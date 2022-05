Menopause und Lunge

1

Die Lunge beginnt ab dem Lebensalter von ungefähr 25 Jahren zu altern, sprich: Die Lungenfunktion nimmt progressiv ab. Der Alterungsprozess der Lunge ist gekennzeichnet durch anatomisch-strukturelle, physiologische und immunologische Prozesse. Zu den strukturellen anatomischen Veränderungen zählen die zunehmende knöcherne Verformung und die damit verminderte Nachgiebigkeit (Compliance) des Brustkorbs (Brustwirbelsäule, Brustwand), was eine erhöhte Atemarbeit erfordert. Diese fortschreitende Verformung und Rigidität des Brustkorbs unterliegt einerseits einer Höhenminderung der Brustwirbel (Sinterungen, Kompressionsfrakturen, Abnahme der Knochendichte), andererseits der eingeschränkten Rippenbeweglichkeit aufgrund kostovertebraler Kalzifikationen []. Weiter begünstigt die homogene Degeneration elastischer Bindegewebsfasern in den Alveoli eine tendenzielle Überblähung mit folglich erhöhtem Residualvolumen und niedrigerer Vitalkapazität („seniles Lungenemphysem“; []). Auch die Atemphysiologie büßt in Abhängigkeit des Alters an Effizienz ein. So bewirken die altersbedingte Sarkopenie und die Apoptose der Fast-twitch-Muskelfasern eine abnehmende Muskelkraft des Diaphragmas []. Zudem verliert die alternde Lunge an Gasaustauschfläche aufgrund der bereits erwähnten dysfunktionalen überblähten Alveoli. Dies wiederum schiebt das Ventilations-Perfusions-Missverhältnis an, mit folglich eingeschränkter Diffusionskapazität []. Als wären die anatomischen und physiologischen Veränderungen nicht genug, gerät hinzu das Immunsystem aus dem Gleichgewicht. Die dysregulierte Immunabwehr mit steigendem Alter spiegelt sich in einer multifaktoriell bedingt erhöhten Entzündungsaktivität der unteren Atemwege wider. Diese Erscheinung steht in Zusammenhang mit dem alternden Immunsystem, das gekennzeichnet ist durch einen geringgradigen proinflammatorischen Zustand, welcher sich beim weiblichen Geschlecht ausgeprägter zeigt als beim männlichen []. Entzündungen wiederum schieben degenerativ proteolytische Prozesse innerhalb der Lungenmatrix voran. Zu den Ursachen zählen beispielsweise der geringere Anteil an Makrophagen im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen, der erhöhte Anteil an neutrophilen Granulozyten, ein erhöhtes CD4+/CD8+-Verhältnis und eine vermehrte Freisetzung von Superoxiden durch die Makrophagen []. Gemäss der longitudinalen Kohortenstudie ECRHS (European Community Respiratory Health Survey) mit repetitiven Lungenfunktionsmessungen bei 1438 Frauen über einen Zeitraum von 20 Jahren verschlechterte sich die Lungenfunktion, insbesondere die forcierte Vitalkapazität (FVC), sowohl in der menopausalen Transition als auch direkt danach schneller, als durch das Alter zu erwarten ist []. Dieser Effekt der rascheren postmenopausalen Lungenfunktionsabnahme für das „forced expiratory volume in 1 second“ (FEV) und die FVC ist beachtlich. Die postmenopausale Abnahme des FEVist vergleichbar mit dem Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über zwei Jahre und diejenige der Abnahme der FVC mit dem Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese raschere postmenopausale Abnahme der Lungenfunktionsfähigkeit findet sich bei Raucherinnen am ausgeprägtesten []. Diese Akzentuierung begründet man einerseits durch den direkten Einfluss des Rauchens auf die Lunge und andererseits indirekt via den „antiöstrogenen Effekt“ des Rauchens [].