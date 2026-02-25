 Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben

Rare Diseases sind nicht selten

Susanne Greber-Platzer über Screening, Therapie und Verantwortung bei seltenen Erkrankungen

Verfasst von
Martin Krenek-Burger

Seltene Erkrankungen, Rare Diseases, gelten als Ausnahme, betreffen jedoch Hunderttausende. In der neuen Hörgang-Episode der MedUni Wien erläutert Prof. Dr. Susanne Greber-Platzer, warum „selten“ oft „übersehen“ bedeutet.

Prof. Dr. Susanne Greber-Platzer, Leiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der MedUni Wien


feelimage

Sie zeigt, wie frühe Diagnosen Leben verändern, das österreichische Neugeborenen-Screening schwere Folgen verhindert und spezialisierte Zentren für Kinder und Erwachsene unverzichtbar sind. Es geht um medizinische Fortschritte, neue Medikamente, genetische Therapien – und um Familien, die jahrelang auf Antworten warten. Diese Folge verdeutlicht, was möglich wird, wenn Forschung, Versorgung und Engagement Hand in Hand gehen. Ein Gespräch über Sichtbarkeit, Verantwortung und die Frage, wie medizinische Seltenheit nicht zur sozialen Unsichtbarkeit wird.

Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

Bildnachweise
Bild/© Motiv: Springer Medizin (Generiert mit KI), Bild/© feelimage