PRIDE Kids – Identität im Wandel

Was tun, wenn ein Kind sagt: „Ich bin kein Mädchen – oder kein Bub“?

In einer Zeit, in der Identität heftig diskutiert wird, braucht es vor allem eines: Verständnis. Psychologin Dr. Diana Klinger spricht mit Medizinjournalistin Johanna Wolfsberger über das Aufwachsen jenseits binärer Geschlechterrollen, über Ängste, Fakten und wie echte Unterstützung aussieht – für Kinder, Eltern und Fachleute.

Dr. Diana Klinger ist klinische Psychologin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien. Ihr Fokus liegt auf Kindern und Jugendlichen, die sich nicht in klassische Geschlechterkategorien einordnen lassen.

Dr. Johanna Wolfsberger ist Medizinjournalistin bei Springer Wien.