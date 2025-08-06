Zum Inhalt
Krebs in der Familie – Zufall oder vererbtes Risiko?

Hörgang Med Uni Graz

Wenn in einer Familie plötzlich mehrere Menschen früh an Krebs erkranken, stellt sich schnell die Frage: Ist das noch Schicksal – oder liegt es in den Genen? In dieser Hörgang-Episode spricht Medizinjournalistin Johanna Wolfsberger mit Prof. Dr. Jochen Geigl, einem der führenden Experten für erbliche Tumorerkrankungen in Österreich. Er erklärt, warum junge, gesunde Frauen zur genetischen Beratung kommen, was hinter Begriffen wie BRCA, Lynch-Syndrom und Penetranz steckt – und wie moderne Genanalysen Leben retten können.

privat

Prof. PD Dr. Jochen Geigl ist Leiter des Diagnostik und Forschungsinstituts für Humangenetik an der Medizinischen Universität Graz. Sein Forschungsschwerpunkt sind erbliche Tumorprädispositionssyndrome.

Dr. Johanna Wolfsberger ist Medizinjournalistin bei Springer Wien.

