Nierenerkrankungen bleiben lange unbemerkt. Patienten sagen: „Ich habe nichts gespürt“

Ein einfacher Test verrät Gefahr – Jahre bevor die Niere versagt

Verfasst von
Martin Krenek-Burger

Die Niere arbeitet leise – wir beachten sie oft zu spät. Laut MedUni Graz zählen chronische Nierenerkrankungen zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Über zehn Prozent der Bevölkerung sind betroffen. 

Prof. Dr. Kathrin Eller und Prof. Dr. Alexander Kirsch, Klinische Abteilung für Nephrologie der Med Uni Graz


Martin Krenek-Burger

Prof. Kathrin Eller und Prof. Alexander Kirsch betonen, dass Früherkennung entscheidend ist. Besonders bei Diabetes oder Bluthochdruck ist die Albumin-Kreatinin-Ratio im Harn wichtig  – ein Urintest, der Eiweißverluste misst. Neue Medikamente können den Krankheitsverlauf bremsen und eine Dialyse hinauszögern. Der Aktionstag World Kidney Day erinnert daran, Nierenwerte regelmäßig zu prüfen. Aufklären, gezielt testen, früh behandeln – das rettet Lebenszeit und entlastet das Gesundheitssystem. Der Podcast von Springer Medizin bietet dazu verständliche Einblicke.

