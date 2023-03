Um zu wissen, wann der Frühling beginnt, muss ich seit vielen Jahren nur in meinen Terminkalender schauen. Wenn Uwe Berger, der Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes, zur Presse spricht und seine hieb- und stichfesten Pollenprognosen streut – dann ist Frühling. Heuer war er noch zu erleben. 2024 geht an der MedUni Wien in Pension. Ob wirklich von Ruhestand die Rede sein kann? Sie erfahren es im Hörgang.

