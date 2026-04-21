„Mein Körper gehört nicht mir“: Zur Rolle des Körpers in der traumafokussierten Psychotherapie

Einleitung verkörpertes (Fuchs 2024 ). Dieser Zusammenhang wurde in der Psychotherapie jedoch lange vernachlässigt, da psychische Prozesse primär als kognitive oder emotionale Vorgänge verstanden wurden, die unabhängig vom Körper ablaufen. Erst in jüngerer Vergangenheit rückte in den Fokus, dass Körperwahrnehmungen, Bewegungen und körperliche Resonanzen einen integralen Bestandteil psychischer Prozesse und ihrer Veränderung darstellen (Fuchs 2024 ). Embodiment-Ansätze in der Psychotherapie nutzen diese Erkenntnisse gezielt, um über körperorientierte Interventionen Zugang zu emotionalen und kognitiven Prozessen zu schaffen und Veränderungsprozesse zu fördern (Hauke und Spreemann 2012 ). Seit jeher fest verwurzelt ist die Perspektive des Embodiments naturgemäß in der Körperpsychotherapie. Diese umfasst Verfahren, die psychologische und körperliche Mittel gleichwertig einsetzen – von ressourcen- und achtsamkeitsorientierten Ansätzen bis hin zu bewegungs- und ausdrucksbasierten Methoden, die sich in Theoriebezug, Methodik und Indikation teils erheblich unterscheiden (Geuter 2019 ). Dabei steht das verkörperte Selbsterleben und die damit verbundenen Kognitionen, Emotionen und Körperwahrnehmungen im Mittelpunkt. In der körperorientierten Begegnung von Patient:in und Therapeut:in kann ein prozessorientierter Erfahrungsraum entstehen, in dem Patient:innen erkundend in Resonanz mit ihrem subjektiven Körpererleben gehen, sich dadurch vertieft emotionalen Themen öffnen und diese bewusst integrieren können. Durch Körpertherapie können mittlere Effekte hinsichtlich eines weiten Spektrums primärer Outcome-Maße erzielt werden (Rosendahl et al. 2021 ). Denken und Fühlen werden stark von unserem Körper beeinflusst – das subjektive Erleben ist notwendigerweise und universell ein(Fuchs). Dieser Zusammenhang wurde in der Psychotherapie jedoch lange vernachlässigt, da psychische Prozesse primär als kognitive oder emotionale Vorgänge verstanden wurden, die unabhängig vom Körper ablaufen. Erst in jüngerer Vergangenheit rückte in den Fokus, dass Körperwahrnehmungen, Bewegungen und körperliche Resonanzen einen integralen Bestandteil psychischer Prozesse und ihrer Veränderung darstellen (Fuchs). Embodiment-Ansätze in der Psychotherapie nutzen diese Erkenntnisse gezielt, um über körperorientierte Interventionen Zugang zu emotionalen und kognitiven Prozessen zu schaffen und Veränderungsprozesse zu fördern (Hauke und Spreemann). Seit jeher fest verwurzelt ist die Perspektive des Embodiments naturgemäß in der Körperpsychotherapie. Diese umfasst Verfahren, die psychologische und körperliche Mittel gleichwertig einsetzen – von ressourcen- und achtsamkeitsorientierten Ansätzen bis hin zu bewegungs- und ausdrucksbasierten Methoden, die sich in Theoriebezug, Methodik und Indikation teils erheblich unterscheiden (Geuter). Dabei steht das verkörperte Selbsterleben und die damit verbundenen Kognitionen, Emotionen und Körperwahrnehmungen im Mittelpunkt. In der körperorientierten Begegnung von Patient:in und Therapeut:in kann ein prozessorientierter Erfahrungsraum entstehen, in dem Patient:innen erkundend in Resonanz mit ihrem subjektiven Körpererleben gehen, sich dadurch vertieft emotionalen Themen öffnen und diese bewusst integrieren können. Durch Körpertherapie können mittlere Effekte hinsichtlich eines weiten Spektrums primärer Outcome-Maße erzielt werden (Rosendahl et al.). 2021 ). Dabei spielen insbesondere dissoziative Symptome eine Rolle, die mit tiefgreifenden Veränderungen des Körpererlebens, der Sensorik sowie der Motorik einher gehen können (Lanius et al. 2020 ). Immer deutlicher wird darüber hinaus, wie zentral bei Traumafolgestörungen die Wiederherstellung eines verkörperten Selbst, das fühlt, handelt und sich als lebendig erlebt in Abgrenzung von einem Selbst, das sich selbst bewertet und grübelt, ist. Dissoziative Prozesse lassen sich auch als Entfremdung vom verkörperten Selbst begreifen, während körperorientierte Zugänge eine Brücke zurück zu diesem elementaren, leiblich fundierten Selbst-Erleben schlagen können (Harricharan et al. 2021 ; Kearney und Lanius 2022 ). Gerade im Kontext von Traumafolgestörungen rückt die Rolle des Körpers in besonderer Weise in den Fokus. Traumafolgestörungen weisen in besonderem Maße Verbindungen zu Störungen des körperlichen Erlebens und somatischen Symptomen auf (Kratzer et al.). Dabei spielen insbesondere dissoziative Symptome eine Rolle, die mit tiefgreifenden Veränderungen des Körpererlebens, der Sensorik sowie der Motorik einher gehen können (Lanius et al.). Immer deutlicher wird darüber hinaus, wie zentral bei Traumafolgestörungen die Wiederherstellung eines verkörperten Selbst, das fühlt, handelt und sich als lebendig erlebt in Abgrenzung von einem Selbst, das sich selbst bewertet und grübelt, ist. Dissoziative Prozesse lassen sich auch als Entfremdung vom verkörperten Selbst begreifen, während körperorientierte Zugänge eine Brücke zurück zu diesem elementaren, leiblich fundierten Selbst-Erleben schlagen können (Harricharan et al.; Kearney und Lanius). Anzeige 2025 ) mit ihrem Fokus auf Kognitionen oder Furcht oft nur eingeschränkt Rechnung. Dezidiert körperorientierte Verfahren zur Behandlung von Traumafolgestörungen wiederum sind wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht oder sie fußen wie die Polyvagal-Theorie auf Fehlannahmen (Walz und Grossman 2024 ). Kritisch zu reflektieren ist auch die Gefahr einer biologistisch-reduktionistischen Sichtweise, in der komplexe biopsychosoziale Zusammenhänge zugunsten monokausaler Erklärungsmodelle aus dem Blick geraten, etwa wenn von einem „Körpergedächtnis“ die Rede ist oder menschliches Verhalten auf den Vagusnerv zurückgeführt wird. Diesem Umstand tragen die wissenschaftlich am besten belegten traumafokussierten Psychotherapien (Hu et al.) mit ihrem Fokus auf Kognitionen oder Furcht oft nur eingeschränkt Rechnung. Dezidiert körperorientierte Verfahren zur Behandlung von Traumafolgestörungen wiederum sind wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht oder sie fußen wie die Polyvagal-Theorie auf Fehlannahmen (Walz und Grossman). Kritisch zu reflektieren ist auch die Gefahr einer biologistisch-reduktionistischen Sichtweise, in der komplexe biopsychosoziale Zusammenhänge zugunsten monokausaler Erklärungsmodelle aus dem Blick geraten, etwa wenn von einem „Körpergedächtnis“ die Rede ist oder menschliches Verhalten auf den Vagusnerv zurückgeführt wird.

Grundlagen körperorientierter Interventionen bei PTBS 2023 ; Schäfer et al. 2019 ). Körperpsychotherapie stellt dabei ein zusätzliches Behandlungsangebot zur Einzel-Psychotherapie dar. Der im letzten Abschnitt umrissene Widerspruch einer Notwendigkeit des Einbezugs des Körpers in die traumafokussierte Psychotherapie einerseits, und einer mitunter fehlenden empirischen Fundierung körperpsychotherapeutischen Handelns bedarf einer pragmatischen und zugleich reflektierten Antwort. In der Abteilung für Psychotraumatologie der Klinik St. Irmingard streben wir eine Einbettung körperpsychotherapeutischer Interventionen in einen personalisierten Behandlungsplan im Rahmen einer leitliniengerechten, multimodalen und multiprofessionellen stationären traumafokussierten Behandlung an (Kratzer et al.; Schäfer et al.). Körperpsychotherapie stellt dabei ein zusätzliches Behandlungsangebot zur Einzel-Psychotherapie dar. 2025 ). Häufig folgen ein reduziertes interozeptives Bewusstsein, Körpersignale werden als bedrohlich und unkontrollierbar erlebt, der Körper selbst als eklig, fremd und feindlich (Schäflein et al. 2018 ; Tsur 2022 ; van de Kamp et al. 2025 ). Somatische Symptome wie Schmerzen oder Taubheit stehen häufig in engem Zusammenhang mit körperlichem Wiedererleben, Dissoziation und Übererregung (Hettegger et al. 2025 ; Kratzer et al. 2021 ). Aus diesem Verständnis heraus verfolgen wir einen modularen Therapieansatz, der neben der Arbeit an traumatischen Erinnerungen auch zentrale Begleitsymptome wie die gestörte Körperbeziehung, interpersonelle Schwierigkeiten und Defizite hinsichtlich Achtsamkeit und Interozeption gezielt berücksichtigt (D’Antoni et al. 2021 ; Putica et al. 2024 ). Dies bedarf häufig der gezielten Nutzung körper- und wahrnehmungsorientierter Bottom-up Strategien (Burback et al. 2024 ). Im Rahmen dieses Vorgehens beziehen wir uns auf bewährte, aber nicht notwendigerweise im Rahmen randomisiert-kontrollierter Studien überprüfte körperpsychotherapeutische Interventionen (z. B. Brokuslaus et al. 2021 ). Das Behandlungskonzept fußt nicht zuletzt auf einer von Achtsamkeit, Akzeptanz und Mitgefühl getragenen Haltung. Wir gehen davon aus, dass traumatische Erfahrungen die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Beziehung zu ihm grundlegend verändern. So bewirken insbesondere traumatische Erfahrungen in der Kindheit häufig eine Erosion des verkörperten Selbst in Form veränderter Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Identitätserleben (Ong et al.). Häufig folgen ein reduziertes interozeptives Bewusstsein, Körpersignale werden als bedrohlich und unkontrollierbar erlebt, der Körper selbst als eklig, fremd und feindlich (Schäflein et al.; Tsur; van de Kamp et al.). Somatische Symptome wie Schmerzen oder Taubheit stehen häufig in engem Zusammenhang mit körperlichem Wiedererleben, Dissoziation und Übererregung (Hettegger et al.; Kratzer et al.). Aus diesem Verständnis heraus verfolgen wir einen modularen Therapieansatz, der neben der Arbeit an traumatischen Erinnerungen auch zentrale Begleitsymptome wie die gestörte Körperbeziehung, interpersonelle Schwierigkeiten und Defizite hinsichtlich Achtsamkeit und Interozeption gezielt berücksichtigt (D’Antoni et al.; Putica et al.). Dies bedarf häufig der gezielten Nutzung körper- und wahrnehmungsorientierter Bottom-up Strategien (Burback et al.). Im Rahmen dieses Vorgehens beziehen wir uns auf bewährte, aber nicht notwendigerweise im Rahmen randomisiert-kontrollierter Studien überprüfte körperpsychotherapeutische Interventionen (z. B. Brokuslaus et al.). Das Behandlungskonzept fußt nicht zuletzt auf einer von Achtsamkeit, Akzeptanz und Mitgefühl getragenen Haltung.

Integration körperpsychotherapeutischer Interventionen In der traumafokussierten Psychotherapie zeigt sich immer wieder das Spannungsfeld zwischen dem Körper als Objekt und dem Leib als Subjekt des Erlebens. Ziel körperorientierter Interventionen ist es aus unserer Sicht nicht, Körperreaktionen zu kontrollieren oder zu verändern, sondern sie in ihren subjektiven Bedeutungsgehalt und in den Zusammenhang von Selbst- und Beziehungserleben zu stellen. So kann aus einem Körper, der sich fremd oder bedrohlich anfühlt, wieder ein Leib werden, der getragen, bewohnt und als Ausdruck des eigenen Daseins erlebt wird. Diese Arbeit versteht den Körper nicht als Werkzeug der Regulation, sondern als Ort von Beziehung, Selbstbezug und Würde. Wenn Patient:innen beginnen, ihren Körper als lebendigen Ausdruck ihres Seins zu erfahren, entsteht eine neue Form von Sicherheit – nicht durch Kontrolle, sondern durch Bewusstheit und Verbundenheit. Anzeige Körperpsychotherapeutisches Arbeiten zielt somit nicht auf Steuerung, sondern auf Integration: Körperliche Reaktionen werden gehalten, verstanden und in das bewusste Erleben eingebunden. Auf diese Weise kann das, was vormals als bedrohlich oder unkontrollierbar erlebt wurde, wieder als Ausdruck von Leben, Beziehung und Selbst erfahrbar werden. Körperorientierte Interventionen sind dabei für uns keine eigenständigen Verfahren, sondern vertiefende Zugänge, die den therapeutischen Prozess um eine leibliche Dimension erweitern. Sie fördern die Verbindung zwischen emotionalem Erleben, Körperempfinden und Bewusstsein und eröffnen Patient:innen die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit und Würde auch körperlich zu erfahren. Wie sich diese Integration in der Praxis gestaltet, zeigen die folgenden fünf Vignetten. Sie basieren auf den Erfahrungen mit stationärer traumafokussierter Psychotherapie in unserer Abteilung und werden im Rahmen einer leitliniengerechten, multiprofessionellen Behandlung eingesetzt. Jede Vignette illustriert eine spezifische therapeutische Herausforderung, wie sie im klinischen Alltag häufig auftritt, und beschreibt konkrete körperpsychotherapeutische Vorgehensweisen, die sich in der Praxis bewährt haben – dieses praktische und spezifische Handlungswissen bezeichnen wir als „Modul“. Die Fallvignetten sind zu Illustrationszwecken konstruiert; etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Patient:innen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle Interventionen wurden reflektiert, im Team insbesondere mit den fallführenden Psychotherapeut:innen abgestimmt, kontinuierlich supervidiert und gemeinsam evaluiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schilderung von Interventionen im Einzelsetting, wobei körperpsychotherapeutisches Einzel- und Gruppensetting sich im Rahmen unseres Behandlungskonzeptes typischerweise ergänzen.

Modul 1: Dissoziativ-neurologische Symptome verstehen und verändern 2024 ). Frau G., 28 Jahre, leidet nach einer Vergewaltigung unter dissoziativen Anfällen mit Zittern und Kontrollverlust. Sie beschreibt ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Dissoziative Anfälle sind häufig Ausdruck hoher autonomer Erregung bei eingeschränkter Wahrnehmung innerer Körpersignale (Flasbeck et al.). Die Basis der Körperpsychotherapie mit Frau G. ist, dass die Patientin den Therapieraum als sicheren Ort im „Hier und Jetzt“ erlebt und lernt, aus der traumaassoziierten Hilflosigkeit in die selbstbestimmte Handlungsfähigkeit zu gelangen. Dazu werden Frau G. Angebote zur besseren Körperwahrnehmung gemacht, wobei vor allem das Spüren von Körpergrenzen und Bodenkontakt im Fokus stehen. Frau G. ist so zunehmend in der Lage, mit ihren Füßen Spürreize auf der Noppenmatte wahrzunehmen, Gewichtssäckchen als haltgebende Begrenzung ihres Körpers zu erleben und Gleichgewichtsübungen auf dem Wackelbrett zur stabilisierenden Gegenwartsverankerung zu erforschen. Sie wird dabei unterstützt, weniger zu vermeiden und selbst zu entscheiden, welche Übungen sie wie lange praktiziert. Auf dieser Grundlage kann Frau G. ihren Körpersignalen mehr vertrauen und dadurch zunehmend aus dem Ohnmachtsgefühl in die Selbstwirksamkeit, aus der erlittenen Erstarrung in der Vergangenheit in die selbstgewählte Bewegung in der Gegenwart finden. Frau G. kämpft dadurch weniger gegen körperliche Erregung und kann das Zittern in den Beinen als Entladung von Anspannung verstehen und besser halten. Das Taubheitsgefühl in ihren Beinen wird als dissoziatives Symptom und Schutz vor überwältigenden Gefühlen und Schmerzen erkannt. Frau G. beschreibt in diesem Zusammenhang, dass sie während der Vergewaltigung das Empfinden hatte, wegzuschweben. Im Sinne ihres „neuen Weges“ möchte die Patientin sich heute nicht mehr aus der Realität entfernen müssen, sondern fest auf beiden Beinen in der Gegenwart verankert sein. Im Verlauf ist es der Patientin zunehmend möglich, ihren Körper als selbstverständlichen Ausdruck und Ort der eigenen Lebendigkeit zu bewohnen. Frau G. beschreibt das Nachlassen der dissoziativen Symptome mit den Worten: „Meine Beine tragen mich durch mein Leben, und der Nebel lichtet sich.“

Modul 2: Wut wahrnehmen und steuern lernen Herr Z., 40 Jahre, vermeidet nach Gewalterfahrungen jede Form von Ärger. Wut löst bei ihm Scham und Angst vor Kontrollverlust aus: „Ich bin wie mein Vater.“ Herr Z. hat Wut nur in einer destruktiven, bedrohlichen Form kennengelernt. Wenn er als Kind selbst mit Wut reagierte, führte dies zu noch mehr Strafen: „Ich wusste nicht mehr wohin mit meiner Wut.“ Als unwillkürlichen Bewältigungsmechanismus versucht er das Aufkommen von Wutgefühlen auch heute noch zu unterdrücken, diese „herunterzuschlucken“ und sie aus Kopf und Bewusstsein „in den Körper nach unten zu drücken“. Dabei baut sich vor allem in der Kaumuskulatur, im Schulter-Nacken-Bereich und im Zwerchfell eine hohe Körperspannung auf. Er schildert, wie ihm das „Wegdrücken“ buchstäblich „auf den Magen schlägt“ und er darauf mit Bauchschmerzen und Verdauungsbeschwerden reagiert. In der Körperpsychotherapie wird Herr Z. durch Bewegungsangebote dabei unterstützt, einen Zugang zu gesunder Aggression zu finden, diese starke Gefühlskraft zur Selbstbehauptung zu nutzen und adäquat regulieren zu können. Entscheidend dabei ist, dass sich Herr K. die innere Erlaubnis erteilen kann, wütend sein zu dürfen, sich dafür nicht mehr schämen oder Angst vor Bestrafungen haben zu müssen. Durch die schrittweise Veränderung alter Glaubenssätze ist Herrn Z. möglich zu erkunden, wie sich Wut im Körper anfühlt. Er spürt, wie sich das Blickfeld und die Körperhaltung verändern, den Energieschub in den Extremitäten und das Ballen der Fäuste. Er wird durch Achtsamkeitsübungen dabei angeleitet, seine Körperreaktionen vermehrt angstfrei wahrzunehmen. Im nächsten Schritt kann er seiner Wut durch selbstbewusste, kräftige Körperbewegungen – z. B. durch Stampfen, Boxen, einen Karton zerreißen oder Ballwerfen an die Wand – einen regulierten Ausdruck verleihen. Dabei geht es darum, in der Wut sich selbst und die eigene energetische Kraft zu spüren und nicht darum, Aggression blind auszuagieren oder zu entladen. Wichtig dabei ist, für die Wut nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen sprachlichen Ausdruck zu finden. Bei Herrn Z. zeigt sich dies anfangs in einem wütenden Knurren, bis er sich schließlich traut, auszusprechen: „Ich bin so wütend, so brutal behandelt worden zu sein.“ Herr Z. macht dadurch in selbstbestimmten Schritten die Erfahrung, dass primäre Wut nicht zerstörerisch, sondern die ihr innewohnende Kraft wirkmächtig ist und zu gewaltfreier Selbstbehauptung und innerer Stärke führen kann. Anzeige

Modul 3: Umgang mit Ekel und Gefühlen des Beschmutztseins Frau S., 32 Jahre, erlebt nach sexualisierter Gewalt anhaltenden Ekel und das Gefühl, beschmutzt zu sein. Sie duscht mehrfach täglich, ohne sich „rein“ zu fühlen. Kognitive Interventionen erreichen emotional wenig. Frau S. hat während des sexuellen Übergriffs erfahren müssen, wie sie entmenschlicht als Objekt benutzt wurde. Sie versucht, sich von diesem Erleben zu distanzieren, indem sie sich von ihrem Körper abtrennt und ihn als nicht zu sich gehörig betrachtet. So hat in ihrem Erleben nicht sie selbst Gewalt erlebt, sondern „nur“ ihr Körper, den sie fortan dafür hasst. Die Patientin beschreibt dies mit den Worten: „Mein Körper gehört nicht mir, ich finde ihn ekelhaft und er ist mein Feind.“ Ziel der körperpsychotherapeutischen Arbeit ist, Frau S. dabei zu unterstützen, ihr Körpererleben, welches noch der traumatischen Vergangenheit verhaftet ist, daraus zu befreien und in die sichere, selbstbestimmte Gegenwart zu begleiten. Dabei werden der Patientin zunächst Körperangebote unterbreitet, die das Spürbewusstsein von Frau S. im „Hier und Jetzt“ stärken. Dazu gehört das Setzen von Gegenwartsankern wie z. B. durch Atemachtsamkeit oder den Orientierungsblick, das Wahrnehmen von Körperumrissen durch Selbsthaltegesten oder mit Hilfe der Gewichtsdecke. Auch spielerische und tänzerische Angebote erweisen sich als hilfreich, um die ohnmächtige Erstarrung schrittweise zu lösen. 2015 ). Frau S. recherchiert dazu, wie oft sich ihre Körperzellen seit der Gewalterfahrung schon erneuert haben. Auf Grundlage der radikalen Akzeptanz des Geschehenen und der Verortung in der Vergangenheit kann Frau S. schrittweise mehr Selbstmitgefühl für ihren Körper entwickeln und sich bewusst entscheiden, das Verhältnis zu ihm zu verändern. Getragen von dieser Entscheidung ist nun die körperpsychotherapeutische Arbeit an ihrem Ekelgefühl durch ein imaginäres Reinigungsritual möglich. Dabei stellt sich Frau S. vor, einen heilen inneren Kern zu besitzen, der sich durch magisches Licht von dort im gesamten Körper ausbreitet. Sie verankert diese Vorstellung durch eine Körpergeste, z. B. eine Hand auf der Brust. Des Weiteren wird das Bild von einem Reinigungsritual in einem magischen Wasserfall und einer Schutzhaut entwickelt, was Frau S. nun täglich während des Duschens visualisiert. Durch beständiges Üben dieser Imaginationen kann Frau S. mehr Frieden mit ihrem Körper schließen und gelangt zu der Erkenntnis: „Nicht ich bin eklig, sondern das, was mir angetan wurde.“ Bedeutsam erscheint, dass Frau S. mehr Verständnis für sich entwickelt und dafür, warum sie mit ihrem Körper so feindselig umgeht. Als hilfreich erweisen sich dabei psychoedukative, imaginative und kognitive Interventionen zum Umgang mit dem Gefühl des Beschmutztseins (Steil et al.). Frau S. recherchiert dazu, wie oft sich ihre Körperzellen seit der Gewalterfahrung schon erneuert haben. Auf Grundlage der radikalen Akzeptanz des Geschehenen und der Verortung in der Vergangenheit kann Frau S. schrittweise mehr Selbstmitgefühl für ihren Körper entwickeln und sich bewusst entscheiden, das Verhältnis zu ihm zu verändern. Getragen von dieser Entscheidung ist nun die körperpsychotherapeutische Arbeit an ihrem Ekelgefühl durch ein imaginäres Reinigungsritual möglich. Dabei stellt sich Frau S. vor, einen heilen inneren Kern zu besitzen, der sich durch magisches Licht von dort im gesamten Körper ausbreitet. Sie verankert diese Vorstellung durch eine Körpergeste, z. B. eine Hand auf der Brust. Des Weiteren wird das Bild von einem Reinigungsritual in einem magischen Wasserfall und einer Schutzhaut entwickelt, was Frau S. nun täglich während des Duschens visualisiert. Durch beständiges Üben dieser Imaginationen kann Frau S. mehr Frieden mit ihrem Körper schließen und gelangt zu der Erkenntnis: „Nicht ich bin eklig, sondern das, was mir angetan wurde.“

Modul 4: Rückeroberung des Körpers nach Gewalt und Missbrauch Herr T., 24 Jahre, berichtet in der Psychotherapie, dass er oft das Gefühl hat, sein Körper gehöre nicht ihm, sei fremd. Nach schwerer und wiederholter Gewalt in der Kindheit empfindet er sich entleibt und ohnmächtig. Ziel der Körperpsychotherapie ist es, bei Herrn T. ein Gefühl von „verkörpertem Zuhause“ zu fördern, seine innere Heimatlosigkeit im eigenen Leib zu überwinden und aus der Opferhaltung herauszutreten. Auf Grund der in der Kindheit erfahrenen körperlichen Gewalt verharrt Herr T. bis heute in einer Schutzhaltung: Er macht sich klein, geht vornübergebeugt, zieht den Kopf ein, spannt die Muskulatur vor allem im Schulterbereich stark an und spricht mit leiser Stimme. Herr T. beschreibt seinen Zustand: „Ich habe immer noch Angst vor dem nächsten Schlag und möchte am liebsten ganz verschwinden.“ Anzeige Im Sinne einer Selbstermächtigung wird Herr T. unterstützt, einen selbstfürsorglichen Umgang mit seiner verängstigten Leiblichkeit zu entwickeln und in eine aufrechte, erwachsene Körperhaltung zu finden. Da Herr T. in seiner Kindheit keine liebevolle körperliche Fürsorge erfahren hat und Berührungen mit Angst verknüpft, liegt der Fokus zunächst auf achtsamer Selbstberührung. Der Patient wird dabei angeleitet, Verantwortung für seine ungestillten Bedürfnisse nach vertrauensvoller Sicherheit, stärkendem Halt und wohltuendem Körperkontakt zu übernehmen. Durch angeleitete Atemübungen verbunden mit sanften Selbstberührungen wie das Auflegen der Hand auf Herz oder Bauch und das Umhüllen mit einer weichen Decke erlebt Herr T., wie beruhigend und stärkend selbstfürsorgliche Berührungen wirken können. Das Auflegen von Gewichtssäckchen auf den Schultern dient der schmerzfreien Wahrnehmung seiner Körpergrenzen. Herr T. beschreibt diese Erfahrung als „eine beruhigende, lang vermisste Hand“. Ausgehend von diesen stärkenden Erfahrungen wird das Thema „Eigener Raum und Grenzen“ vertieft. Herr T. übt, aufzustehen und bewusst eine aufrechte, erwachsene Haltung einzunehmen. Dies ermöglicht ihm, selbstbestimmt aus der kindlichen Opferhaltung herauszutreten. In gestalttherapeutischen Sequenzen erkundet er, wie viel Raum er für sich benötigt, symbolisiert diesen mit einem Seil und achtet dabei auf seine Körpersymptome zur Selbstregulation. Zur Förderung seiner Abgrenzungsfähigkeit werden Übungen angeboten, bei denen Herr T. durch lauteres Sprechen und bewusste Bewegung Selbstbezug und Handlungskompetenz erlebt. Dadurch verringert sich seine Depersonalisierung, und er findet eine fühlbare Orientierung in seiner Leiblichkeit als „Ort des Selbsterlebens“. Aus den als hilfreich erlebten Körperübungen wird schließlich ein individuelles Übungsset entwickelt, das Herr T. im Sinne von Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit während des Klinikaufenthalts regelmäßig praktiziert.

Modul 5: Verbundenheit mit dem eigenen Körper und Sexualität 2025 ). Zunächst steht die Schaffung eines geschützten therapeutischen Raumes im Vordergrund, in dem Frau N. ohne Erwartungsdruck erkunden kann, was eine selbstbestimmte Sexualität für sie persönlich bedeutet. Dies kann – je nach innerer Bereitschaft – unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen: Einen selbstgewählten Zeitraum des Verzichts auf partnerschaftliche Sexualität, das Erforschen von Solo-Sexualität, oder das bewusste, selbstfürsorgliche Gestalten sexueller Begegnungen mit ihrem Partner. Frau N., 36 Jahre, wurde in der Jugend sexuell missbraucht. Sie erlebt sexuelle Situationen oft als übergriffig und schaltet ab. Ziel ist es, Frau N. auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten, lustorientierten, sicheren Sexualität zu begleiten und über eine bessere Körperwahrnehmung ein Bewusstsein für die eigenen Grenzen zu entwickeln (Gewirtz-Meydan). Zunächst steht die Schaffung eines geschützten therapeutischen Raumes im Vordergrund, in dem Frau N. ohne Erwartungsdruck erkunden kann, was eine selbstbestimmte Sexualität für sie persönlich bedeutet. Dies kann – je nach innerer Bereitschaft – unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen: Einen selbstgewählten Zeitraum des Verzichts auf partnerschaftliche Sexualität, das Erforschen von Solo-Sexualität, oder das bewusste, selbstfürsorgliche Gestalten sexueller Begegnungen mit ihrem Partner. Durch das Aufzeigen dieser Möglichkeiten erweitert sich der Gestaltungs- und Entscheidungsraum für Frau N., so dass sie lernen kann, sich auf sich selbst zu fokussieren, ihr eigenes Lustempfinden wahrzunehmen und über ihre Körperreaktionen in ihrem individuellen Tempo zu entdecken. Anzeige Zu Beginn werden klare Kommunikationsregeln und unterstützende Bilder eingeführt, die Frau N. darin fördern, Kontrolle und Handlungsspielräume aktiv zu erleben. Hierzu dienen Metaphern wie die „Ampel“ (Rot – Stopp/Gelb – Unsicherheit/Grün – Zustimmung), sowie das Bild von „Gas und Bremse“, das über die Füße gesteuert wird. Diese Bilder unterstützen Frau N. darin, ihre Reaktionen auf Körperangebote differenziert wahrzunehmen und zu regulieren – etwa dann, wenn Körpererinnerungen oder intrusives Erleben auftauchen. So lernt sie, dass jedes „Nein“ ein „Ja“ ist, die eigenen Grenzen zu schützen, was ein zentraler Bestandteil selbstbestimmter Sexualität ist. Die körperpsychotherapeutische Arbeit beginnt mit achtsamen Berührungs- und Bewegungsübungen, die auf die Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge zielen. Da Frau N. zu Beginn Schwierigkeiten hat, sich selbst direkt zu berühren, nutzt sie unterstützend Gegenstände wie eine Feder oder ein Tuch, um sanft über ihre Haut zu streichen. Diese Form der indirekten Selbstberührung hilft ihr, Vertrauen zu ihrem Körper aufzubauen und ein erstes Gefühl von Sicherheit zu entwickeln. 2018 ) werden Übungen zur Grenzwahrnehmung eingesetzt: Frau N. erforscht, wo ihr Körper beginnt und endet, um ein klareres Körperschema und ein Gefühl von Selbstverortung zu entwickeln. Ergänzend kommen spielerische und sinnliche Elemente zum Einsatz, die Leichtigkeit und Freude am Körpererleben fördern: wohltuende Düfte, freie Bewegung zu selbstgewählter Musik oder kleine kreative Körperimprovisationen. Während einer dieser Bewegungssequenzen beschreibt Frau N. berührt: „Jetzt geht es das erste Mal um mich – und darum, was ich wirklich möchte.“ Dieser Moment markiert einen wichtigen Wendepunkt in ihrer therapeutischen Entwicklung hin zu einer selbstbestimmten, lustvollen und verkörperten Sexualität. Mit wachsender Stabilität werden Atemübungen in Kombination mit Bewegungen des Beckens eingeführt, etwa die Beckenschaukel im Sitzen, das Kreisen auf dem Peziball oder sanfte Beckenbodenübungen. Diese Interventionen unterstützen die Lösung chronischer muskulärer Anspannung, die infolge der sexuellen Gewalterfahrungen entstanden ist, und fördern gleichzeitig das Erleben von innerer Bewegung und Lebendigkeit. In Anlehnung an das Konzept der integrativen körpertherapeutischen Arbeit bei sexuellen Traumafolgen (Büttner und Paschinger) werden Übungen zur Grenzwahrnehmung eingesetzt: Frau N. erforscht, wo ihr Körper beginnt und endet, um ein klareres Körperschema und ein Gefühl von Selbstverortung zu entwickeln. Ergänzend kommen spielerische und sinnliche Elemente zum Einsatz, die Leichtigkeit und Freude am Körpererleben fördern: wohltuende Düfte, freie Bewegung zu selbstgewählter Musik oder kleine kreative Körperimprovisationen. Während einer dieser Bewegungssequenzen beschreibt Frau N. berührt: „Jetzt geht es das erste Mal um mich – und darum, was ich wirklich möchte.“ Dieser Moment markiert einen wichtigen Wendepunkt in ihrer therapeutischen Entwicklung hin zu einer selbstbestimmten, lustvollen und verkörperten Sexualität.

Fazit Körperpsychotherapeutische Elemente können die stationäre traumafokussierte Psychotherapie in vielerlei Hinsicht sinnvoll ergänzen. Die Fallvignetten zeigen praxisnah, wie spezifische traumabedingte Schwierigkeiten wie Ekel, Angst vor Wut oder Depersonalisation körperorientiert bearbeitet werden können. Körperpsychotherapie ist dabei kein konkurrierender Ansatz, sondern erweitert den methodischen Werkzeugkasten einer modularen traumafokussierten Psychotherapie um eine wichtige Dimension, die lange vernachlässigt wurde: die aktive Arbeit mit dem Körper als Ressource und Ort von Selbstwirksamkeit. Um Patient:innen ganzheitlich und nachhaltig zu unterstützen, sollte körperpsychotherapeutisches Arbeiten als integraler Bestandteil moderner traumafokussierter Psychotherapie verstanden und in die Praxis implementiert werden. Damit dies gelingen kann, bedarf es neben fundierter klinischer Ausbildung auch einer systematischen wissenschaftlichen Evaluation der eingesetzten Verfahren.

Danksagung Unser herzlicher Dank gilt Monika Schramm, Gabriela Wild, Peter Heinz, Birgit Mosch, Ulrike Kühnel und Frank Kasper.

Interessenkonflikt S. Donat, C. Eckenberger, S. Preyer und L. Kratzer geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Das Manuskript wurde weder anderweitig publiziert noch zur Publikation eingereicht.

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