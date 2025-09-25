 Zum Inhalt
Reset fürs Immunsystem: Heilung statt nur Behandlung

 Autoimmunerkrankungen gezielt behandeln, statt nur Symptome zu bekämpfen – daran arbeitet Michael Bonelli an der MedUni Wien. Im Gespräch erklärt der neue Professor für experimentelle Rheumatologie, wie personalisierte Therapien, KI-gestützte Analysen und zelluläre Verfahren die Behandlung revolutionieren könnten – und warum er überzeugt ist, dass wir bald den Sprung von „lebenslang therapieren“ zu „dauerhaft heilen“ schaffen können.


Prof. Dr. Michael Bonelli, stellvertretender Leiter der Klinischen Abteilung für Rheumatologie der MedUni Wien


MedUni Wien / Matern

Mit Michael Bonelli hat Martin Krenek-Burger gesprochen.

Bildnachweise
Bild/© Farina3000 / Fotolia, Bild/© MedUni Wien / Matern