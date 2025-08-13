Mikrobiom, Ernährung und Rheuma

Dieser Übersichtsartikel fasst den aktuellen Stand der Forschung zur Rolle des Mikrobioms und der Ernährung in der Pathogenese von RA, SpA und SLE zusammen und erörtert potenzielle ernährungstherapeutische Ansätze, die zur gezielten Modulation des Mikrobioms und damit zur Verbesserung der klinischen Behandlung dieser Erkrankungen beitragen könnten (Abb.).

Beispiele von veränderten Taxa im Darmmikrobiom rheumatischer Erkrankungen. Darmbarriere ( schwarzer Pfeil illustriert den Schweregrad der Darmbarrierestörung ), intestinale Mikrobiomveränderungen und Ernährungsinterventionen ( grüner Pfeil: protektiv; roter Pfeil: prädisponierend ) – Auswirkungen auf das Immunsystem bei Rheuma (exemplarisch). E. coli Escherichia coli ; K. pneumoniae Klebsiella pneumoniae ; P. copri Prevotella copri (auch Segatella copri seit 2023 genannt); B. adolescentis Bifidobacterium adolescentis ; E. gallinarum Enterococcus gallinarum ; R. gravus Ruminococcus gravus ; L. reuteri Limosilactobacillus reuteri ; A. massiliensis Akkermansia massiliensis ; Typ-I-IFN Typ-I-Interferon; IL Interleukin; Treg regulatorische T‑Zellen; Th17 T-Helferzelle 17 (IL-17-produzierende T‑Helferezelle); TNF‑α Tumornekrosefaktor‑α; Tfh T-Follikuläre Helferzelle; Ro60 Ro (Ribonukleoprotein) 60 kDa Protein; β 2 -GPI β2-Glykoprotein I; dsDNA Doppelstrang-DNA; MACs microbiota-accessible carbohydrates

Sowohl humane Assoziationsstudien wie auch tierexperimentelle Studien haben gezeigt, dass eine gestörte Mikrobiomzusammensetzung und eine erhöhte Darmpermeabilität bei Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Erkrankungen wie RA, SpA und SLE mit der Aktivierung entzündlicher Immunantworten assoziiert sind []. Insbesondere wurden spezifische mikrobielle Dysbiosen identifiziert, die in Verbindung mit einer gesteigerten Interaktion zwischen Mikrobiom und Immunsystem eine Rolle bei der Auslösung und Aufrechterhaltung von Entzündungsprozessen spielen [].

Die Integrität der intestinalen Barriere ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Darmhomöostase. Eine erhöhte Permeabilität der Darmbarriere kann durch Umweltfaktoren wie Medikamente, westliche Ernährungsgewohnheiten oder gastrointestinale Infektionen verursacht werden []. Eine ballaststoffarme Ernährung, die mit einer Reduktion von SCFAs assoziiert ist, kann die Barrierefunktion des Darms beeinträchtigen und entzündungsfördernde Prozesse verstärken []. Neben Umweltfaktoren können auch spezifische, sogenannte Pathobionten, in einem suszeptiblen Wirt krankheitsfördernde kommensale Bakterien, die Permeabilität des Darms beeinflussen, indem sie an Zelladhäsionsmoleküle binden und so die epithelialen Verbindungen destabilisieren (Abb.; []).

Ein weiterer wichtiger Mechanismus der Mikrobiota-Immun-Interaktionen ist die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) wie Butyrat, Acetat und Propionat, die nicht nur als Energiequelle für Enterozyten dienen, sondern auch entzündungsmodulierend wirken []. SCFAs binden an G‑Protein-gekoppelte Rezeptoren und hemmen Histon-Deacetylasen, wodurch sie entzündungsfördernde Prozesse dämpfen und die Differenzierung regulatorischer T‑Zellen (Tregs) fördern []. Butyrat trägt zudem zur Stabilisierung des Darmepithels bei und unterstützt somit die intestinale Barrierefunktion [].

Studien haben gezeigt, dass kommensale Bakterien wieüber die Aktivierung von Toll-like-Rezeptoren (TLRs) die Immunantwort modulieren und entzündungshemmende Foxp3⁺-regulatorische T‑Zellen (Tregs) induzieren, die eine Schlüsselrolle im Schutz vor überschießenden Immunreaktionen spielen [].

Ein zunehmend beachteter Faktor in der Pathogenese rheumatischer Erkrankungen ist das humane Mikrobiom, insbesondere das intestinale Mikrobiom, welches das größte der humanen Mikrobiome darstellt []. Es ist eine komplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen, die in enger Wechselwirkung mit dem Immunsystem steht und eine zentrale Rolle bei der Immunregulation spielt []. Das intestinale Mikrobiom umfasst etwa 3,8 × 10Bakterienzellen und trägt mit 70–80 % zur funktionellen Integrität des Immunsystems bei []. Es enthält zudem 70–80 % der Immunzellen des Körpers und trägt somit maßgeblich zur Funktion des Immunsystems bei [].

Rheumatische Erkrankungen stellen eine heterogene Gruppe systemischer Autoimmunerkrankungen dar, die durch eine Fehlregulation des Immunsystems gekennzeichnet sind und verschiedene Organsysteme betreffen können []. Diese Erkrankungen sind mit einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität und einer erhöhten Morbidität assoziiert []. Zu den häufigsten Krankheitsbildern gehören die rheumatoide Arthritis (RA), die Spondyloarthritis (SpA) und der systemische Lupus erythematodes (SLE), die mit einer signifikanten Einschränkung der Lebensqualität und einer erhöhten Morbidität einhergehen []. Die Ätiologie dieser Erkrankungen ist multifaktoriell und umfasst sowohl genetische Prädispositionen als auch Umweltfaktoren, wobei die genauen pathogenetischen Mechanismen noch nicht vollständig verstanden sind [].

In dieser Studie wiesen Patientinnen und Patienten mit einer genetischen Prädisposition für das HLA-DRB1-Gen erhöhte 3‑HPA-Spiegel auf []. Dies lässt vermuten, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung, die die Produktion von 3‑HPA im Darm fördert, die Entstehung von AS bei genetisch anfälligen Personen begünstigen könnte []. Diese Befunde weisen auf eine mögliche, zukünftige personalisierte Ernährungsmedizin hin.

Mechanistisch konnte in einer neueren Studie gezeigt werden, dass eine Ernährung, die reich an Stärke und Kohlenhydraten ist, zu einer erhöhten Produktion von 3‑Hydroxypropionsäure (3-HPA) führt []. 3‑HPA ist ein Stoffwechselprodukt, der von bestimmten Darmbakterien, darunter auchund, wie auch von Hefepilzen, produziert wird. Dieser Metabolit kann posttranslational Autoantigene verändern (Carboxyethylierung von Cystein) []. Das Immunsystem kann auf diese veränderten Antigene reagieren und eine Autoimmunreaktion auslösen, bei der der eigene Körper angegriffen wird [].

Bei Patientinnen und Patienten mit Morbus-Crohn-assoziierter Spondyloarthritis wurde eine signifikante Erhöhung von IgA-gebundenen invasiven)-Bakterien nachgewiesen []. Die Konzentrationen vonkorrelierten signifikant mit dem BASDAI-Score, was auf eine klinische Assoziation hinweist []. In derselben Studie wurden auch Tierversuche durchgeführt, die zeigten, dass dieser spezifische Bakterienstamm die Aktivierung von Th17-Zellen und somit eine entzündliche Immunantwort sowie die Entstehung von Arthritis und Kolitis im Tiermodell fördern kann [].

Auch die Ernährung kann eine wichtige Rolle spielen: Eine stärkehaltige Ernährung (Weißbrot, Kuchen, Gebäck) kann das Wachstum vonim Darm begünstigen, während eine stärkearme Diät die bakterielle Belastung verringern und die Krankheitsaktivität senken könnte. Daher könnte eine stärkearme Ernährung für bestimmte, auf diese Ernährung sensitive Patientinnen und Patienten mit AS empfohlen werden [].

Als Hypothese wird vermutet, dass HLA-B27 strukturelle Ähnlichkeiten mit-Antigenen aufweist, was zu einer Kreuzreaktion des Immunsystems führen könnte []. Auch die Bindung von HLA-B27 an bakterielle Toxine und die molekulare Mimikry mit Kollagenen könnten Immunantworten auslösen, die die Krankheitsaktivität fördern []. Im Gegensatz dazu wird die frühere Hypothese, dass eine Fehlfaltung von HLA-B27 eine Inflammasom-vermittelte Immunaktivierung induziert, durch aktuelle Daten nicht hinreichend gestützt [].

Eine subklinische Entzündung des Darms wurde bereits in den 1980ern bei Patientinnen und Patienten mit ankylosierender Spondylarthritis beschrieben []. AS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule, die mit dem genetischen Marker HLA-B27 assoziiert ist []. Es konnte in der älteren Literatur gezeigt werden, dass Patientinnen und Patienten mit AS erhöhte Antikörper gegen bestimmte Serotypen vonaufweisen []. Erhöhte Antikörper gegenund eine erhöhte Abundanz dieses Bakteriums im Darm deuten darauf hin, dasseine Rolle als Triggerfaktor in der Pathogenese von AS haben kann [].

Studien zeigen, dass Patientinnen und Patienten mit SpA eine veränderte intestinale Mikrobiota im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen aufweisen []. Ein systematisches Review mit 28 Studien (1139 Patientinnen und Patienten mit SpA, 836 Kontrollen) identifizierte eine unspezifische intestinale Dysbiose mit erhöhter Abundanz vonundsowie reduzierter von Bacteroidales, Bacteroidetes und].stärkt die Darmbarriere, während Bacteroidales und Bacteroidetes (auch Bacteroidota in der neueren Nomenklatur genannt) über SCFAs entzündungshemmend wirken. Die verminderte Anzahl dieser Bakterien könnte, zusammen mit einer geschwächten Darmbarriere, zu einer verstärkten Expression von IL-23 und IL-17 sowie einer Aktivierung der inflammatorischen Kaskade bei SpA beitragen [].

Dabei könnte die Translokation von Bakterien, deren bakteriellen Bestandteilen und Zonulin aus dem Darm in den Blutkreislauf bei genetisch anfälligen Individuen das Immunsystem aktivieren und Entzündungen im Achsenskelett verursachen, was aber auch unabhängig von Mikrobiota entstehen kann []. Das Protein Zonulin spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation der intestinalen Permeabilität, indem es die Zonula occludens oder Tight Junctions (TJ) zwischen den epithelialen Darmzellen beeinflusst []. Durch die Bindung an spezifische Rezeptoren, insbesondere den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor, wird eine Reorganisation des intrazellulären Aktin-Zytoskeletts ausgelöst []. Diese strukturellen Veränderungen verändern die Konformation der Tight Junctions und bewirken deren Öffnung []. Ein Anstieg der Zonulin-Konzentration wird daher mit einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere assoziiert []. Klinische Studien zeigen, dass über 50 % der Patientinnen und Patienten mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) mikroskopische Darmentzündungen aufweisen, was die Rolle der Darmmikrobiota in der Pathogenese unterstützt [].

Spondyloarthritiden (SpA) sind eine Gruppe von chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, die vorwiegend das Achsenskelett betreffen und mit genetischen Faktoren, insbesondere dem HLA-B27-Allel, assoziiert sind. Zu den häufigsten Formen zählen die ankylosierende Spondylarthritis (AS), Psoriasisarthritis, reaktive Arthritis sowie die Spondylarthritis im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, auch enteropathische Spondylarthritis genannt []. Diese Erkrankungen teilen sich klinische, radiologische und genetische Merkmale und sollten als ein Spektrum und nicht als separate Entitäten betrachtet werden []. In Deutschland sind etwa 690.000 bis 970.000 Menschen betroffen []. Die Entstehung von SpA wird durch ein Zusammenspiel von genetischer Prädisposition, mechanischem Stress, einer Barrierestörung der Darmschleimhaut oder der Haut und Umweltfaktoren vermutet [].

Rheumatoide Arthritis

Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische, entzündliche, autoimmunvermittelte Systemerkrankung, die vor allem die peripheren Gelenke betrifft. In Deutschland liegt die Prävalenz der RA bei Erwachsenen bei etwa 0,8–1,2 % []. Zu den charakteristischen Merkmalen der RA gehören die Bildung von Autoantikörpern gegen den Rheumafaktor (RF) sowie gegen citrullinierte Proteine (ACPA, anti-citrullinierte Protein-Antikörper) []. Bei Patientinnen und Patienten mit RA wird außerdem eine erhöhte Inzidenz von Parodontitis beobachtet, deren entzündliche Mechanismen denen der RA ähneln und die mit höheren ACPA-Konzentrationen korrelieren []. Zudem sind Toxine bestimmter Mundbakterien mechanistisch mit der Citrullinierung von Autoantigen bei RA entdeckt worden []. Eine Eradizierung dieses Keims, Aggregatibacter actinomycemcomitans (A. a.), bei einem RA-Fall mit Endokarditis, führte interessanterweise zur Remission der rheumatischen Erkrankung [].

Das orale Pathogen A. a. produziert das Leukotoxin A (LtxA), das als wichtiger Virulenzfaktor bei der Parodontitis gilt. Dieses Toxin interagiert mit Neutrophilen, Lymphozyten und Makrophagen und kann Pyroptose induzieren []. Besonders bemerkenswert ist, dass LtxA in Neutrophilen eine Hypercitrullinierung von Proteinen auslöst, wodurch die Bildung neutrophiler extrazellulärer Fallen (NETs, neutrophil extracellular nets) gefördert und die Produktion von ACPA begünstigt wird []. Bei Patientinnen und Patienten mit RA sind Antikörper gegen LtxA vermehrt nachweisbar und korrelieren mit erhöhten ACPA-Spiegeln, was auf eine potenzielle pathophysiologische Verbindung zwischen parodontalen Infektionen und RA hinweist []. Die parodontale Gesundheit wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst [].

Bestimmte Nahrungsmittel haben das Potenzial, parodontale Entzündungen zu modulieren

Proinflammatorische Ernährungsgewohnheiten, insbesondere eine kohlenhydrat- und zuckerreiche Ernährung, können die gingivale Entzündungsneigung verstärken []. Trotz dieser Erkenntnisse existieren aufgrund der unzureichenden Datenlage bislang keine evidenzbasierten Ernährungsempfehlungen zur Prävention und Therapie der Parodontitis. Ein aktueller systematischer Review analysierte 1220 Studien, von denen jedoch nur 9 Studien – darunter 4 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) – die methodischen Kriterien erfüllten []. In 8 von 9 Studien wurde eine signifikante Verbesserung der parodontalen Parameter unter einer zucker- und fettreduzierten, ballaststoff- und mikronährstoffreichen Ernährung beobachtet []. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass obwohl belastbare klinische Evidenz begrenzt ist, bestimmte Nahrungsmittel mit antiinflammatorischen Eigenschaften – darunter Nüsse, Beeren, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, gesunde Öle und Fisch – das Potenzial haben, parodontale Entzündungen zu modulieren [].

In der Forschung zur Rolle des intestinalen Mikrobioms in der Pathophysiologie der RA gibt es tierexperimentelle Arbeiten, die einen kausalen Zusammenhang unterstützen []. Zudem wurden signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung und der stimulativen Effekte der Darmmikrobiota von Patientinnen und Patienten mit RA im Vergleich zu gesunden Kontrollen festgestellt []. Bei Patientinnen und Patienten mit Prä-RA wurde eine Erhöhung von Prevotella copri (kürzlich zu Segatella copri umbenannt) sowie eine verringerte Anzahl von Bacteroides-Spezies beobachtet []. Zudem zeigte sich bei Patientinnen und Patienten mit aktiver RA eine Vermehrung von Collinsella aerofaciens im Vergleich zu Patientinnen und Patienten mit nicht aktiver RA [].

Sowohl Prevotella als auch Collinsella spp. induzieren durch die Aktivierung autoreaktiver T‑Zellen im Darm eine verstärkte Expression von Interleukin-17, was eine für die RA charakteristische Th17-Immunantwort zur Folge hat []. Prevotella copri und die Autoantigene N‑Acetylglucosamin-6-Sulfatase sowie Filamin A, die in der Synovialflüssigkeit vorkommen, weisen eine hohe Sequenzhomologie auf, was eine immunologische Kreuzreaktion begünstigen könnte [].

Eine durch Dysbiose gestörte Darmbarriere kann die Schwere der RA verstärken

Eine gestörte Darmbarriere durch Dysbiose kann die Translokation von Bakterien und deren Bestandteile aus dem Darmlumen in periphere Gewebe ermöglichen, was die Schwere der RA verstärken kann []. Kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) können das innate und adaptive Immunsystem modulieren und die Integrität der Darmbarriere verbessern []. Insbesondere Butyrat hat eine protektive Wirkung auf die Darmbarrierefunktion und unterstützt die Regulierung von regulatorischen T-Zellen (Tregs), wodurch entzündliche Prozesse bei RA abgeschwächt werden könnten [].

In einer Machbarkeitsstudie mit Patientinnen und Patienten mit RA wurde nach einer 28-tägigen Intervention mit einem ballaststoffreichen Riegel (30 g/Tag) eine immunmodulatorische sowie darmbarrierestabilisierende Wirkung beobachtet []. Diese äußerte sich in einer Reduktion der Zonulin-Spiegel, einem Anstieg der zirkulierenden Tregs und einer günstigen Verschiebung des Th1/Th17-Verhältnisses [].

Eine randomisierte, kontrollierte klinische Interventionsstudie („Plants for Joints") mit 83 Patientinnen und Patienten mit RA untersuchte die Auswirkungen einer pflanzenbasierten Ernährung im Rahmen eines multidisziplinären Lebensstilprogramms []. Nach 16 Wochen Intervention zeigte sich in der Interventionsgruppe eine signifikante Reduktion des Disease Activity Score 28 (DAS28) um 0,9 Punkte und eine moderate Verbesserung der Krankheitsaktivität []. Zudem führte die Intervention zu einer erhöhten Ballaststoffaufnahme, die zur empfohlenen Tageszufuhr beitrug und möglicherweise die Integrität der Darmbarriere verbesserte [].

Dies wurde in vorläufigen Daten durch eine Senkung des fäkalen Albumin-Spiegels, eine Erhöhung der Lenticin-Konzentrationen und eine Reduktion der Tryptophan-Spiegel unterstrichen []. Lenticin ist ein Biomarker für den Verzehr von Linsen und wird mit protektiven Effekten gegen Lipopolysaccharid(LPS)-induzierten Entzündungen und osteoklastischer Differenzierung in Verbindung gebracht []. Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure, die in vielen eiweißhaltigen Lebensmitteln vorkommt, wie z. B. Schweinefleisch oder Käse. Da Tryptophan Vorläufer von Indol ist, einem Metaboliten, der mit der Entstehung von Arthritis in Verbindung gebracht wurde, könnten diese Veränderungen zur Reduktion entzündlicher Prozesse beitragen [].

Bereits 1991 wurden positive Effekte von Fastenkuren bei RA beobachtet []. Neuere Humanstudien weisen darauf hin, dass Fasten mit einer Abnahme von Bifidobacterium adolescentis einhergeht, einer Bakterienart, die in vitro humane IL-17-produzierende Th17-Zellen bei Arthritis induzieren kann [].

Eine weitere aktuelle Studie zeigt, dass eine Darmreinigung gefolgt von siebentägigem Fasten die Krankheitsaktivität der RA signifikant reduziert []. Dabei wurde ein Rückgang arthritogener Bakterien wie Actinobacteria und Firmicutes sowie eine Zunahme entzündungshemmender Mikroorganismen wie Bacteroidetes und Verrucomicrobia nachgewiesen []. Zudem wiesen Patientinnen und Patienten mit RA eine erhöhte Präsenz eukaryotischer Mikroorganismen, insbesondere Pilzen, auf, was auf eine potenzielle Rolle dieser Organismen in der Pathogenese der RA hindeutet [].

Neben der klinischen Verbesserung zeigten sich immunologische Veränderungen, darunter eine Zunahme nicht-klassischer Monozyten (CD14+CD16+) sowie eine signifikante Reduktion der Entzündungsmarker IL‑6 und Zonulin, letzteres ein Indikator für die intestinale Barrierefunktion []. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fasten gezielt immunmodulatorische Effekte induzieren und entzündliche Prozesse, die mit einer Dysbiose assoziiert sind, günstig beeinflussen könnte [].

Ein fastenähnlicher therapeutischer Ansatz stellt die ketogene Diät dar, bei der der Körper, ähnlich wie beim Fasten, seine Energie primär aus Ketonkörpern, insbesondere β‑Hydroxybutyrat (BHB), bezieht []. Im Unterschied zum Fasten, bei dem BHB durch Lipolyse generiert wird, erfolgt die BHB-Bildung unter einer ketogenen Ernährung durch die Zufuhr von exogenen Fetten oder ketogenen Fettsäuren []. BHB werden antiinflammatorische und immunmodulatorische Effekte zugeschrieben [].

Ketogene Diät ist ein fastenähnlicher therapeutischer Ansatz