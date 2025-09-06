MKM als pädiatrische Diagnose beschreibt eine durch die Betreuungspersonen provozierte übermäßige und potenziell schädliche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung. Verursacher:innen, zumeist Mütter, erfinden oder aggravieren Symptome oder führen diese aktiv herbei. Die Folgen, welche sich aus den ärztlichen Konsultationen, der Diagnostik und Therapie für die betroffenen Kinder ergeben, sind weitreichend und können sich in kurz- oder langfristigen physischen und psychosozialen Beeinträchtigungen äußern. Die zugrunde liegenden Motive und Psychopathologien der Verursacher:innen sind vielfältig und reichen über die klassischen Kriterien des MbpS hinaus. Kinderärzt:innen obliegt nicht die Aufgabe (psychiatrische) Diagnosen seitens der Verursacher:innen zu stellen, sie haben aber die Möglichkeit, MKM anhand spezifischer Hinweise beim Kind zu erkennen. MKM geht mit einer hohen Morbidität wie auch Mortalität einher []. Zuverlässige epidemiologische Studien fehlen; von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen.

Der Begriff MKM ist der US-amerikanischen Diagnose „medical child abuse“ entlehnt. Der noch vorherrschende Begriff MbpS ist unter Ärzt:innen zwar weithin bekannt, kann als Diagnose für die verursachende Person (vgl. ICD-11) die der MKM zugrunde liegenden Verhaltensweisen und motivationalen Aspekte seitens der Verursacher:innen aber nicht ausreichend umfassen. Ein klar definierter, kindzentrierter und prägnant beschreibender Begriff ist notwendig, um mehr Fälle erfassen und frühzeitig intervenieren zu können.

In Deutschland hat sich in den letzten Jahren daher der Terminus „Medizinische Kindesmisshandlung“ durchgesetzt.

Infobox Fallbeispiel

Luca

Die Anamnese Lucas ist lang: Er erkrankte an einer akut-lymphatischen Leukämie (ALL) und entwickelte nach stattgehabter Stammzelltransplantation eine Graft-versus-Host-Disease (GvHD), mit Beteiligung insbesondere von Haut und Darm. Seit ca. 2 Jahren ist der nun 13-jährige Junge in stabiler Vollremission, entwickelte jedoch eine schwere Ernährungsstörung. Nach komplikativer Port-Infektion erfolgte die Ernährung zunächst teilparenteral über einen peripheren Zugang sowie kombiniert enteral über eine einliegende perkutane endoskopische Jejunostomie (PEJ) Sonde. Im Verlauf konnte die parenterale Ernährung zwar beendet werden, eine orale Nahrungsaufnahme gelingt jedoch kaum. Zusätzlich bestehen ein anhaltender Schulabsentismus und eine soziale Isolation des Patienten.

Der seit Monaten anhaltenden schweren Ess- und Verhaltensstörung Lucas liegt keine nachweislich somatische Ursache zugrunde; die medizinische Situation ist aus onkologischer Sicht zufriedenstellend, und die der Essstörung zugrunde liegende Problematik scheint komplex. Im interdisziplinären Austausch imponiert zunächst die Diskrepanz zwischen der anamnestisch geschilderten Symptomatik im häuslichen Umfeld und den klinischen Eindrücken der behandelnden Pflegekräfte und Ärzt:innen. So berichtet Lucas Mutter von einem schlechten Allgemeinzustand ihres Sohnes mit häufigem Erbrechen, während sich der Junge im klinischen Setting mobil und aktiv zeigt und kaum erbricht. Lucas Eltern haben hierfür keine Erklärung; die Mutter spricht von Zufall. Dennoch zeigen sich Diskrepanzen und verzerrte oder falsche Aussagen der Mutter zu verschiedenen Zeitpunkten während der Behandlung. Die anamnestischen Aussagen führen zu einer Aufrechterhaltung und Intensivierung der Therapie sowie zu langen stationären Aufenthalten. Die psychosomatischen Differenzialdiagnosen werden entsprechend erst mit Verzögerung verfolgt und von den Eltern abgewertet.

Im Rahmen einer Pflegegradbegutachtung stellt Lucas Mutter den Zustand ihres Sohnes verzerrt als desolat dar. Auf diese Falschangabe angesprochen, reagiert sie angegriffen und betont, wie sehr sich die Familie um Luca kümmere und wie sehr die Essstörung ihres Sohnes sie ängstige und besorge. Vor dem Hintergrund eines zugrunde liegenden, vermutlich komplexen psychosomatischen Geschehens spricht die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) gemeinsam mit der betreuenden Kinderonkologie eine Empfehlung für einen stationären psychosomatischen Aufenthalt aus. Die Eltern scheinen zunächst offen, jedoch merkt Lucas Mutter nur wenig später an, dass solch eine Therapie nichts bringe und sie nicht wolle, dass der Junge für verrückt erklärt werde. Lucas Vater hält sich bei all dem bedeckt, er ist kaum im Krankenhaus anwesend und Lucas Mutter lehnt – soweit möglich und trotz der fortwährenden Bemühungen seitens des Krankenhauses – seine Einbindung kategorisch ab.

Zusammenfassend zeigt dieser Fall, dass unterschiedliche Motivationen (hier neben einer auffälligen Persönlichkeit der Kindsmutter ggf. auch finanzielle Motive) zu einer MKM führen können. Die Diagnose MKM stützt sich im Fall Luca u. a. auf die Tatsache, dass Luca bereits während früherer Aufenthalte geäußert hat, seine Mutter habe ihm nahegelegt, zum Stationsteam zu sagen, dass es ihm schlechter ginge, als es tatsächlich der Fall war. Der mit viel Aufwand und Überzeugungsarbeit durchgesetzte stationäre psychosomatische Aufenthalt wird nach 2 Wochen wegen eines spontan geplanten einwöchigen Aufenthalts in einem Freizeitpark abgebrochen. Die Ernährungssituation ist weiter nicht zufriedenstellend, der Jugendliche wird fast ausschließlich sondiert. Bei Verdacht auf MKM im Sinne eines aggravierenden Verhaltens seitens der Mutter sowie der Gefahr einer sich anbahnenden Entwicklungsstörung durch Mangelernährung und fehlende Teilhabe werden wiederholt Mitteilungen durch das Kinderschutzteam sowie die Kinder- und Jugendpsychosomatik an das zuständige Jugendamt gemacht. Bisher ist es nicht zum Entzug (von Teilbereichen) des Sorgerechts gekommen.