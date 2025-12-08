Bionische Medizin heute: Wie Oskar Aszmann Nerven rekonstruiert und Prothesen fühlbar macht

Was passiert, wenn Medizin, Technik und Neurowissenschaften ineinandergreifen? Im Gespräch mit Professor Oskar Azmann, Leiter des klinischen Labors für bionische Extremitätenrekonstruktion an der MedUni Wien, wird deutlich: Bionik ist längst keine Zukunftsvision mehr. Aßmann rekonstruiert nicht nur Nerven, sondern schafft Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, die verlorenes Körpergefühl ein Stück weit zurückbringen.

Aszmann erklärt, warum Prothesen heute mehr sind als Ersatzteile, weshalb Sensorik der Schlüssel zum Embodiment ist und weshalb die Idee eines „Cyborgs der Zukunft“ eine gefährliche Illusion bleibt. Zwischen chirurgischer Präzision, philosophischen Fragen und berührenden Patientengeschichten gibt Aszmann Einblicke in die Grenzen und Möglichkeiten moderner bionischer Medizin. Ein Gespräch über Pioniergeist, Verantwortung – und darüber, was eine Hand wirklich ausmacht.





