S1-Leitlinie aktualisiert Migräne in der Schwangerschaft: Welche Therapie ist überhaupt möglich? 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht Nächster Artikel Cholesterin-senkende Diät könnte vor Krebs schützen Metadaten Titel S1-Leitlinie aktualisiert Migräne in der Schwangerschaft: Welche Therapie ist überhaupt möglich? Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-026-00433-1