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Klinische Studien einfach erklärt: der Weg zu neuen Medikamenten

Wie moderne Forschungszentren die Patientenversorgung verbessern

Verfasst von
Martin Krenek-Burger

 Die Zukunft der klinischen Forschung in Österreich nimmt zunehmend konkrete Formen an. Moderne Forschungszentren, die derzeit an der MedUni Wien entstehen, sollen den Weg von wissenschaftlichen Erkenntnissen zur praktischen Anwendung deutlich verkürzen. Ziel ist es, neue Therapien schneller, sicherer und individueller zu den Patientinnen und Patienten zu bringen. Das sagt Prof. Dr. Markus Zeitlinger, Leiter der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien, im Gespräch mit Springer-Podcast-Chef Martin Krenek-Burger.

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Markus Zeitlinger, Leiter der Klinischen Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien


Matern

Ein wesentlicher Fortschritt liegt demnach in der engeren Verzahnung von Forschung und Klinik. Früher fanden Studien oft isoliert statt. Neue Strukturen ermöglichen nun eine direkte Integration in den medizinischen Alltag. Patientinnen und Patienten können dadurch frühzeitig von innovativen Behandlungsmethoden profitieren, oft lange bevor diese zum allgemeinen Standard werden. 

Besonders wichtig sind dabei die Phase-1- und Phase-2-Forschung. In diesen Phasen testen Forscher neue Medikamente erstmals am Menschen und überprüfen ihre Wirksamkeit. Dank moderner Technologien, wie bildgebender Verfahren und molekularer Analysen, lassen sich Therapien heute präziser an individuelle Bedürfnisse anpassen. 

Welche Rahmenbedingungen braucht es, um klinische Forschung zu stärken und als Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesundheits- und Forschungspolitik zu verankern? Diese Frage diskutiert Markus Zeitlinger (li.) mit Dr. Michaela Fritz, Vizerektorin der MedUni Wien für Forschung und Innovation, und Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Inneren Medizin & Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie; am Rand der Podiumsdiskussion der Reihe „zukunft gesundheit – Heute Ideen für Morgen“  im November 2025.


FINE FACTS/APA-Fotoservice/Hörmandinger

Vertrauen bleibt ein entscheidender Faktor. Klinische Studien unterliegen strengen ethischen und rechtlichen Vorgaben. Transparenz, Aufklärung und die aktive Einbindung der Patientinnen und Patienten sind unerlässlich, um Vorbehalte abzubauen. 

Am 17. Oktober 2024 wurde ein Baufortschritt des Center for Translational Medicine (CTM) feierlich begangen: die Gleichenfeier für eine der modernsten Forschungsinfrastrukturen am Medizinstandort Österreich von AKH Wien und MedUni Wien. Das CTM umfasst 26.289 m² und bietet Raum für innovative Forschungsgruppen der translationalen Medizin, Laborflächen, eine Biobank sowie modernste Einrichtungen für Bioinformatik und präklinische Forschung. Dieses Gebäude stellt eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung dar und ist auf die Entwicklung neuer Arzneimittel unter GMP-Bedingungen ausgerichtet.


MedUni Wien

Die Lehre aus der Vergangenheit ist klar: Fortschritt in der Medizin entsteht durch Forschung. Je effizienter diese organisiert ist, desto schneller profitieren alle davon. Die Medizin von morgen beginnt daher schon heute.

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Bild/© FINE FACTS/APA-Fotoservice/Hörmandinger, Bild/© Matern