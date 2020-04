Mensch und Maschine

Maschinen, die eine Beziehung zum Menschen herstellen sollen, haben in vielen Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Die Robotik bietet auch neue Möglichkeiten in der Gesundheitsüberwachung oder in Servicefunktionen. Ilona Kickbusch von der Schweizer Stiftung CAREUM und langjährige Mitarbeiterin der Weltgesundheitsorganisation, stellte kürzlich beim Pflegemanagement Forum in Wien einige Aspekte der Entwicklung zur Diskussion. Ihr Fazit: Es stellen sich zahlreiche ethische Fragen in der Anwendung und Nutzung. ...