Mikrobiom, Ernährung und Rheuma
Verfasst von
Prof. Dr. rer. medic. Christina Heidt
Prof. Dr. med. Martin A. Kriegel
Publikationsdatum
27.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-026-00108-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.