Wenn Verletzungen sprechen

Manchmal sprechen Verletzungen lauter als Worte. In der Gewaltambulanz der MedUni Graz übersetzt Prof. Dr. Sarah Heinze diese Verletzungen in objektive Beweise – empathisch, präzise und gerichtsverwertbar. Ihre Arbeit verbindet Medizin, Recht und Menschlichkeit: Sie dokumentiert Gewalt, macht sie sichtbar und trägt dazu bei, Opfern Schutz und Gerechtigkeit zu verschaffen. Dabei kommt modernste Technik zum Einsatz – von CT und 3D-Rekonstruktionen bis hin zu telemedizinischer Begleitung direkt am Ort des Geschehens. Jede Untersuchung erfolgt von Kopf bis Fuß, in geschützter Atmosphäre und mit der Gewissheit: Was hier festgehalten wird, kann später über Schuld oder Unschuld entscheiden.

Empfehlung der Redaktion Newsletter Anmeldung Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*

Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.



*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig