Medizinische Kindesmisshandlung – eine pädiatrische Diagnose
- Open Access
- 05.09.2025
- Originalien
Zusammenfassung
Medizinische Kindesmisshandlung (MKM) beschreibt eine Form der Kindesmisshandlung, bei der Symptome eines Kindes durch die betreuende Person erfunden, übertrieben oder aktiv hervorgerufen werden. Beim „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“ (MbpS), das in der ICD-11 erstmals als reine Verursacherdiagnose definiert wird (6D51 Artifizielle Störung, auf andere gerichtet), steht die psychische Störung der verursachenden Person im Vordergrund. Die Sicht auf das betroffene Kind kann dadurch leicht in den Hintergrund geraten und eine Diagnosestellung in der Kinder- und Jugendmedizin erschwert werden. Zudem können neben der artifiziellen Störung weitere Motive, wie etwa das Erzielen finanziellen Gewinns oder andere Charakteristika und Pathologien der verursachenden Person (Überfürsorge, Überängstlichkeit, Persönlichkeitsstörungen, psychotisches Erleben etc.) eine Rolle in der Genese von MKM spielen. Diese können zu gleichsam schwerwiegenden Folgen führen und sind für Pädiater:innen bzw. Kinder- und Jugendpsychiater:innen mitunter nicht immer erkennbar.
Zugleich trägt das medizinische System eine erhebliche Mitverantwortung in der Aufrechterhaltung der Schädigung im Rahmen einer MKM, wenn elterliche Schilderungen kritiklos übernommen werden und unnötige oder belastende Eingriffe stattfinden. Im Folgenden wird dargestellt, warum ein ausdrücklich kindzentrierter Ansatz essenziell ist, um schwere physische und psychische Schäden von den Betroffenen abzuwenden. Dabei beleuchtet der Beitrag sowohl die komplexen Hintergründe von MKM als auch Strategien, mit denen sich manipulierte Fallpräsentationen frühzeitiger erkennen lassen und betroffene Kinder effektiver als bisher geschützt werden können.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Die Häufigkeit, mit der Kinder von ihren Eltern im Gesundheitswesen vorgestellt werden, unterscheidet sich je nach Gesundheitszustand, aber auch je nach Ressourcen, Befürchtungen und Einstellungen der Familie. Die Frequenz pädiatrischer Konsultationen kann eine große Spannbreite annehmen, ohne dass dadurch ein Risiko für das Kind entsteht [19]. In den meisten Fällen können medizinische Vernachlässigung und medizinische Kindesmisshandlung (MKM) als zwei pathologische Extreme einer Normalverteilung betrachtet werden (Abb. 1). Neben dem klassischen Ärztehopping sind für die MKM vor allem charakteristisch, dass die betroffenen Kinder geschädigt werden durch die medizinischen Maßnahmen, die aus Übertreibungen, Täuschung und Forderungen der Sorgeberechtigten resultieren.
Was aber ist MKM genau? MKM wird definiert als unnötige und (potenziell) schädigende medizinische Diagnostik oder Therapie von Minderjährigen, die von engen Bezugspersonen provoziert wird [12]. Im Rahmen einer normalen pädiatrischen Konsultation geht die Vorstellung eines tatsächlich kranken Kindes mit diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen einher, die – geleitet durch die elterliche Anamnese und die klinischen Befunde – durchgeführt und so lange angepasst werden, bis eine gesicherte Diagnose gestellt ist und die Symptomatik idealerweise sistiert. Wenn das Kind jedoch durch die Betreuungsperson krank gemacht, als krank dargestellt oder eine tatsächlich bestehende Erkrankung aggraviert wird, kann diese medizinische Vorgehensweise und Intervention nicht erfolgreich sein. Es besteht die Gefahr, dass das Kind infolge einer eskalierenden Diagnostik und Therapie geschädigt wird – sei es direkt durch die betreuende Person, indirekt durch iatrogene Maßnahmen oder sekundär durch die Entwicklung einer pathologischen Krankheitsrepräsentation, also eines falschen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit. Hierbei ist es unerheblich, welche Motivation die Verursacher:innen antreibt und ob eine psychische Erkrankung ursächlich für das Handeln ist. Im Mittelpunkt stehen die Folgen für das Kind. Diese sind bei MKM weitreichend und können mit erheblichen kurz- wie auch langfristigen körperlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen einhergehen [36].
Um dieses Phänomen zu beschreiben, wurde der Begriff „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“ (MbpS) weithin genutzt, gilt aber zunehmend als veraltet. Er ist in seiner Verwendung als pädiatrische Diagnose nicht klar definiert, findet heterogen Anwendung und impliziert eng gefasste zugrunde liegende Motive (i. d. R. vorsätzliche Täuschung, um durch eine dem Kind auferlegte Krankenrolle Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erlangen). Im ICD-11 ist die Diagnose MbpS klar der verursachenden Person zugeordnet und lautet „6D51 – factitious disorder imposed on another“ (Artifizielle Störung, auf andere gerichtet). Leider findet sich weder im ICD-10 noch im ICD-11 eine passende, kindzentrierte Codierung für MKM, daher sollte bis zur Einführung des ICD-11 in der Praxis weiterhin T74.8 (Sonstige Formen der Kindesmisshandlung) genutzt werden.
Während die im englischsprachigen Raum hinlänglich etablierten Begriffe „fabricated or induced illness“ bzw. „medical child abuse“ kindzentrierte Betrachtungsweisen darstellen, konnte sich im deutschen Sprachgebrauch bis zuletzt keine kindzentrierte pädiatrische Diagnose durchsetzen. In der letzten Zeit wurde von verschiedenen Kinderschutzgruppen in Deutschland der Begriff „Medizinische Kindesmisshandlung“ adaptiert, während in Österreich eher mit der deutschen Übersetzung der vom britischen Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH) erarbeiteten Terminologie „fabricated or induced illness“ (FII) gearbeitet wird. Beide Begriffe gelten im klinischen Alltag weitestgehend als synonym und helfen Kinderärzt:innen, die Misshandlung zu erkennen und entsprechend zu intervenieren, auch ohne psychiatrisch-forensische Evaluation der verursachenden Person [11].
Historischer Hintergrund
Vom Münchhausen-by-proxy-Syndrom zur Artifiziellen Störung, auf andere gerichtet
Im Jahr 1977 veröffentlichte der britische Kinderarzt Sir Roy Meadow erstmals zwei Fälle des MbpS. Einer davon ist die Geschichte der 6‑jährigen Kay:
Ein Mädchen wird aufgrund übelriechenden und blutigen Urins an die pädiatrische Nephrologie überwiesen; vorangehende Untersuchungen können keine Erklärung der Symptomatik liefern. Trotz therapeutischer Interventionen scheinen die Symptome zu persistieren, jedoch verblüfft die Tatsache, dass auf blutig-eitrige Urinproben nur wenige Stunden später völlig klare und unauffällige Proben folgen. Während unzähliger diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen zeigen sich Kays Eltern stets kooperativ; Kays Mutter ist fürsorglich und liebevoll, wenngleich mitunter nur wenig besorgt hinsichtlich möglicher zugrunde liegender Ätiologien. Kay selbst präsentiert sich während der Untersuchungen als völlig unauffälliges und gesundes Mädchen. Die erlebte Diskrepanz lässt den Verdacht aufkommen, dass Kays Mutter die Urinproben manipuliert haben könnte, und tatsächlich bestätigt eine akribisch genaue Beobachtung und Dokumentation der abgenommenen Proben diesen Verdacht. Kays Mutter leugnet dies zunächst, begibt sich auf Anraten jedoch in psychiatrische Behandlung. Der Gesundheitszustand Kays ist fortan gut, und ihre Symptome sistieren vollständig [24].
Das skizzierte Fallbeispiel veranschaulicht die dem MbpS zugrunde liegenden Kriterien. Diese sind: erstens das Vorliegen eines Beschwerdebildes, welches durch die Betreuungspersonen vorgetäuscht und/oder erzeugt wurde, zweitens die Vorstellung durch die Verursacher:innen im medizinischen System, häufig einhergehend mit einer Vielzahl ärztlicher Konsultationen sowie ausgedehnten und mitunter invasiven medizinischen Maßnahmen, drittens die Tatsache, dass Verursacher:innen die wahren Ursachen der Symptome verschweigen und viertens die Remission der Symptomatik bei konsequenter Trennung des Kindes von der Betreuungsperson [29, 31].
Versuche einer kindzentrierten Betrachtung
Als das MbpS unter der Bezeichnung „factitious disorder by proxy“ (FDP) im DSM-IV [3] erstmals Eingang fand, merkte Meadow [26] kritisch an, dass der Begriff FDP dort auf die Verursacher:innen Bezug nähme und nicht – wie von ihm in seiner Erstveröffentlichung beschrieben – eine Form der Kindesmisshandlung bezeichne [24]. Er antizipierte damit die Tatsache, dass der Begriff MbpS heute zunehmend auf Verursacher:innen fokussiert: So wird das MbpS im aktuell gültigen DSM‑5 [4] als „factitious disorder imposed on another“ (FDIoA) beschrieben und in der ICD-11 als Artifizielle Störung, auf andere gerichtet (6D51), also jeweils als Diagnose der verursachenden Person. Wie oben bereits erwähnt, sehen die gängigen Klassifikationssysteme (DSM‑5, ICD-10) keine kindzentrierte, spezifisch pädiatrische Diagnose im Sinne einer MKM vor [4, 8] vor. Auch das ICD-11 sieht dies nicht vor [7].
Im englischsprachigen Raum haben sich dennoch kindzentrierte Diagnosen durchgesetzt, die in der Forschung und Praxis verwendet werden. Der heute in Großbritannien, Neuseeland und Australien etablierte Begriff „fabricated or induced illness (FII) by carers“ wurde 2002 vom RCPCH eingeführt [30]. In Anlehnung an den in den USA bereits seit über 15 Jahren etablierten Begriff „medical child abuse“ (MCA; [2]) stellt der Begriff „medizinische Kindesmisshandlung“ (MKM) prägnant und beschreibend die Misshandlung eines Kindes im Rahmen medizinischer Interventionen in den Mittelpunkt und findet in Deutschland breite Anwendung [12, 19]. Dabei passt der Begriff sich gut in die bestehende Nomenklatur im medizinischen Kinderschutz („körperliche Kindesmisshandlung“, „medizinische Vernachlässigung“ etc.) ein.
Der Begriff „medizinische Kindesmisshandlung“ fokussiert – anstatt auf eng umschriebene Verhaltensweisen oder zugrunde liegende Motive seitens der Verursacher:innen – auf die Schädigung des Kindes. Zugleich impliziert der Begriff die Mitbeteiligung und damit mögliche Mitverantwortung des medizinischen Systems. Denn: Die Einbeziehung von Ärzt:innen ist zentrales Merkmal von MKM.
Epidemiologie
MKM wird als internationales Phänomen verstanden: Bereits in einer Studie aus dem Jahr 2002 beschreiben Feldman und Brown Fälle aus 24 Ländern in neun verschiedenen Sprachen. Der Zugang zu medizinischen Ressourcen, welcher in vielen Ländern erheblich eingeschränkt ist, ist eine Voraussetzung für das Zustandekommen einer MKM [14]. Hinsichtlich der erhobenen Inzidenzraten existieren sowohl in Deutschland als auch international keine gesicherten Daten [1, 28]. Dies mag mitunter in den stark voneinander abweichenden diagnostischen Einschlusskriterien und Definitionen obig dargestellter Begriffe begründet liegen [5]. Erhobene Inzidenzraten deuteten MKM bzw. MbpS in der Vergangenheit mit 0,4–2,8/100.000 betroffenen Kindern als seltene Erscheinung [10, 20, 22]. Jüngere Daten legen jedoch nahe, dass die tatsächliche Häufigkeit insbesondere in spezialisierten Versorgungskontexten deutlich höher liegt. So berichten Umfragen unter englischen Kinderärzt:innen [30] sowie eine bevölkerungsbasierte Studie aus Italien [13] von deutlich höheren Werten. Letztere identifizierte beispielsweise einen Anteil von 0,53 % im untersuchten Kollektiv.
Das durchschnittliche Alter der betroffenen Kinder bei Diagnosestellung wird zwischen 14 Monaten und viereinhalb Jahren geschätzt [5, 10, 19, 32]; die durchschnittliche Latenz zwischen Auftreten erster Symptome und Diagnosestellung liegt zwischen 14 und 23 Monaten (ebd.). Hinsichtlich der Geschlechterverteilung zeigt sich kein Unterschied: Mädchen und Jungen sind etwa gleich häufig betroffen [19, 32]. Ca. 7 % aller Betroffenen tragen bleibende chronische Erkrankungen und/oder Behinderungen davon [5], und in 6–12 % aller Fälle endet der Verlauf tödlich [20, 32]. Eine Verzerrung hin zu besonders dramatischen Misshandlungsformen wird angenommen, wohingegen weniger schwere Fälle häufig unerkannt und/oder unveröffentlicht bleiben [9, 19]. Die Todesfälle betreffen vor allem jene Fälle, in denen die verursachende Person Symptome aktiv herbeiführt.
Die Prognose ist schlecht: In 20–40 % der Fälle erfährt das Kind erneute Misshandlung, sofern es in seiner Familie verbleibt [5, 19], und auch Geschwisterkinder sind prädestiniert, ebenfalls von MKM betroffen zu sein – häufig mit sehr ähnlicher Symptomatik wie das Indexkind [18, 30]. Bis zu 25 % der Geschwisterkinder MKM-betroffener Kinder sind laut Sheridan verstorben [32]. Diese erstaunlich hohe und wahrscheinlich einer gewissen Stichprobenverzerrung unterliegende Zahl kann auf verschiedene Art interpretiert werden: Häufig sind „critical life events“ ursächlich für die Entwicklung einer MKM, gleichzeitig ist es denkbar, dass ein Teil der verstorbenen Geschwisterkinder ebenfalls von MKM betroffen war und durch diese verstorben ist.
Prädisponierende Faktoren
Ein möglicher Grund für die mangelhafte Detektion von MKM-Fällen könnte darin begründet liegen, dass betroffene Kinder in 30–55 % der Fälle an einer zugrunde liegenden chronischen Erkrankung leiden [10, 19]. Auch übernehmen Kinder – insbesondere bei sehr lange anhaltender Misshandlung – mitunter selbst die Krankenrolle [19] und eine Abgrenzung ist sodann deutlich erschwert. Bereits Meadow [25] hatte dieses Phänomen eindrücklich unter der Bezeichnung „chronic invalidism“ beschrieben. Semrau et al. [31] diskutieren weitere Gründe, welche zur Entstehung und/oder Aufrechterhaltung von MKM beitragen könnten: So trage ein auffälliges kindliches Verhalten das Potenzial, von den Eltern fehlinterpretiert und fälschlicherweise auf körperliche Ursachen zurückgeführt zu werden. Auch ein vom Kind geäußertes sehr unspezifisches Beschwerdebild und/oder besonders auffällige körperliche Symptome könnten in die Entstehung der MKM mit hineinspielen.
Hinsichtlich der Risikofaktoren seitens der Verursacher:innen ist eine Studie von Yates und Bass [36] wegweisend: Anhand von 796 Fällen versuchten die Autoren die demografischen, biografischen und klinischen Merkmale der Verursacher:innen systematisch zu überprüfen und herauszuarbeiten. Folgende Ergebnisse waren zu verzeichnen: In 97,6 % der Fälle waren die Verursacher:innen weiblich, in 95,6 % die Mutter des Kindes, in 75,8 % verheiratet und in 45,6 % im Gesundheitswesen tätig. Das mittlere Alter der Verursacher:innen bei Erstvorstellung des Kindes betrug 27,6 Jahre. Hinsichtlich der biografischen Merkmale hatten 30 % der Verursacher:innen eigene Misshandlungserfahrungen in der Kindheit, und in 23,5 % der Fälle lagen geburtshilfliche Komplikationen vor. Unter den zugrunde liegenden psychiatrischen Diagnosen der Verursacher:innen waren insbesondere „factitious disorder imposed on self“ (vgl. 6D50 Artifizielle Störung, selbstbezogen) (30,9 %), Persönlichkeitsstörungen (18,6 %) und Depressionen (14,2 %) zu verzeichnen. Ferner werden eigene multiple Diagnosen, Krankenhausaufenthalte und/oder Operationen [15] sowie ausgeprägte Ängste und Sorgen, Verlusterfahrungen, psychische Krisen und intentionales Lügen als Risikofaktoren diskutiert [31].
Das medizinische System als wichtiger Akteur in der Entstehung und Aufrechterhaltung der MKM kann durch „Handeln statt abwarten“ [6] an der Schädigung beteiligt sein und macht Gesunde so zu Patient:innen und Kinder zu Betroffenen. Davis et al. [9] diskutieren Gründe, weshalb MKM so oft verkannt und ein Verdacht unausgesprochen bleibt: Schilderungen der Eltern würden – naturgemäß – als wahr und zuverlässig angenommen, und der Wunsch, eine behandelbare, wenn auch mitunter seltene Erkrankung nicht zu übersehen, stünde im Vordergrund. Das Äußern eines Verdachts auf MKM sei ferner nicht nur mit eigenen Unsicherheiten und Ängsten seitens der behandelnden Ärzt:innen verbunden, sondern auch an die Sorge geknüpft, auf Ablehnung der Eltern zu stoßen und ein vertrauensvolles und tragfähiges Verhältnis aufs Spiel zu setzen. Auch der unvermeidliche Zeit- und Arbeitsaufwand spiele eine nicht unwesentliche Rolle, und die eigene (Mit‑)Verantwortung von Ärzt:innen fördere die Verdrängung und/oder Verleugnung. Zudem berichten Verursacher:innen mitunter von Erkrankungen, welche schwierig zu widerlegen sind [19] und tragen Symptome in oft überzeugender und plausibler Weise vor.
Verhaltensweisen und Motive der Verursacher:innen
Die Verhaltensweisen der verursachenden Personen sind vielfältig. Gemein ist ihren Handlungen i. d. R. die Vorstellung eines „kranken“ Kindes im medizinischen System, um diagnostische und/oder therapeutische Maßnahmen zu erzielen oder den eigenen Glauben und die Sorge einer vorliegenden Erkrankung durch Ärzt:innen bestätigt zu wissen [9]. Die zugrunde liegenden Motive sind, wie oben beschrieben, vielfältig. Die Verhaltensweisen der Verursacher:innen, die zur MKM führen, können in folgende Kategorien unterteilt werden, welche entweder voneinander isoliert oder aber koexistent auftreten.
Verwirrende Krankheitsbilder („perplexing presentations“)
Diese stellen gewissermaßen eine noch wenig spezifische Vorstufe der MKM dar – ein Krankheitsbild, wie es präsentiert wird, passt nicht zu den gängigen pathophysiologischen Konzepten, nimmt eine extreme Ausprägung an oder reagiert nicht auf die üblichen Interventionen (Fieber, das nicht auf Antipyretika reagiert, erhebliche, bedrohliche Befunde, die mit einem klinisch wenig beeinträchtigten Kind kontrastieren etc.) [9, 30].
Vorgetäuschte Erkrankungen („fabricated illness“)
Bezeichnet eine übertriebene, fehlerhafte oder verzerrte Anamnese, die nicht zwingend mit bewusster Täuschung einhergehen muss. Diese Form ist die häufigere und kurzfristig weniger gefährliche Variante. Sie umfasst Verhaltensweisen wie Verschweigen, Fehlinterpretieren, Verkennen, Dramatisieren, Aggravieren, Verzerren, Fehldarstellen oder Erfinden von Symptomen bzw. anamnestischen Angaben (etwa in Bezug auf Untersuchungsbefunde oder Gutachten). Mitunter wird das Kind bewusst in diese irreführenden Darstellungen einbezogen (ebd.).
Hervorgerufene Erkrankungen („induced iIllness“)
Bezieht sich auf das aktive Herbeiführen einer Symptomatik, das i. d. R. mit bewusster Täuschung verbunden ist. Beispiele hierfür sind die gezielte Verabreichung giftiger oder infektiöser Substanzen, die Gabe von Elektrolytlösungen, das (Beinahe‑)Ersticken oder das künstliche Hervorrufen von Hautbefunden (z. B. durch Reiben), um Krankheitszeichen zu erzeugen (ebd.).
Das Spektrum zugrunde liegender handlungsleitender Motive und Motivationen ist breit: Davis et al. [9] versuchen eine Kategorisierung anhand zweier wesentlicher Aspekte: einerseits die Befriedigung elterlicher Bedürfnisse, andererseits Falschannahmen und Überzeugungen seitens der Verursacher:innen.
Während ersteres Motiv etwa die Befriedigung nach Anerkennung, das Erzielen finanziellen oder materiellen Gewinns oder das Wahren von Nähe zum Kind umfasst, resultieren Falschüberzeugungen zumeist aus Überfürsorge oder Überängstlichkeit um die Gesundheit des Kindes, können aber in seltenen Fällen auch mit psychotischem Erleben oder anderen psychischen Störungen assoziiert sein. Auch erwähnt sei hier die zunehmende Bedeutung von Social-Media-Plattformen [23], welche Raum schaffen, ein „krankes“ Kind zu präsentieren, um Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu erfahren oder Spendengelder zu sammeln. Letzteres wird von MKM abgegrenzt, wenn das medizinische System nicht aktiv in das Krankmachen des Kindes involviert wird und als „Malingering by proxy“ bezeichnet.
Ungeachtet der unterschiedlichen, zugrunde liegenden Motivationen kann sich in verschiedenen Fällen eine gleichartige Schädigung des Kindes zeigen. So ist das Verständnis über die motivationalen Aspekte zwar bedeutsam, für eine pädiatrische Diagnose (MKM) aber nicht erforderlich. Keine andere Form der Kindesmisshandlung zieht die Motive der Verursacher:innen als diagnostische Kriterien heran [33], und für die in der Behandlung verantwortlichen Pädiater:innen oder Kinder- und Jugendpsychiater:innen ist es meist auch nicht möglich, eine Diagnose (z. B. MbpS) bei einem Elternteil zu stellen.
Folgen am Kind
Die genannten Verhaltensweisen der Verursacher:innen gehen in aller Regel mit häufigen und teils ausgedehnten ärztlichen Konsultationen und zunehmend invasiven Interventionen einher und können zu einer erheblichen Schädigung des Kindes führen. Als Akteur:innen agieren hier sowohl die Betreuungspersonen des Kindes (Verursacher:innen) wie auch das medizinische System: So können betroffene Kinder einerseits eine direkte Schädigung durch die Verhaltensweisen der verursachenden Person erfahren, andererseits indirekte, iatrogene Schädigung durch die medizinischen Maßnahmen der behandelnden Ärzt:innen. Abb. 2 veranschaulicht diese Dynamik.
Die von den Verursacher:innen geschilderten Symptome umfassen ein breites Spektrum, zeigen aber eine deutliche Häufung neurologischer und gastrointestinaler Beschwerdebilder. So sind unter den neurologischen Symptomen insbesondere Krampfanfälle, Atemdepression, Zyanose und Vigilanzminderungen zu verzeichnen, wohingegen gastrointestinale Beschwerdebilder häufig mit wiederholtem Erbrechen, chronischen Durchfällen, Gedeihstörungen und Blutungen bzw. Blutbeimengungen in Form von Hämatochezie, Meläna und Hämatemesis assoziiert sind. Weiter sind Fieber, Allergien und Hautausschläge, aber auch Verhaltensauffälligkeiten in der Literatur häufig genannte Symptome [17, 29, 32]. Dabei zeigt die klinische Erfahrung der Autor:innen, dass die Symptomatik bei vorgetäuschten Erkrankungen deskriptiv und nicht objektivierbar bleibt, in Fällen hervorgerufener Erkrankungen aber durchaus ärztlich beobachtbar sein kann. Die Symptome bleiben i. d. R. unerklärlich oder treten inkonsistent auf.
Entscheidend ist eine Diskrepanz zwischen Fremdanamnese und objektivierbarem Befund
Die sich aus den dargelegten direkten und indirekten Schädigungen für das Kind ergebenden Folgen sind weitreichend und können physischer und/oder psychosozialer Natur sein: Die direkte Schädigung des Kindes unterliegt den Verhaltensweisen der Verursacher:innen und ist insbesondere im Rahmen hervorgerufener Erkrankungen mit erheblicher Morbidität und Mortalität verbunden [36]. Die durch die Verursacher:innen provozierte Inanspruchnahme medizinischer Interventionen führt zu einer Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, welche für das Kind Schmerzen, Ängste und psychische Belastung bedeuten und sogleich das Risiko für iatrogene Schädigungen und Komplikationen bergen. Neben diesen vordergründig physischen Folgen können betroffene Kinder eine dysfunktionale Sicht hinsichtlich ihrer eigenen Gesundheit entwickeln und im Sinne einer Übernahme der Krankenrolle bewusst oder unbewusst zur Aufrechterhaltung von MKM beitragen. Diese Folge kann als sekundäre Schädigung beschrieben werden. Das Beschwerdebild kann chronifizieren und/oder in eine somatoforme Störung übergehen. Die sozialen Folgen sind weitreichend: Viele betroffene Kinder besuchen nur eingeschränkt die Schule und sind in der Gestaltung ihrer Freizeitaktivitäten erheblich beeinträchtigt. In Zusammenschau mit den i. d. R. häufigen ärztlichen Konsultationen und stationären Aufenthalten kann eine soziale Isolation resultieren, welche in Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Probleme im Sozialverhalten mündet [5, 18, 30].
Aus psychologischer Sicht scheinen im Rahmen medizinischer Interventionen weniger die direkten Schmerz- und Angsterfahrungen, denn der Beziehungskontext, in welchen diese eingebettet sind, zur Entstehung möglicher Traumatisierungen beizutragen [27]. So würden chronisch kranke Kinder in Trost, Mimik, Stimmung und Worten ihrer Eltern fühlbar erfahren, dass die zum Teil schmerzhaften medizinischen Maßnahmen notwendig seien und der eigenen Gesundheit dienen. Wenngleich Verursacher:innen von MKM sich im klinischen Setting i. d. R. fürsorglich und liebevoll präsentieren, könne ihre Gelassenheit und ihre Forderung nach intensiver Diagnostik und Therapie dazu führen, dass von MKM betroffene Kinder diese Stimmigkeit im Verhalten ihrer Betreuungsperson nicht erleben. Zugleich können die zahlreichen Interventionen mitunter im Widerspruch zur Selbstwahrnehmung einer Beschwerdefreiheit der betroffenen Kinder stehen und damit zusätzlich verwirrend und schädigend für die betroffenen Kinder sein.
Ramberg und Feldkötter [28] diskutieren weiter die Auswirkungen des hochambivalenten Verhaltens der Verursacher:innen von MKM, welches zwischen Fürsorge und Misshandlung pendelt. Dieses paradoxe Verhalten sowie die mangelnde Vorhersehbarkeit der Handlungen könnten von Kindern nicht sinnvoll integriert werden und würden einen erheblichen Risikofaktor für einen desorganisierten Bindungsstil sowie im weiteren Leben auftretende Bindungsstörungen mit konsekutiven Verhaltens- und/oder emotionalen Störungen darstellen. Weiter stelle eine Mutter als Verursacherin für das betroffene Kind Schutz und Gefahr in einer Person dar. Ein Kind, welches der Gefahr entfliehen möchte, versuche intuitiv, sein Bindungsverhalten zu aktivieren und in der Betreuungsperson Schutz zu suchen. Im Rahmen einer MKM sei dies nicht möglich. Dies führe zu einem erheblichen Stresserleben und zur Beeinträchtigung des Bindungssystems. Auch der besondere „versteckt-offene“ Charakter dieser Misshandlungsform trage zu einer ungünstigen Bindungsentwicklung bei: So erfolge die Misshandlung durch die Verursacher:innen i. d. R. heimlich und erfahre doch große Aufmerksamkeit durch das medizinische System, sofern dieses die Misshandlung nicht unterbreche.
Hinsichtlich der Langzeitfolgen ist die Evidenz schwach. Libow [21] interviewte in einer Pilotstudie 10 erwachsene Menschen, welche in ihrer Kindheit von MKM betroffen waren. Die berichteten körperlichen und emotionalen Probleme waren erheblich – sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenalter. Die in der Kindheit vorliegenden Probleme umfassten depressive Symptomatiken mit einem Gefühl der Hilflosigkeit und mangelndem Selbstwert, weiter das starke Bedürfnis des Geliebtwerdens, Ängste, Alpträume, soziale Schwierigkeiten, Hypochondrie sowie Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Im Erwachsenenalter zeigten sich Probleme in der Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung, weiter Beziehungsproblematiken, Unsicherheit, Schwierigkeiten in der Differenzierung zwischen Fantasie und Realität, Ängste, Suizidalität sowie typische Leitsymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
Fokus auf das Kind
Sowohl die Verhaltensweisen der Verursacher:innen von MKM als auch die zugrunde liegenden motivationalen Aspekte sind vielfältig und gehen über die klassischen Kriterien des MbpS hinaus. Während das MbpS als Diagnose der verursachenden Person traditionell mit dem Wunsch nach stellvertretender Einnahme einer Krankenrolle assoziiert wird, zeigt die Literatur eine weitaus größere Bandbreite möglicher Motive und psychischer Erkrankungen. Die Einordnung des MbpS als Diagnose für die verursachende Person in die Klassifikationssysteme DSM‑5 („factitious disorder imposed on another“, FDIoA) und zukünftig ICD-11 (Artifizielle Störung, auf andere gerichtet) legt fest, dass in der Regel eine bewusste Täuschung vorliegen muss, um die Diagnose zu vergeben [30]. Dieses Kriterium erfasst jedoch nicht das gesamte Spektrum der MKM. So beschreibt die American Professional Society on the Abuse of Children [2], dass FDIoA lediglich die Psychopathologie einiger Verursacher:innen widerspiegelt. Bei anderen, die aus Überbesorgtheit heraus agieren oder die an wahnhaften Störungen oder spezifischen Persönlichkeitsstörungen leiden, fehle hingegen die bewusste Täuschungsabsicht. Ihre Symptombeschreibungen sind oft weniger plausibel, dennoch handelt es sich auch hierbei um Formen von MKM (ebd.), da die betroffenen Kinder krank gemacht werden, eine falsche Repräsentation der eigenen Gesundheit entwickeln können und sowohl von direkten, indirekten als auch sekundären Folgen der MKM betroffen sein können. Weitere Ursachen, wie z. B. finanzielle Motive, gehen zwar mit Täuschung einher, erfüllen aber nicht die weiteren Diagnosekriterien einer artifiziellen Störung. Davon abgesehen sind die unterschiedlichen „Motivationen“ der Verursacher:innen für Kinder- und Jugendmediziner:innen und Kinder- und Jugendpsychiater:innen, wie beschrieben, nicht immer ersichtlich oder diagnostizierbar.
Motivationale Kriterien sind im pädiatrischen Setting zur Diagnosestellung dementsprechend nicht hinreichend. Der Begriff MKM wurde daher eingeführt, um auf das betroffene Kind und die durch Betreuungspersonen provozierte übermäßige und potenziell schädliche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung zu fokussieren – nicht auf die zugrunde liegenden Motive der Verursacher:innen.
Die Verwendung des Begriffs MKM entspricht der wissenschaftlichen Prämisse, Eponyme in der medizinischen Nomenklatur möglichst zu vermeiden und durch beschreibende Begriffe zu ersetzen [16, 35]. Analog zu etablierten Begriffen wie „Körperliche Misshandlung“ oder „Medizinische Vernachlässigung“ beschreibt „Medizinische Kindesmisshandlung“ das Was (Misshandlung) und das Wie (durch übermäßige medizinische Maßnahmen; [19]). Der Fokus liegt nicht auf den Handlungsweisen der Verursacher:innen, sondern auf der Schädigung des Kindes. Gleichzeitig wird die zentrale Rolle des medizinischen Systems in der Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Misshandlungsform impliziert.
Auch das Konzept der „fabricated or induced illness“ (FII) fokussiert auf die Schädigung des Kindes und gilt daher weitgehend als synonym. Die „perplexing presentations“ (PP) als Vorstufe erlauben zudem frühzeitige Interventionen, wie sie in den Leitlinien der RCPCH beschrieben werden.
MKM geht mit einer hohen Morbidität wie auch Mortalität einher
Obwohl der Begriff MbpS weit verbreitet ist, gilt er als überholt und umstritten. Er ist in seiner Anwendung heterogen und in seinen Kriterien bezüglich der zugrunde liegenden Motive eng gefasst, sodass viele Formen der MKM nicht detektiert werden können. Eine kindzentrierte und prägnante Terminologie ist erforderlich, um Kinderärzt:innen eine klare Definition für die durch Betreuungspersonen provozierte, übermäßige und potenziell schädliche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung an die Hand zu geben.
Fazit
MKM als pädiatrische Diagnose beschreibt eine durch die Betreuungspersonen provozierte übermäßige und potenziell schädliche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung. Verursacher:innen, zumeist Mütter, erfinden oder aggravieren Symptome oder führen diese aktiv herbei. Die Folgen, welche sich aus den ärztlichen Konsultationen, der Diagnostik und Therapie für die betroffenen Kinder ergeben, sind weitreichend und können sich in kurz- oder langfristigen physischen und psychosozialen Beeinträchtigungen äußern. Die zugrunde liegenden Motive und Psychopathologien der Verursacher:innen sind vielfältig und reichen über die klassischen Kriterien des MbpS hinaus. Kinderärzt:innen obliegt nicht die Aufgabe (psychiatrische) Diagnosen seitens der Verursacher:innen zu stellen, sie haben aber die Möglichkeit, MKM anhand spezifischer Hinweise beim Kind zu erkennen. MKM geht mit einer hohen Morbidität wie auch Mortalität einher [5]. Zuverlässige epidemiologische Studien fehlen; von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen.
Der Begriff MKM ist der US-amerikanischen Diagnose „medical child abuse“ entlehnt. Der noch vorherrschende Begriff MbpS ist unter Ärzt:innen zwar weithin bekannt, kann als Diagnose für die verursachende Person (vgl. ICD-11) die der MKM zugrunde liegenden Verhaltensweisen und motivationalen Aspekte seitens der Verursacher:innen aber nicht ausreichend umfassen. Ein klar definierter, kindzentrierter und prägnant beschreibender Begriff ist notwendig, um mehr Fälle erfassen und frühzeitig intervenieren zu können.
In Deutschland hat sich in den letzten Jahren daher der Terminus „Medizinische Kindesmisshandlung“ durchgesetzt.
Infobox Fallbeispiel
Luca
Die Anamnese Lucas ist lang: Er erkrankte an einer akut-lymphatischen Leukämie (ALL) und entwickelte nach stattgehabter Stammzelltransplantation eine Graft-versus-Host-Disease (GvHD), mit Beteiligung insbesondere von Haut und Darm. Seit ca. 2 Jahren ist der nun 13-jährige Junge in stabiler Vollremission, entwickelte jedoch eine schwere Ernährungsstörung. Nach komplikativer Port-Infektion erfolgte die Ernährung zunächst teilparenteral über einen peripheren Zugang sowie kombiniert enteral über eine einliegende perkutane endoskopische Jejunostomie (PEJ) Sonde. Im Verlauf konnte die parenterale Ernährung zwar beendet werden, eine orale Nahrungsaufnahme gelingt jedoch kaum. Zusätzlich bestehen ein anhaltender Schulabsentismus und eine soziale Isolation des Patienten.
Der seit Monaten anhaltenden schweren Ess- und Verhaltensstörung Lucas liegt keine nachweislich somatische Ursache zugrunde; die medizinische Situation ist aus onkologischer Sicht zufriedenstellend, und die der Essstörung zugrunde liegende Problematik scheint komplex. Im interdisziplinären Austausch imponiert zunächst die Diskrepanz zwischen der anamnestisch geschilderten Symptomatik im häuslichen Umfeld und den klinischen Eindrücken der behandelnden Pflegekräfte und Ärzt:innen. So berichtet Lucas Mutter von einem schlechten Allgemeinzustand ihres Sohnes mit häufigem Erbrechen, während sich der Junge im klinischen Setting mobil und aktiv zeigt und kaum erbricht. Lucas Eltern haben hierfür keine Erklärung; die Mutter spricht von Zufall. Dennoch zeigen sich Diskrepanzen und verzerrte oder falsche Aussagen der Mutter zu verschiedenen Zeitpunkten während der Behandlung. Die anamnestischen Aussagen führen zu einer Aufrechterhaltung und Intensivierung der Therapie sowie zu langen stationären Aufenthalten. Die psychosomatischen Differenzialdiagnosen werden entsprechend erst mit Verzögerung verfolgt und von den Eltern abgewertet.
Im Rahmen einer Pflegegradbegutachtung stellt Lucas Mutter den Zustand ihres Sohnes verzerrt als desolat dar. Auf diese Falschangabe angesprochen, reagiert sie angegriffen und betont, wie sehr sich die Familie um Luca kümmere und wie sehr die Essstörung ihres Sohnes sie ängstige und besorge. Vor dem Hintergrund eines zugrunde liegenden, vermutlich komplexen psychosomatischen Geschehens spricht die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) gemeinsam mit der betreuenden Kinderonkologie eine Empfehlung für einen stationären psychosomatischen Aufenthalt aus. Die Eltern scheinen zunächst offen, jedoch merkt Lucas Mutter nur wenig später an, dass solch eine Therapie nichts bringe und sie nicht wolle, dass der Junge für verrückt erklärt werde. Lucas Vater hält sich bei all dem bedeckt, er ist kaum im Krankenhaus anwesend und Lucas Mutter lehnt – soweit möglich und trotz der fortwährenden Bemühungen seitens des Krankenhauses – seine Einbindung kategorisch ab.
Zusammenfassend zeigt dieser Fall, dass unterschiedliche Motivationen (hier neben einer auffälligen Persönlichkeit der Kindsmutter ggf. auch finanzielle Motive) zu einer MKM führen können. Die Diagnose MKM stützt sich im Fall Luca u. a. auf die Tatsache, dass Luca bereits während früherer Aufenthalte geäußert hat, seine Mutter habe ihm nahegelegt, zum Stationsteam zu sagen, dass es ihm schlechter ginge, als es tatsächlich der Fall war. Der mit viel Aufwand und Überzeugungsarbeit durchgesetzte stationäre psychosomatische Aufenthalt wird nach 2 Wochen wegen eines spontan geplanten einwöchigen Aufenthalts in einem Freizeitpark abgebrochen. Die Ernährungssituation ist weiter nicht zufriedenstellend, der Jugendliche wird fast ausschließlich sondiert. Bei Verdacht auf MKM im Sinne eines aggravierenden Verhaltens seitens der Mutter sowie der Gefahr einer sich anbahnenden Entwicklungsstörung durch Mangelernährung und fehlende Teilhabe werden wiederholt Mitteilungen durch das Kinderschutzteam sowie die Kinder- und Jugendpsychosomatik an das zuständige Jugendamt gemacht. Bisher ist es nicht zum Entzug (von Teilbereichen) des Sorgerechts gekommen.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
E. Gobber, O. Berthold, C. Di Maria und J. Ewert geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Verfasst von :
Elisabeth Gobber
ist Medizinstudentin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Dr. med. Oliver Berthold
ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderschutzmediziner (DGKiM) und leitet die Stabsstelle Kinderschutz an den DRK Kliniken Berlin mit der Medizinischen Kinderschutzhotline, der Kinderschutzambulanz und dem Leitliniensekretariat für die S3-Kinderschutzleitlinie.
Dott.ssa Caroline Di Maria
ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und leitet seit Oktober 2024 das Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium des Kuratoriums für Psychosozial Dienste in Wien Floridsdorf. Seit 2017 tätig als Fachärztin an der Charité Universitätsmedizin Berlin und im Team der interdisziplinären Kinderschutzgruppe der Charité bis Dezember 2024.
Dr. med. Jo Ewert
ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderschutzmediziner (DGKiM), Oberarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Schutzbeauftragter für Kinder und andere vulnerable Gruppen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sowie Berater im Team der Medizinischen Kinderschutzhotline.
