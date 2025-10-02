 Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben

Forscher in Laufschuhen

print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

 Dr. Matthias Farlik, Immunologe an der MedUni Wien, forscht laufend. Derzeit erforscht er das Immunsystem. Er fragt sich, was das Immunsystem tut, wenn keine unmittelbare Bedrohung besteht, und warum die Zellen dennoch wachsam bleiben. Seine Studien zeigen, dass Immunzellen selbst im Ruhezustand Signale aus dem Gewebe verarbeiten. Dieser biologische Stand-by-Modus kann bei Störungen schwerwiegende Folgen haben. 
 

Dr. Matthias Farlik, Principal Investigator, Universitätsklinik für Dermatologie, MedUni Wien


privat


Farlik denkt über solche Fragen nach, während er läuft. Am 4. Oktober nimmt er am Krebsforschungslauf teil. Ob er läuft oder geht, ist noch offen. Jede Runde zählt, um das Ziel von 30.000 Meilen (über 45.000 Kilometer) zu erreichen und weitere Forschung zu ermöglichen. Teilnehmer können auch remote mitmachen. 

Laufen bringt Bewegung in die Gedanken und kann der erste Schritt zu heilenden Ideen sein. 

https:///www.meduniwien.ac.at/web/krebsforschungslauf/

Mit Matthias Farlik hat Martin Krenek-Burger gesprochen.

Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

print
DRUCKEN
Bildnachweise
Bild/© MedUni Wien/Robert Harson, Bild/© privat