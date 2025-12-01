Damit es gut zu Ende geht

In dieser Episode rücken wir ein Thema ins Rampenlicht, das oft im Schatten steht – zu Unrecht: die Palliativmedizin. Unsere Gäste, Prof. Eva-Katharina Maesl und Prof. Herbert Watzke von der MedUni Wien, zeigen, warum Palliative Care weit mehr ist als „Medizin am Lebensende“. Es geht um Schmerzlinderung, um psychosoziale und spirituelle Begleitung, um Würde, Autonomie und Lebensqualität – oft sogar um Lebensverlängerung. Wir sprechen über Delir, palliative Sedierung, multiprofessionelle Teams, Early Palliative Care und die Frage: Wie gelingt guter Umgang mit Sterbewünschen? Und warum Palliativversorgung kein Aufgeben bedeutet, sondern Zuwendung, Zeit und eine Haltung des Zuhörens. Ein Einblick in ein Fach, das das Leben bis zuletzt in den Mittelpunkt stellt