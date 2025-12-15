 Zum Inhalt

Wenn Verletzungen sprechen

Die Arbeit der Gewaltambulanz Graz

Verfasst von
Martin Krenek-Burger
 Manchmal sprechen Verletzungen lauter als Worte. In der Gewaltambulanz der MedUni Graz übersetzt Prof. Dr. Sarah Heinze diese Verletzungen in objektive Beweise – empathisch, präzise und gerichtsverwertbar. Ihre Arbeit verbindet Medizin, Recht und Menschlichkeit: Sie dokumentiert Gewalt, macht sie sichtbar und trägt dazu bei, Opfern Schutz und Gerechtigkeit zu verschaffen. Dabei kommt modernste Technik zum Einsatz – von CT und 3D-Rekonstruktionen bis hin zu telemedizinischer Begleitung direkt am Ort des Geschehens. Jede Untersuchung erfolgt von Kopf bis Fuß, in geschützter Atmosphäre und mit der Gewissheit: Was hier festgehalten wird, kann später über Schuld oder Unschuld entscheiden.

Die Grazer Gerichtsmedizin verbindet forensische Praxis mit international relevanter Forschung: an der Spitze agiert Prof. Dr. Sarah Heinze, Leiterin des Diagnostik- & Forschungsinstituts für Gerichtliche Medizin an der Med Uni Graz


Med Uni Graz

