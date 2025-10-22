Brustkrebs-Screening der Zukunft: sanfter, sicherer, smarter

MRT statt Nadel, KI statt Angst – und immer der Mensch im Mittelpunkt: Radiologe Pascal Baltzer von der MedUni Wien will die Brustkrebsdiagnostik sanfter, sicherer und smarter machen. Im Hörgang-Gespräch erklärt er, wie diffusionsgewichtete Bildgebung unnötige Biopsien vermeiden kann, warum Vertrauen wichtiger ist als Technik – und weshalb echte Erkenntnis oft dort beginnt, wo Algorithmen an ihre Grenzen stoßen.



