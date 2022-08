Medizinethische Stellungnahme des Klinischen Ethikkomitees (KEKo) zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs G 139/2019 vom 11. Dezember 2020 aus der Sichtweise einer öffentlich-rechtlichen Krankenanstalt

Ist die Grenze zwischen assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen in der Realität so klar zu ziehen, wie es im Urteil suggeriert wird?

Eine Diskussion des Urteils und der sich daraus ergebenden möglichen Herausforderungen seitens des KEKo ist jedenfalls erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Rolle einer öffentlich-rechtlichen Krankenanstalt in diesem Zusammenhang. Es gibt die Position, in der gesetzlichen Regelung die Möglichkeit des assistierten Suizids einzuschränken auf fortgeschrittene Erkrankungen oder auf die terminale Lebensphase; doch es ist zu befürchten, dass diese Eingrenzung nicht Bestand haben würde. Neue Klagen für Menschen in vergleichbaren, nicht aber terminalen Lebensphasen und mit anderen Indikationen wären anzunehmen. Auch Lebensunlust und sozialer Frust können dazu führen, dass der auf Autonomie begründete Wunsch nach assistiertem Suizid besteht; auch bei jungen oder sogar minderjährigen Menschen, die nicht an einer letal endenden medizinischen Erkrankung leiden.

In der Regel wird aber Absicht vorliegen: Die Unterstützungsmaßnahme wird zum Zweck des Suizids gesetzt. Es genügt aber auch schon, wenn man in Kauf nimmt, dass die Maßnahme von der suizidwilligen Person zum Suizid genutzt werden wird (Dolus eventuales).

Ob eine Krankenanstalt mit dazu bereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Suizidhilfe bzw. den assistierten Suizid anbieten will, ist eine Frage der Unternehmensphilosophie im weiten Sinn. Auch der Staat ist nicht verpflichtet, assistierten Suizid in irgendwelcher Form anzubieten.

Mit der Entscheidung des VfGH wurden (nur) das Verbot und die Strafbarkeit der Hilfeleistung beim Selbstmord beseitigt. Das Verleiten zum Suizid und die Tötung auf Verlangen bleiben verboten und strafbar. Hilfeleistung beim Suizid liegt bei jeder vorsätzlichen Unterstützungshandlung vor: Beratung über oder Beschaffung einer Medikation; Transport und Begleitung in die Schweiz, um dort assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen; Besorgen einer Waffe usw. Die unmittelbare Tötungshandlung muss von der suizidwilligen Person selbst vorgenommen werden: „Schierlingsbecher austrinken“.

Es kommt also „nicht darauf an, ob das Verhalten des die Sterbehilfe Leistenden aus einem Tätigwerden oder aus einem Unterlassen besteht, sondern darauf, ob der/die Handelndeetwas tut (aktive Sterbehilfe) oder etwas mit ihr/m geschehen lässt (passive Sterbehilfe)“. Aktiv an der aktiven Sterbehilfe ist nicht, dass der die Sterbehilfe Leistende etwas tut, sondern dass er aktiv auf den Patienten einwirkt. Passiv an der passiven Sterbehilfe ist nicht, dass der die Sterbehilfe Leistende nichts tut, sondern dass er den Tod des Kranken geschehen lässt. 3

Im ersten Fall handelt es sich vom Handlungstyp her um „Geschehenlassen durch Handeln“, das oftmals auf einer Therapiezieländerung beruht, d. h. es wird durch eine Handlung eine Maßnahme beendet, die dem Geschehenlassen des Todes im Weg stand und im Hinblick auf ein adaptiertes Therapieziel mit Fokus auf Schmerzlinderung gesetzt wird. Nach dem Bioethiker Dieter Birnbacher „[…] ist Sterbehilfe immer dann passiv zu nennen, wenn sie in einem Geschehenlassen des Sterbens besteht, andernfalls aktiv. Da es […] ein Geschehenlassen durch Handeln gibt, kann das Geschehenlassen eines Todes auch darin bestehen, eine Behandlung aktiv abzubrechen.“ Dies geschieht zum Beispiel, wenn das Beatmungsgerät abgestellt wird. In diesem Fall richtet sich das Handeln des Arztes nicht auf Patienten selbst, „es wirkt nicht auf ihn selbst und unmittelbar ein, sondern es richtet sich auf die Beendigung einer Maßnahme, die das Leben des Patienten über den Zeitpunkt hinaus erhält, zu dem es andernfalls zu Ende gehen würde. Ähnlich im Fall der künstlichen Ernährung […]“ 2

Aus grundrechtlicher Sicht macht es keinen Unterschied, ob der Patient im Rahmen seiner Behandlungshoheit oder der Patientenverfügung in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes lebensverlängernde oder lebenserhaltende medizinische Maßnahmen ablehnt oder ob ein Suizident mit Hilfe eines Dritten in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes sein Leben beenden will. 1

Für Patienten mit Suizidgedanken sollte eine interdisziplinäre Fachgruppe eingerichtet werden, deren Mitglieder sich mit den Problemen, die einen Sterbewunsch herbeiführen, direkt am Krankenbett auseinandersetzen. Diese Gruppe könnte im Sinn eines Konsiliardiensts angefordert werden und die Bedürfnisse aus medizinischer, psychologischer, sozialer und spiritueller Sicht beleuchten. Damit würde diese Fachgruppe im Sinn der Gesundheitsdefinition der WHO, wonach Gesundheit „[…] ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ ist, agieren und so eine umfassende Betreuung von sterbewilligen Patientinnen und Patienten ermöglichen. Entscheidungen im Bereich der Hilfeleistung zum Suizid würden so nicht auf den Schultern einzelner Personen lasten, sondern könnten vorab interdisziplinär reflektiert und auf ein solideres Fundament gestellt und getroffen werden.

Sollte der assistierte Suizid in einem Klinikum möglich sein, muss – so problematisch sich dieser Satz liest – diese medizinische Leistung definiert werden.

Sterbeverfügungsgesetz

Nach dem vorliegenden Entwurf „Sterbeverfügungsgesetz“ (im Folgenden auch Entwurf oder StVfG genannt; Regierungsvorlage vom 18. November 2021; Begutachtungsverfahren ist bereits abgeschlossen, die Beschlussfassung im Parlament steht noch aus; Inkrafttreten 01.01.2022; Stand: 26.11.2021) wird die Möglichkeit geschaffen, dass schwerstkranke Personen nach zweifacher ärztlicher Aufklärung bei einem Notar oder der Patientenvertretung eine schriftliche Sterbeverfügung errichten, die sie in der Folge berechtigt, bei einer Apotheke ein letales Präparat (Natriumpentobarbital) zu beziehen. Die Durchführung des Suizids, also die Einnahme des Präparats sowie die Prämedikation, soll laut Entwurf idealerweise zu Hause erfolgen. Aber auch Krankenanstalten und andere Institutionen können dafür infrage kommen. Ausdrücklich normiert wird im Entwurf das Recht auf Verweigerung der Mitwirkung: § 2 lautet: „(1) Niemand ist verpflichtet, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken. […] (2) Niemand darf wegen einer Hilfeleistung, einer ärztlichen Aufklärung oder der Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung oder der Weigerung, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in welcher Art immer benachteiligt werden.“

Damit ist auch klargestellt, dass keine Einrichtung gesetzlich verpflichtet ist, in irgendeiner Art mitzuwirken. Auch in Krankenanstalten angestellte Ärztinnen und Ärzte sind nicht verpflichtet und können auch vom Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet werden, die entsprechende ärztliche Aufklärung vorzunehmen. Apotheken sind ebenfalls nicht verpflichtet, das Präparat abzugeben. Auch wenn eine Krankenanstalt Dienstleistungen in diesem Zusammenhang (von der Aufklärung bis zur Betreuung im Rahmen der Durchführung des Suizids) grundsätzlich anzubieten bereit ist, kann jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin die Mitwirkung verweigern. Die Verankerung dieses Rechts im Entwurf ist essenziell und sichert die Gewissensfreiheit ab. Gleichzeitig kann dieses in der Praxis zu herausfordernden Situationen führen. Etwa wenn Patienten Handlungen verlangen, die eine Institution und oder deren Angestellte nicht erbringen wollen oder wenn nur Angestellte, nicht aber die Institution eine Entscheidung mittragen wollen. Umso wichtiger erscheint es, Vorsorge für entsprechende Unterstützungsleistungen zu treffen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die „Mitwirkung an der Selbsttötung“, früher „Mitwirkung am Selbstmord“, unter bestimmten Umständen weiterhin strafbar (§ 78 Abs 2 StGB) bleibt, nämlich, wenn jemand

(1) einer minderjährigen Person,

(2) einer Person aus einem verwerflichen Beweggrund (z. B. Geldgier, Erbschaft),

(3) einer Person, die nicht an einer schweren Krankheit im Sinn des StVfG leidet, oder

(4) einer Person, die nicht iSd StVfG ärztlich aufgeklärt wurde,

dazu physisch Hilfe leistet.