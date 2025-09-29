 Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben

Zwischen Kandel und Gamification: Die neue MedUni Wien

print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

 Wie sieht eine Medizin aus, die ohne Patientinnen und Patienten auskommt?  Für Markus Müller, den visionären Rektor der MedUni Wien, ist diese Vorstellung keine Abkehr vom Menschen, sondern eine bahnbrechende Vision: Eine Medizin, die so fortschrittlich ist, dass sie Krankheiten verhindert, bevor sie überhaupt entstehen. Eine Medizin, die nicht nur repariert, sondern proaktiv vorsorgt. 


Ein Anlass, stolz zu sein auf das bisher Erreichte: Der Bau des Eric Kandel Instituts – Zentrum für Präzisionsmedizin der MedUni Wien am Campus AKH Wien hat die Dachgleiche erreicht. Rektor Markus Müller erinnert an Impulsgeber für dieses Großvorhaben. Neben dem Namengeber des Hauses, dem Nobelpreisträger Eric Kandel, war dies auch ein zweiter, ebenfalls 1938 aus Wien emigrierter Mediziner, der Kardiologe Eugene Braunwald. 


Medizinische Universität/APA-Fotoservice/Hörmandinge

Diese zukunftsweisende Idee manifestiert sich im größten Bauprogramm der Universität seit Jahrzehnten: Vier neue Zentren werden errichtet – vom Grundlagenforschungs-Campus bis hin zur translationalen Spitzenmedizin. Diese Zentren sollen Forschung, Lehre und Versorgung nahtlos miteinander verknüpfen. 

Das ehrgeizige Ziel ist ein integrierter Standort, der internationale Talente anzieht und die Gesundheitsversorgung der Zukunft maßgeblich mitgestaltet. Wien strebt damit nicht nur an, den Anschluss zu halten, sondern als Vorreiter zu glänzen. Präzise, digital, präventiv – eine Medizin, die nicht erst am Krankenbett beginnt, sondern im Alltag der Gesunden verankert ist. 

Mit Markus Müller hat Martin Krenek-Burger gesprochen.

Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

print
DRUCKEN
Bildnachweise
Bild/© Medizinische Universität/APA-Fotoservice/Hörmandinge