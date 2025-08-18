Zum Inhalt
Hörgang MedUni Wien Sommer, Sonne, Hautkrebs?

Wie kann man Hautkrebs früh erkennen, wirksam behandeln – und im besten Fall verhindern? In dieser Folge spricht Prof. Dr. Christoph Höller über die häufigsten Formen von Hautkrebs, woran man gefährliche Veränderungen erkennt und wie richtige Vorsorge funktioniert. 
Außerdem geht es um eine medizinische Innovation mit Zukunft – ein genetisch verändertes Herpesvirus, das Tumorzellen zerstört und das Immunsystem anfeuert. Ein Gespräch voller Wissen, Präventionstipps und spannender Forschungsergebnisse.

Felicitas Matern

Ao. Prof. Dr. Christoph Höller ist Leiter des Hauttumorzentrums der MedUni Wien und des Universititäsklinikums AKH Wien. Seine Schwerpunkte sind nicht melanozytäre Hauttumoren, Melanomtherapie und Nachsorge, Allgemeine Dermatoonkologie und klinische Studien im Bereich der Dermatoonkologie.

Dr. Johanna Wolfsberger ist Medizinjournalistin bei Springer Wien.

