Medizinisches Qigong und TCM bei ME/CFS

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) blickt auf über 4000 Jahre Erfahrung zurück und umfasst verschiedene Schulen, Modelle und Therapieansätze. Zentrale Konzepte dieses Medizinsystems sind Yin und Yang, die 5 Wandlungsphasen sowie Qi, Blut und Körperflüssigkeiten. Krankheiten werden hier nicht als starre Diagnosen, sondern als Muster, die individuell differenziert werden, betrachtet. Das Thema Erschöpfung wird seit Jahrhunderten in der TCM behandelt, wobei hier unterschiedliche Schulen unterschiedliche Therapiekonzepte entwickelt haben wie Tonisieren, Stärkung der Verdauung, Bewahrung von Yin oder Aktivierung von Yang. In jüngerer Zeit rückte das Syndrom des „schwebenden Yangs“ als Erklärung für ME/CFS in den Fokus, das durch chronischen Stress und unausgewogenen Lebensstil begünstigt wird. Als Behandlung setzt die TCM die 5 Therapiesäulen Kräuterheilkunde, Akupunktur, Tuina, Ernährung und Qigong ein. Besonders letzteres stärkt nicht nur körperliche und seelische Kräfte, sondern wirkt auch präventiv, da es Selbstregulation, Energieeffizienz und emotionale Stabilität fördert, und sollte daher in keinem Gesamtkonzept zur Behandlung von ME/CFS fehlen.