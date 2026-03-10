Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Medikamentöse Therapieoptionen bei refraktärer Zöliakie

  • Open Access
  • 09.03.2026
  • Originalien
Verfasst von
Matilde Topa
Maximilian Herter
Dr. Federica Branchi
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen
Download

Zusammenfassung

Die refraktäre Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) ist eine seltene, aber dennoch schwerwiegende Komplikation bei Patienten mit Zöliakie, die erst nach sorgfältiger Prüfung der Adhärenz zur glutenfreien Diät und nach Ausschluss anderer Ursachen der Zottenatrophie in Betracht gezogen werden sollte. Für die Diagnosestellung und die Differenzierung zwischen RCD Typ I und Typ II sind Endoskopie, Histologie, Immunpathologie und Durchflusszytometrie unerlässlich. Nach gesicherter Diagnose ist eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung entscheidend und bildet die Basis des klinischen Managements. Der Weg zu einem gezielten therapeutischen Ansatz bei RCD bleibt weiterhin lang und komplex. Bei RCD Typ I gilt Open-capsule-Budesonid, dessen Wirksamkeit belegt ist, als Therapie der ersten Wahl. Allerdings ist diese mit hohen Rezidivraten nach Absetzen der Behandlung verbunden, was häufig eine Langzeittherapie erforderlich macht. Zweitlinientherapien mit Immunsuppressiva zeigen bislang eine geringere Wirksamkeit und sind nicht in größeren prospektiven Studien evaluiert. Bei RCD Typ II ist die Situation noch schwieriger, da derzeit keine Therapie existiert, die durch effektive Elimination aberranter intraepithelialer Lymphozyten die Entwicklung eines enteropathieassoziierten T‑Zell-Lymphoms verhindern kann. Purinanaloga und Stammzelltransplantation können dennoch in schweren Fällen unterstützen, wobei auch neue Medikamente, insbesondere Januskinaseinhibitoren, vielversprechende Ergebnisse zeigen.
Bild vergrößern
QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Einleitung – Zöliakie

Zöliakie („celiac disease“, CD) ist eine durch Gluten ausgelöste, immunvermittelte Erkrankung mit einer Prävalenz von 0,6–1 % in westlichen Ländern und gilt als deutlich unterdiagnostiziert [13]. Aufgrund ihres vielschichtigen klinischen Erscheinungsbildes wird sie häufig auch als Chamäleon der Gastroenterologie bezeichnet [1, 36]. Neben der klassischen CD (27 %) mit schwerer Malabsorption gibt es die symptomatische CD (52 %) mit unspezifischen gastrointestinalen oder extraintestinalen Beschwerden und die subklinische Form (21 %), bei der nur laborchemische Auffälligkeiten bestehen [1, 57]. Durch eine glutenfreie Diät (GFD) kann eine Verbesserung der Klinik und der Lebensqualität erzielt werden [8].
Die größte Herausforderung in der Betreuung von CD-Patienten besteht in der frühzeitigen Erkennung etwaiger Komplikationen [9, 10]. Seltene, aber dennoch schwerwiegende Komplikationen wie eine refraktäre CD („refractory CD“, RCD), eine ulzerative Jejunoileitis oder ein enteropathieassoziiertes T‑Zell-Lymphom (EATL) können auftreten [11]. Darüber hinaus ist die Assoziation von CD mit Dünndarmmalignomen gut belegt: Zwar ist deren Inzidenz insgesamt gering, bei CD-Patienten jedoch erhöht [6, 12].

Refraktäre Zöliakie

Die RCD ist als schweres Malabsorptionssyndrom mit persistierender duodenaler Atrophie trotz strikter GFD über mehr als 12 Monate definiert [13, 14]. Das Lebenszeitrisiko für RCD unter CD-Betroffenen beträgt 0,04–1,5 % [15, 16]. RCD kann entweder frühzeitig nach einer CD-Diagnose trotz strikter GFD festgestellt werden (primäre Refraktärität) oder sich nach einer Phase von zunächst gutem Ansprechen auf die GFD entwickeln (sekundäre Refraktärität; [13]). Das klinische Bild reicht von chronischer Diarrhö über Gewichtsverlust, abdominelle Schmerzen und Fieber bis hin zu Blähungen und Müdigkeit [1, 3]. Laborchemisch lassen sich Anämie, Vitaminmangel und Elektrolytstörungen nachweisen [1, 3]. Betroffene Individuen sind häufig älter als 50 Jahre mit erst spät diagnostizierter CD [17]. In diesen Fällen geht man von einer längeren Glutenexposition mit starker Immunreaktion bereits vor Erstdiagnose der CD aus [18].
Die Pathogenese der RCD ist bislang unzureichend verstanden, aber das allgemeine Wissen besagt, dass eine chronische intestinale Entzündung zu einer Verschiebung hin zur glutenunabhängigen Autoimmunität (RCD Typ I) oder zur Akkumulation somatischer Mutationen führt, die es aberranten T‑Zellen ermöglichen sich zu vermehren (RCD Typ II; [19]). Gastrointestinale Infektionen, v. a. viraler Genese, wurden als mögliche Umweltfaktoren ausgemacht, welche die Entzündung und Gewebeschädigung fördern [18]. Es ist zudem bekannt, dass RCD-Typ-II-Patienten HLA(humanes Leukozytenantigen)-DQ2 häufiger homozygot exprimieren (44–60 %) als diejenigen mit responsiver CD [15, 20]. Eine potenzielle Rolle kommt auch Interleukin(IL)-15 zu, das die Proliferation intraepithelialer Lymphozyten (IEL) fördert und v. a. bei RCD Typ II hochreguliert wird [21].
Einen Überblick über Diagnostik, Differenzierung und Therapie der RCD liefert die Infobox.
Infobox Refraktäre Zöliakie – ein Überblick
1.
Diagnose der RCD
  • Definition: persistierende Symptome + duodenale Zottenatrophie trotz ≥ 12 Monate strikt glutenfreier Diät
  • Ausschlussdiagnostik:
    • unbeabsichtigte Glutenaufnahme (Diätfehler, Kontamination)
    • andere Ursachen für Malabsorption (Infektionen, Morbus Crohn, mikroskopische Kolitis, Immundysregulationen, bakterielle Fehlbesiedlung, Medikamentenwirkung)
  • Bestätigung der Zöliakie:
    • frühere positive Serologie und Histologie
    • HLA-DQ2/DQ8-positiv
  • Duodenalbiopsie:
    • histologische Beurteilung (Marsh III)
    • Immunhistochemie + T-Zell-Rezeptor-Klonalitäts-Analyse + Durchflusszytometrie der IEL
 
2.
Differenzierung RCD Typ I vs. Typ II
  • RCD Typ I:
    • weniger ausgeprägtes Beschwerdebild
    • polyklonale IEL, CD3+(CD3[„cluster of differentiation 3“]-positiv)/CD8+
    • < 20 % aberrante IEL
    • gute Prognose, spricht auf Steroide an
  • RCD Typ II:
    • schwerere Malabsorptionssymptome
    • klonale Expansion aberranter IEL (CD3+ intrazellulär, CD8–)
    • ≥ 20 % aberrante IEL der gesamten IEL
    • prämaligne Form → Risiko für EATL
    • schlechte Prognose, evtl. Immunsuppression oder Chemotherapie nötig
 
3.
Therapie der RCD
  • Ernährung: Eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung ist die Grundlage der Therapie sowohl bei RCD Typ I als auch bei RCD Typ II. Eine gezielte kalorische Aufwertung sowie die Substitution von Vitaminen und Spurenelementen sollen bei Bedarf angestrebt werden
  • RCD Typ I:
    • Open-capsule-Budesonid ist die Therapie der 1. Wahl aufgrund ihrer lokalen Wirkung im proximalen Dünndarm.
    • Aufgrund häufiger Rezidive ist jedoch oft eine Langzeittherapie erforderlich.
    • Bei unzureichendem Ansprechen können zusätzlich Immunsuppressiva wie Azathioprin oder 6‑Mercaptopurin erwogen werden.
  • RCD Typ II:
    • Es gibt keine etablierte kurative Therapie.
    • Purinanaloga (Cladribin) und Stammzelltransplantation gelten als etablierte Behandlungsoptionen in spezialisierten Zentren.
    • Budesonid spielt eine Rolle bei milderen Verläufen.
  • Zukunft: Neue Immunmodulatoren, insbesondere JAK(Januskinase)-Inhibitoren, zeigen vielversprechende neue therapeutische Ansätze.
  • Follow-up unter Therapie:
    • klinisch (Symptome, Gewicht, Ernährung)
    • histologisch (nach ca. 6–12 Monaten)
    • Laborkontrolle (Elektrolyte, Leberwerte, Vitaminstatus)
 

Diagnostik

Wenn sich ein Patient mit anhaltenden Symptomen oder Zeichen einer Malabsorption trotz GFD vorstellt, sollten bestimmte diagnostische Schritte durchgeführt werden (Abb. 1).
Abb. 1
Schematische Darstellung des empfohlenen diagnostischen Algorithmus bei Verdacht auf eine refraktäre Zöliakie (RCD „refractory celiac disease“; TCR T-Zell-Rezeptor)
Bild vergrößern
Erstens sollte die Adhärenz hinsichtlich der GFD durch einen spezialisierten Ernährungsberater geprüft werden [22]. Kontaminationen in der Diät stellen den Hauptgrund für wiederkehrende oder anhaltende Symptome dar [18]. Essenziell ist hierbei auch das Monitoring von Transglutaminase-2-Antikörpern, da eine ausbleibende Normalisierung meistens auf Diätfehler zurückzuführen ist [23, 24]. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass eine Normalisierung der Antikörper keine zuverlässige Aussage über eine gute Diätadhärenz erlaubt [25]. Daher sollten diätetische Fehler oder Kontaminationen auch bei negativer Serologie nicht ausgeschlossen werden. Das Krankheitsbild der sog. Spätresponder sollte stets berücksichtigt werden: 30–40 % der CD-Patienten benötigen mehr als 12 Monate, um eine klinische, serologische und histologische Remission zu erreichen, ohne dass ein Anhalt für RCD vorliegt [1, 2, 19]. Es ist hervorzuheben, dass sich RCD in der Regel mit negativen Antikörpern präsentiert, dennoch sollte eine RCD unabhängig vom serologischen Status in Betracht gezogen werden [19, 26, 27].
Zweitens ist die Wiederholung einer Ösophagogastroduodenoskopie mit Duodenalbiopsien erforderlich [3]. So kann das Vorliegen einer Zottenatrophie, im histopathologischen Befund als Marsh III beschrieben, festgestellt werden [1, 3]. Es sollte daran erinnert werden, dass die histopathologischen Merkmale der RCD denen der aktiven CD ähneln [19].
Drittens sollte eine ausführliche differenzialdiagnostische Evaluation stattfinden. Eine anfängliche Fehldiagnose sollte durch eine Überprüfung der Serologie bei Erstdiagnose (Transglutaminase-2-Antikörper IgA oder IgG im Fall eines IgA-Mangels) und der genetischen Disposition (HLA-DQ2- und -DQ8-Status) ausgeschlossen werden [3]. Die Normalisierung von zuvor erhöhten Transglutaminaseantikörpern und die initiale klinische Verbesserung unter GFD sprechen stark für eine korrekte CD-Diagnose [1].
Darüber hinaus können sich verschiedene gastrointestinale Erkrankungen mit CD überschneiden und eine RCD vortäuschen [13]. Die häufigsten sich mit CD überschneidenden Ursachen eines Malabsorptionssyndroms mit oder ohne duodenale Zottenatrophie (wie infektiöse gastrointestinale Erkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Morbus Crohn, mikroskopische Kolitis, eosinophile Enteropathie, exokrine Pankreasinsuffizienz, Immundysregulationen, bakterielle Fehlbesiedlung, Medikamente) sollten ausgeschlossen werden [1, 15, 18, 28].

RCD Typ I und Typ II

Die RCD wird in Typ I und Typ II unterteilt. RCD Typ I ist die weniger aggressive Form von RCD, welche durch geringere Schwere der klinischen Malabsorption und eine bessere Prognose charakterisiert ist [17]. Sie wird üblicherweise als Autoimmunphänotyp definiert [13]. Im Gegensatz dazu ist RCD Typ II durch ein ausgeprägteres klinisches Erscheinungsbild gekennzeichnet (Abb. 2). Die Geschlechterverteilung variiert abhängig vom RCD-Typ. RCD Typ I tritt deutlich häufiger bei Frauen auf, wohingegen nur ein Drittel der RCD-Typ-II-Patienten weiblich ist [18]. Sobald der Verdacht auf RCD besteht, ist eine korrekte Differenzierung zwischen Typ I und Typ II entscheidend, da sich die Prognosen und Therapieansätze deutlich unterscheiden [13, 19, 29].
Abb. 2
Wesentliche Unterschiede zwischen refraktärer Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) Typ I und II (IEL intraepitheliale Lymphozyten, TCR T-Zell-Rezeptor, EATL enteropathieassoziiertes T‑Zell-Lymphom, CD3+ CD3[„cluster of differentiation 3“]-positiv)
Bild vergrößern
RCD Typ I hat eine günstige Prognose mit einem 5‑Jahres-Überleben von 80–95 % [17]. RCD Typ II ist schwerwiegender und oft durch schwere Mangelernährung mit Hypoalbuminämie und durch ulzeröse Jejunitis gekennzeichnet [1, 15, 18, 30]. Bei Vorliegen von RCD Typ II liegt das 5‑Jahres-Überleben bei lediglich 50 % [17, 30]. Dies ist dem hohen Risiko einer Progression zu einem EATL geschuldet, welches bei bis zu 50 % der RCD-Typ-II-Patienten beschrieben wird und mit einer 5‑Jahres-Überlebensrate von 20–25 % eine sehr schlechte Prognose hat [19, 31]. Heutzutage wird RCD Typ II als niedriggradiges intraepitheliales Lymphom bzw. als In-situ-Lymphom betrachtet [13, 17, 18].
RCD Typ I hat ein geringes Risiko für die Progression zu RCD Typ II und EATL, jedoch sind in dieser Patientengruppe der Übergang zu RCD Typ II und die Entwicklung von EATL beschrieben worden [32].

Erweiterte Diagnostik

Um RCD korrekt in seine Subtypen einzuordnen, sollten die Duodenalbiopsien mittels Durchflusszytometrie, Immunhistologie und molekularpathologischer Untersuchungen weiter analysiert werden [1, 15, 33]. Die Differenzierung basiert hierbei auf dem Vorhandensein oder Fehlen von klonalen Populationen unter den IEL.
Als etabliertes Verfahren erlaubt die Immunhistochemie die Quantifizierung intraepithelialer und in der Lamina propria befindlicher CD8(„cluster of differentiation 8“)-positiver T‑Zellen, deren Verlust typisch für eine RCD Typ II ist [34].
Aberrante duodenale IEL sind durch das Fehlen von Oberflächen-CD3 und -CD8 sowie durch die Expression von intrazellulärem CD3 definiert. Sie stellen Lymphozyten dar, die sich in einem frühen Stadium ihrer Reifung befinden und beginnen, sich abnormal zu vermehren, bevor sie die zytotoxische T‑Zell-Differenzierung erreicht haben [15, 18, 35]. Der prozentuale Anteil der aberranten duodenalen IEL wird mittels Durchflusszytometrie, einer laserbasierten Technologie für schnelle quantitative Analysen physikalischer und molekularer Eigenschaften einzelner Zellen in Suspension, bestimmt (Abb. 3). Bei normoresponsiver CD liegt dieser gewöhnlich unter 10 % [15, 18, 35]. Der Cut-off von 20 % aberranten IEL gilt als Standard in der Differenzierung zwischen RCD Typ I und Typ II [23, 33, 35].
Abb. 3
a Durchflusszytometrisches Profil eines Patienten mit refraktärer Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) Typ II mit Nachweis klonaler intraepithelialer Lymphozytenpopulation (CD3 „cluster of differentiation 3“); b endoskopische Darstellung einer stark atrophischen Duodenalschleimhaut bei RCD Typ II (unten Ösophagogastroduodenoskopie, oben Kapselendoskopie)
Bild vergrößern
Die Analyse der genetischen Umlagerung des T‑Zell-Rezeptors γ (TCRγ) wird häufig in der diagnostischen Pathologie zur Beurteilung der T‑Zell-Klonalität verwendet. Ein monoklonales Muster von TCRγ deutet stark auf eine RCD Typ II hin, allerdings scheint die Anzahl aberranter IEL in der Durchflusszytometrie präziser für die Diagnosestellung einer RCD Typ II zu sein als die Bestimmung der TCRy-Klonalität [35].
Sobald die Diagnose einer RCD Typ II gesichert ist, wird eine Bildgebung des Dünndarms empfohlen. Die Kapselendoskopie, Computertomographie oder Magnetresonanztomographie (MR-Sellink) erlauben die Detektion weiterer Komplikationen wie ulzeröser Jejunitis, Strikturen oder Wandverdickungen [7, 31, 37, 38]. Auch ein EATL kann so ausgeschlossen werden [1, 33]. Patienten mit schwerer klinischer Ausprägung sollten eine 18F‑FDG(Fluordesoxyglukose)-PET (Positronenemissionstomographie) erhalten. Hierdurch kann ein EATL mit höherer Genauigkeit ausgeschlossen werden [36].
Es ist entscheidend, dass alle Patienten mit Verdacht auf RCD umgehend in einem spezialisierten tertiären Zentrum angebunden werden, sodass eine umfassende Diagnostik erfolgen kann [1, 3, 33]. Dieser Ansatz garantiert nicht nur diagnostische Genauigkeit, sondern auch die Umsetzung einer adäquaten und individualisierten therapeutischen Strategie [33].

Therapie

Sowohl die Therapieoptionen als auch das Therapieziel sind zwischen RCD Typ I und II leicht unterschiedlich. Bei Typ II steht neben der Verbesserung von Malabsorption, Symptomen und Enteropathie v. a. die Verhinderung einer Progression in ein Lymphom im Vordergrund. Daher ist das übergeordnete Therapieziel bei RCD Typ II die Reduktion/Elimination der aberranten Zellpopulationen [1, 15].
Zurzeit ist keine kurative Therapie für die RCD verfügbar, ebenso wenig eine Möglichkeit, die Entwicklung eines EATL zu verhindern [37]. Die Behandlung beruht primär auf der Kombination von Ernährungstherapie mit immunsuppressiver Therapie. Dennoch bleibt das Spektrum etwaiger Therapieoptionen begrenzt, und diese überschneiden sich teilweise zwischen den RCD-Subtypen [1, 15, 33]. Generell fehlen randomisierte, kontrollierte Studien mit großen Fallzahlen, auch aufgrund der geringen Inzidenz dieser seltenen Komplikationen, weshalb das Evidenzniveau in der Regel niedrig ist.

Ernährungstherapie

Den ersten Schritt der Therapie von RCD Typ I und Typ II stellt die Ernährungstherapie dar [1, 15]. Gastroenterologen sollten durch spezialisierte Ernährungsberater unterstützt werden. Alle Patienten mit RCD sollten eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung, einschließlich Mikro- und Makronährstoffe, durchlaufen [23, 38]. Etwaige Mangelzustände sollten umgehend ausgeglichen werden. Bei milden Verlaufsformen sind die orale Supplementierung und/oder die enterale Nahrungsunterstützung ausreichend, um die Mangelzustände auszugleichen. Bei RCD Typ I hat die oligopeptidbasierte Diät in Bezug auf die Verbesserung der Grunderkrankung einen eigenständigen therapeutischen Wert [39]. Bei schweren Verlaufsformen aufgrund von Malabsorption sollte eine parenterale Ernährung in Betracht gezogen werden [33]. Bei schwerer RCD Typ II kann tatsächlich eine enterale Supplementierung möglicherweise nicht ausreichen, um die Mangelzustände auszugleichen [33, 40]. Entsprechend der aktuellen Literatur bedürfen Patienten mit RCD Typ II signifikant häufiger parenteraler Ernährung als Patienten mit RCD Typ I (31 vs. 7 %, p = 0,02; [41]).
Laut nationalen und internationalen Leitlinien sollte eine GFD fortgesetzt werden, obgleich ein Nutzen in diesem Kontext unklar bleibt [1, 15, 26, 42].
Es gibt keine validierten Scores, anhand derer eine Dokumentation der Verbesserung des Ernährungsstatus erfolgen kann. Allerdings legen die meisten Studien klinische Parameter wie Verbesserung von Diarrhö und abdominellen Beschwerden sowie steigenden Body-Mass-Index (BMI) in Verbindung mit laborchemischen Kontrollen von Albumin und Hämoglobin für eine Evaluation zugrunde [33, 43, 44]. Besonders Albumin konnte hierbei als unabhängiger prognostischer Faktor identifiziert werden [19].
Ernährungstherapie stellt lediglich eine symptomatische Therapie dar und behandelt nicht die Grunderkrankung. Dennoch hat sie einen großen Einfluss auf Morbidität und Prognose [15, 38].

Therapieoptionen bei RCD Typ I

Die Therapie der RCD I richtet sich nach dem Konzept, dass es sich um eine Weiterentwicklung der Autoimmunerkrankung handelt, bei der die entzündliche Reaktion auch nach Entfernung des auslösenden Antigens (Gluten) persistiert, und umfasst die Anwendung von Kortikosteroiden und Immunsuppressiva.

Kortikosteroide

Die wichtigste Therapieoption für RCD Typ I ist Budesonid, ein lokal wirksames, synthetisches Kortikosteroid [45]. Es besitzt eine hohe Affinität zum Glukokortikoidrezeptor bei günstigem Nebenwirkungsprofil [1, 15, 33]. Die orale Darreichungsform von Budesonid ermöglicht eine lokale entzündungshemmende Wirkung im Darm bei geringer systemischer Resorption durch den ausgeprägten First-pass-Metabolismus [18]. Die Anwendung von Budesonid ist in der Behandlung verschiedener inflammatorischer Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts verbreitet [46]. Da die verfügbaren Präparate jedoch für die Freisetzung im distalen Dünndarm oder im Kolon ausgelegt sind, bestanden zunächst Zweifel an ihrer Wirksamkeit bei RCD, die vorwiegend den proximalen Dünndarm betrifft [47]. Hierfür wurde erstmals eine Lösung vorgeschlagen: Die verfügbaren Budesonidkapseln können geöffnet werden, sodass die enthaltenen Granula direkt eingenommen oder zermörsert werden [41]. So konnte die Freisetzung von Budesonid aus der Polymermatrix erreicht werden, was zu einem rascheren Wirkungseintritt im proximalen Dünndarm führte [41]. Bei RCD ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der proximale, sondern je nach Schweregrad und Ausdehnung auch der mittlere und distale Dünndarm betroffen sein können, daher empfehlen die Leitlinien das sog. Open-capsule-Budesonid-Protokoll als Erstlinientherapie, das auf eine Wirkstofffreisetzung im gesamten Dünndarm abzielt ([1, 15, 33]; Abb. 4). Nach der Einführung dieses empfohlenen Therapieschemas zeigte die erste retrospektive Studie dessen Wirksamkeit im Vergleich zum klassischen Geschlossene-Kapsel-Schema [48]. Es konnte gezeigt werden, dass Open-capsule-Budesonid bei Patienten mit RCD Typ I hinsichtlich histologischer Heilung und Symptomverbesserung mit einem Ansprechen der Enteropathie in 83 % und einer Symptomverbesserung in 90 % signifikant effektiver ist als Standardbudesonid [48].
Abb. 4
Übersicht über das empfohlene Behandlungsschema mit Open-capsule-Budesonid bei refraktärer Zöliakie („refractory celiac disease“ [RCD]; insbesondere bei RCD Typ I sowie bei ausgewählten Fällen von RCD Typ II). (Ein Teil der Abbildung wurde mit Unterstützung von ChatGPT Version 4.5 erstellt)
Bild vergrößern
Die normale Therapiedauer beträgt 3 bis 4 Monate. Bei einer Startdosis von 9 mg pro Tag (3 Kapseln zu je 3 mg) wird ein Ausschleichschema mit Dosisreduktion alle 4 bis 6 Wochen bis zu 1 Kapsel alle 3 Tage empfohlen. Allerdings besteht nach Absetzen der Therapie eine hohe Rückfallrate, die in 25 % bis über 80 % der Fälle beschrieben wird [18, 41, 49]. Daher erhalten viele Patienten eine langfristige, niedrig dosierte Budesonidtherapie (3 mg jeden 2. oder jeden 3. Tag).
Bei schwerem klinischen Erscheinungsbild zum Zeitpunkt der Diagnosestellung kann eine intravenöse oder orale systemische Kortikosteroidtherapie begonnen werden [33]. Nach Stabilisierung kann dann auf das orale Budesonid oder andere immunsuppressive Medikamente gewechselt werden [18].

Immunsuppressiva

Thiopurine werden als mögliche Add-on-Therapie für maximal 2 bis 3 Jahre bei vollständigem Ansprechen empfohlen [15]. Ein standardisiertes Eskalationsschema zur Therapie mit immunsuppressiven Medikamenten bei RCD existiert nicht, bei steroidrefraktären oder steroidabhängigen Verläufen sollten diese jedoch in Betracht gezogen werden. Als remissionserhaltende Therapie für RCD Typ I werden Azathioprin (2–2,5 mg/kg/Tag) oder das Thiopurinderivat Thioguanin eingesetzt [50]. Thioguanin zur Remissionserhaltung wurde auch mit der Remissionsinduktionstherapie (Budesonid) kombiniert [50, 51]. Thiopurine besitzen trotz Zottenatrophie eine hohe Bioverfügbarkeit und werden für gewöhnlich gut toleriert. 2 Open-label-Studien analysierten die Wirksamkeit von Thiopurinen bei RCD Typ I, wobei jeweils 18 und 10 Patienten eingeschlossen wurden, welche mit Azathioprin als Add-on-Therapie nach Prednisolon therapiert wurden [50, 51]. Die Studien berichten über ein klinisches und histologisches Ansprechen in 80 % der Fälle und über eine Reduktion der steroidabhängigen Verläufe um 50 %. Unter den Nebenwirkungen sollte neben dem Lymphomrisiko auch ein geringes Risiko für eine noduläre regenerative Hyperplasie der Leber berücksichtigt werden [52]. Endoskopische und histologische Kontrollen werden initial nach 3 Monaten und im weiteren Verlauf jährlich zur Beurteilung des Ansprechens empfohlen [15].
Andere in der deutschen Leitlinie aufgeführte immunsuppressive Medikamente sind Cyclosporin und Methotrexat [1]. Diese spielen möglicherweise nach Absetzen von Azathioprin oder bei primärem Versagen von Thiopurinen eine Rolle. Für Infliximab wird ein Ansprechen in wenigen Fallberichten beschrieben [50, 53]. Daher findet es sich unter den empfohlenen Therapien von RCD Typ I wieder, wobei die tatsächliche Wirksamkeit unklar bleibt.

Therapieoptionen bei RCD Typ II

RCD-Typ-II-Patienten zeigen in der Regel nur ein begrenztes klinisches (ca. 70–80 %) und histologisches (0–33 %) Ansprechen auf konventionelle Immunsuppressiva, wobei 33–52 % der Patienten mit RCD Typ II trotz Therapie innerhalb von 5 Jahren ein EATL entwickeln [29, 41, 54].
Vor Beginn jeglicher Therapie bei RCD Typ II ist es notwendig, ein EATL auszuschließen, da ein Lymphomnachweis zu einer radikalen Änderung von Management und Prognose mit Wechsel zu Standardchemotherapien führt [13]. Nach Beginn einer neuen Therapie sollten die Patienten engmaschig mittels Endoskopie inklusive histologischer Probengewinnung und Bestimmung der aberranten IEL überwacht werden [55]. Zusätzlich sollte eine Beurteilung des Krankheitsausmaßes mittels Kapselendoskopie bzw. Schnittbildgebung erfolgen [1, 15, 33, 56].
Sobald die dringlichsten laborchemischen Veränderungen mittels enteraler oder parenteraler Substitution korrigiert sind, sollte sich die Therapie auf die Mukosaheilung des Dünndarms fokussieren. In diesem Kontext erscheint Open-capsule-Budesonid vielversprechend, auch wenn die Datenlage spärlich und widersprüchlich ist. Mittels Open-capsule-Budesonid wurde in einer kleinen Gruppe von RCD-Typ-II-Patienten (n = 13) bei mehr als 90 % ein gutes klinisches und histologisches Ansprechen ohne signifikanten Unterschied zu Typ I erreicht [41]. Bei der Hälfte der Patienten mit RCD Typ II konnte zudem in den Follow-up-Biopsien das Fehlen von aberranten IEL und klonalen Umlagerungen beobachtet werden. Trotz der geringen Fallzahl deuten diese Erkenntnisse darauf hin, dass Open-capsule-Budesonid wie bei RCD-Typ-I-Patienten auch bei RCD-Typ-II-Patienten eine effektivere therapeutische Option darstellen könnte. Auf der anderen Seite zeigten vorausgegangene Studien nur in wenigen Fällen eine klinische Verbesserung unter systemischen Kortikosteroiden. Auch konnten nahezu keine histologische Heilung der Mukosa und kein Verlust der TCR-Klonalität nachgewiesen werden [13, 17, 57]. Andere Studien zur Effektivität von Open-capsule-Budesonid konnten die ersten Ergebnisse ebenfalls nicht bestätigen: Im Vergleich zu RCD Typ I zeigte sich für RCD Typ II weder ein klinischer noch ein histologischer Vorteil (klinisches Ansprechen: 90 % vs. 76,7 %; histologisches Ansprechen: 40 % vs. 33,3 %; [48, 58]). Entsprechend aktuellen Leitlinien ist Open-capsule-Budesonid nur in milden, klinisch stabilen Fällen die Erstlinientherapie bei RCD Typ II [1, 15, 33]. Die systemische Prednisolontherapie (0,5–1 mg/kg/Tag) stellt eine Alternative für den initialen Therapieansatz bei schwer kranken RCD-Typ-II-Patienten dar [18].

Immunsuppressiva

Die Anwendung von Azathioprin bei RCD Typ II ist noch umstritten. Entsprechend den wenigen verfügbaren prospektiven Studien war eine Monotherapie mit Azathioprin mit einem erhöhten EATL-Risiko verbunden [51]. Diese Ergebnisse sind bislang nicht durch retrospektive Beobachtungsstudien bestätigt worden [29, 59]. Cyclosporin wird aufgrund der spärlichen Datenlage mit negativen Ergebnissen nicht empfohlen [18].

Purinanaloga

Heutzutage bilden Purinanaloga, die eine T‑Zell-Depletion induzieren – wie Cladribin oder Fludarabin – die Grundlage der Therapie von RCD Typ II. Die Wirksamkeit von Cladribin wurde bereits in der Behandlung zahlreicher hämatologischer Neoplasien und ausgewählter Autoimmunerkrankungen, wie der multiplen Sklerose, nachgewiesen [43, 60, 61]. Da aberrante IEL bei RCD Typ II einen niedrigen Proliferationsindex aufweisen, sind die zur Behandlung des EATL angewandten Chemotherapieregimes nicht ausreichend wirksam. Im Gegensatz dazu sind Purinanaloga auch gegenüber nichtproliferierenden Zellen toxisch [61]. Die Therapie umfasst einen ersten Behandlungszyklus mit 0,15 mg/kg/Tag Cladribin über 5 Tage. Zeigen die Patienten eine Besserung, können im Falle einer wiederauftretenden Malabsorption nach 6 bis 12 Monaten ein zweiter und dritter Zyklus wiederholt werden [1, 15]. Nach den wenigen verfügbaren Studien wurde ein klinisches und histologisches Ansprechen bei 80 % und 50 % der Patienten, die mit Cladribin behandelt wurden, nachgewiesen [30, 43, 62]. Weiterhin konnte ein immunologisches Ansprechen, das als Abfall der aberranten IEL unter die Schwelle von 20 % definiert ist, in 35 % der Fälle beobachtet werden [43, 62]. Zudem zeigten Patienten, die auf Cladribin ansprachen, eine signifikant bessere 5‑Jahres-Überlebensrate im Vergleich zu Non-Respondern (83 % vs. 22 %; [18, 43]). In diesen Studien wurde in 16 % der Fälle eine Progression zu EATL nachgewiesen. Dies liegt unterhalb der Raten der ohne Therapie durchgeführten Beobachtungsstudien, die 30–50 % betragen [29, 54, 58].
Cladribin weist insgesamt ein niedriges Toxizitätsprofil auf, das hauptsächlich hämatologische Veränderungen betrifft. Zu den wichtigsten Nebenwirkungen zählen eine transiente Monozytopenie, eine anhaltende und ausgeprägte Lymphopenie (insbesondere der CD4-positive Zellen), eine milde Thrombozytopenie, eine Abnahme der Granulozytenzahl sowie eine Anämie [62].

Autologe Stammzelltransplantation

Purinanaloga können als Monotherapie oder mit einer sequenziellen autologen Stammzelltransplantation (ASCT) angewendet werden. Zudem könnten Patienten unter 65 Jahren, die nicht auf Cladribin ansprechen, von der ASCT profitieren [18, 63]. Die Ergebnisse zeigen, dass ASCT, insbesondere nach einer Cladribinbehandlung, die Entwicklung eines EATL verhindern oder zumindest verzögern könnte. Die Induktion einer Depletion von Immunzellen und die Regeneration naiver T‑Zellen haben sich in den publizierten Kohorten von Patienten mit RCD Typ II als wirksam erwiesen. Hierbei konnten sehr hohe Überlebensraten (100 % vs. 23 % bei nichttransplantierten Patienten) erzielt werden [18, 6365].

Biologika

Der JAK(Januskinase)/STAT(„signal transducers and activators of transcription“)-Signalweg spielt bei RCD Typ II eine wichtige Rolle, da Gain-of-function-Mutationen von JAK1 oder STAT3 in den aberranten IEL beschrieben wurden und diesen ein erhöhtes Überlebenspotenzial verleihen [66, 67]. Tofacitinib ist ein oraler JAK1/JAK3-Inhibitor, dessen Wirksamkeit in einer offenen Phase-II-Studie bei Patienten mit RCD Typ II untersucht wurde [68]. Obwohl keine ausreichende immunologische Wirksamkeit (Reduktion der aberranten IEL) nachgewiesen werden konnte, zeigten sich ein klinisches und histologisches Ansprechen bei allerdings hohen Rezidivraten [68]. Als häufigste Nebenwirkung trat eine Lymphopenie auf. Allerdings wurden auch thromboembolische Ereignisse beschrieben – eine bekannte Nebenwirkung der JAK-Inhibitoren [69].
Die Rolle von IL-15 in der Pathogenese der RCD, insbesondere des Typs II, ist nachgewiesen, da es in der Mukosa dieser Patienten stark exprimiert wird [70]. Seine Funktion besteht darin, die Expansion aberranter IEL zu stimulieren, indem es deren Differenzierung zu T‑Zellen unterbricht. AMG 714, ein humanisierter, monoklonaler IL-15-Antikörper, konnte in placebokontrollierten, randomisierten Phase-IIa-Studien allerdings nur ein geringes klinisches und kein signifikantes histologisches oder immunologisches Ansprechen zeigen [71]. Eine Reduktion der TCR-Klonalität konnte nachgewiesen werden.

Fazit

  • Die refraktäre Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) ist eine seltene, potenziell schwerwiegende Komplikation der Zöliakie.
  • Die ernährungsmedizinische Betreuung bildet die Basis des Managements.
  • Bei RCD Typ I ist Open-capsule-Budesonid die Therapie der ersten Wahl, die meist jedoch mit hohen Rezidivraten verbunden ist, sodass oft eine Langzeittherapie nötig ist.
  • Zweitlinientherapien mit Immunsuppressiva sind bisher wenig wirksam und nicht prospektiv evaluiert.
  • Bei RCD Typ II gibt es derzeit keine Therapie, die die Einwicklung eines enteropathieassoziierten T‑Zell-Lymphoms verhindern kann; neben Purinanaloga und Stammzelltransplantation, zeigen JAK(Januskinase)-STAT(„signal transducers and activators of transcription“)-Inhibitoren jedoch vielversprechende Ergebnisse.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

M. Topa, M. Herter und F. Branchi geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Download
Titel
Medikamentöse Therapieoptionen bei refraktärer Zöliakie
Verfasst von
Matilde Topa
Maximilian Herter
Dr. Federica Branchi
Publikationsdatum
09.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen
Print ISSN: 1728-6263
Elektronische ISSN: 1728-6271
DOI
https://doi.org/10.1007/s41971-026-00253-x
1.
Zurück zum Zitat Felber J, Bläker H, Fischbach W et al (2022) Aktualisierte S2k-Leitlinie Zöliakie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Z Gastroenterol 60(5):790–856. https://doi.org/10.1055/a-1741-5946CrossRefPubMed
2.
Zurück zum Zitat Catassi C, Verdu EF, Bai JC, Lionetti E (2022) Coeliac disease. The Lancet 399(10344):2413–2426. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00794-2CrossRef
3.
Zurück zum Zitat Al-Toma A, Zingone F, Branchi F et al (2025) European Society for the Study of Coeliac Disease 2025 Updated Guidelines on the Diagnosis and Management of Coeliac Disease in Adults. Part 1: Diagnostic Approach. United European Gastroenterol J 21:1–32. https://doi.org/10.1002/UEG2.70119CrossRef
4.
Zurück zum Zitat Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC et al (2013) The Oslo definitions for coeliac disease and related terms. Gut 62(1):43–52. https://doi.org/10.1136/GUTJNL-2011-301346CrossRefPubMed
5.
Zurück zum Zitat Sapone A, Bai JC, Ciacci C et al (2012) Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med. https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-13CrossRefPubMedPubMedCentral
6.
Zurück zum Zitat Caio G, Volta U, Sapone A et al (2019) Celiac disease: A comprehensive current review. BMC Med. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1380-zCrossRefPubMedPubMedCentral
7.
Zurück zum Zitat Leonard MM, Sapone A, Catassi C, Fasano A (2017) Celiac Disease and Nonceliac Gluten Sensitivity: A Review. JAMA 318(7):647–656. https://doi.org/10.1001/JAMA.2017.9730CrossRefPubMed
8.
Zurück zum Zitat Enaud R, Tetard C, Dupuis R et al (2022) Compliance with Gluten Free Diet Is Associated with Better Quality of Life in Celiac Disease. Nutrients. https://doi.org/10.3390/NU14061210CrossRefPubMedPubMedCentral
9.
Zurück zum Zitat Fuchs V, Kurppa K, Huhtala H, Mäki M, Kekkonen L, Kaukinen K (2018) Delayed celiac disease diagnosis predisposes to reduced quality of life and incremental use of health care services and medicines: A prospective nationwide study. United European Gastroenterol J 6(4):567–567. https://doi.org/10.1177/2050640617751253CrossRefPubMedPubMedCentral
10.
Zurück zum Zitat Shiha MG, Chetcuti Zammit S, Elli L, Sanders DS, Sidhu R (2023) Updates in the diagnosis and management of coeliac disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 64-65:101843. https://doi.org/10.1016/J.BPG.2023.101843CrossRefPubMed
11.
Zurück zum Zitat Silvester JA, Elli L, Khosla C, Tye-Din JA (2024) Past, Present, and Future of Noninvasive Tests to Assess Gluten Exposure, Celiac Disease Activity, and End-Organ Damage. Gastroenterology 167(1):159–171. https://doi.org/10.1053/J.GASTRO.2024.01.053CrossRefPubMedPubMedCentral
12.
Zurück zum Zitat Wang M, Yu M, Kong WJ, Cui M, Gao F (2021) Association between intestinal neoplasms and celiac disease: A review. World J Gastrointest Oncol 13(9):1017. https://doi.org/10.4251/WJGO.V13.I9.1017CrossRefPubMedPubMedCentral
13.
Zurück zum Zitat Rubio-Tapia A, Murray JA (2010) Classification and Management of Refractory Celiac Disease. Gut 59(4):547–547. https://doi.org/10.1136/GUT.2009.195131CrossRefPubMedPubMedCentral
14.
Zurück zum Zitat Aggarwal N, Bhatia U, Dwarakanathan V et al (2025) Prevalence and etiologies of non-responsive celiac disease: A systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 40(1):101–107. https://doi.org/10.1111/JGH.16808CrossRefPubMed
15.
Zurück zum Zitat Al-Toma A, Volta U, Auricchio R et al (2019) European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 7(5):583–613. https://doi.org/10.1177/2050640619844125CrossRefPubMedPubMedCentral
16.
Zurück zum Zitat Schiepatti A, Maimaris S, Raju SA et al (2023) Persistent villous atrophy predicts development of complications and mortality in adult patients with coeliac disease: a multicentre longitudinal cohort study and development of a score to identify high-risk patients. Gut 72(11):2095–2102. https://doi.org/10.1136/GUTJNL-2023-329751CrossRefPubMedPubMedCentral
17.
Zurück zum Zitat Scarmozzino F, Pizzi M, Pelizzaro F et al (2023) Refractory celiac disease and its mimickers: a review on pathogenesis, clinical-pathological features and therapeutic challenges. Front Oncol 13:1273305. https://doi.org/10.3389/FONC.2023.1273305/FULLCrossRefPubMedPubMedCentral
18.
Zurück zum Zitat Machado V M (2024) Refractory Celiac Disease: What the Gastroenterologist Should Know. International Journal of Molecular Sciences. https://doi.org/10.3390/ijms251910383CrossRef
19.
Zurück zum Zitat Malamut G, Soderquist CR, Bhagat G, Cerf-Bensussan N (2024) Advances in Nonresponsive and Refractory Celiac Disease. Gastroenterology 167(1):132–147. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2024.02.048CrossRefPubMed
20.
Zurück zum Zitat Trynka G, Hunt KA, Bockett NA et al (2011) Dense genotyping identifies and localizes multiple common and rare variant association signals in celiac disease. Nat Genet 43(12):1193–1201. https://doi.org/10.1038/NG.998CrossRefPubMedPubMedCentral
21.
Zurück zum Zitat Malamut G, El Machhour R, Montcuquet N et al (2010) IL-15 triggers an antiapoptotic pathway in human intraepithelial lymphocytes that is a potential new target in celiac disease-associated inflammation and lymphomagenesis. J Clin Invest 120(6):2131–2143. https://doi.org/10.1172/JCI41344CrossRefPubMedPubMedCentral
22.
Zurück zum Zitat Penny HA, Rej A, Baggus EMR et al (2022) Non-Responsive and Refractory Coeliac Disease: Experience from the NHS England National Centre. Nutrients. https://doi.org/10.3390/NU14132776CrossRefPubMedPubMedCentral
23.
Zurück zum Zitat Elli L, Leffler D, Cellier C et al (2024) Guidelines for best practices in monitoring established coeliac disease in adult patients. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 21(3):198–215. https://doi.org/10.1038/S41575-023-00872-2CrossRefPubMed
24.
Zurück zum Zitat Mulder AHL, Castelijn DAR, Van Der Pol P et al (2024) Monitoring patients with celiac disease on gluten free diet: Different outcomes comparing three tissue transglutaminase IgA assays. Clin Chem Lab Med 62(4):674–681. https://doi.org/10.1515/CCLM-2023-1076/MACHINEREADABLECITATION/RISCrossRefPubMed
25.
Zurück zum Zitat Nachman F, Sugai E, Vázquez H et al (2011) Serological tests for celiac disease as indicators of long-term compliance with the gluten-free diet. Eur J Gastroenterol Hepatol 23(6):473–480. https://doi.org/10.1097/MEG.0B013E328346E0F1CrossRefPubMed
26.
Zurück zum Zitat Chetcuti Zammit S, Sanders DS, Sidhu R (2020) Refractory coeliac disease: What should we be doing different? Curr Opin Gastroenterol 36(3):215–222. https://doi.org/10.1097/MOG.0000000000000628CrossRefPubMed
27.
Zurück zum Zitat Husby S, Murray JA, Katzka DA (2019) AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease—Changing Utility of Serology and Histologic Measures: Expert Review. Gastroenterology 156(4):885–889. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.12.010CrossRefPubMed
28.
Zurück zum Zitat Schiepatti A, Cincotta M, Biagi F, Sanders DS (2021) Enteropathies with villous atrophy but negative coeliac serology in adults: current issues. BMJ Open Gastroenterol 8(1):630. https://doi.org/10.1136/BMJGAST-2021-000630CrossRef
29.
Zurück zum Zitat Al-toma A, Verbeek WHM, Hadithi M, Von Blomberg BME, Mulder CJJ (2007) Survival in refractory coeliac disease and enteropathy-associated T‑cell lymphoma: retrospective evaluation of single-centre experience. Gut 56(10):1373–1378. https://doi.org/10.1136/GUT.2006.114512CrossRefPubMedPubMedCentral
30.
Zurück zum Zitat Elli L, Soru P, Roncoroni L et al (2023) Clinical features of type 1 and 2 refractory celiac disease: Results from a large cohort over a decade. Dig Liver Dis 55(2):235–242. https://doi.org/10.1016/J.DLD.2022.08.022CrossRefPubMed
31.
Zurück zum Zitat Malamut G, Chandesris O, Verkarre V et al (2013) Enteropathy associated T cell lymphoma in celiac disease: A large retrospective study. Digestive and Liver Disease 45(5):377–384. https://doi.org/10.1016/J.DLD.2012.12.001CrossRefPubMedPubMedCentral
32.
Zurück zum Zitat Malamut G, Cording S, Cerf-Bensussan N (2019) Recent advances in celiac disease and refractory celiac disease. F1000Res. https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.18701.1CrossRefPubMedPubMedCentral
33.
Zurück zum Zitat Green PHR, Paski S, Ko CW, Rubio-Tapia A (2022) AGA Clinical Practice Update on Management of Refractory Celiac Disease: Expert Review. Gastroenterology 163(5):1461–1469. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.07.086CrossRefPubMed
34.
Zurück zum Zitat Ritter J, Zimmermann K, Jöhrens K et al (2018) T‑cell repertoires in refractory coeliac disease. Gut 67(4):644–653. https://doi.org/10.1136/GUTJNL-2016-311816CrossRefPubMed
35.
Zurück zum Zitat Verbeek WHM, Goerres GOERRES, von Blomberg VONBLOMBERGBME et al (2008) Flow cytometric determination of aberrant intra-epithelial lymphocytes predicts T‑cell lymphoma development more accurately than T‑cell clonality analysis in Refractory Celiac Disease. Clin Immunol 126(1):48–56. https://doi.org/10.1016/j.clim.2007.09.002CrossRefPubMed
36.
Zurück zum Zitat Hoffmann M, Vogelsang H, Kletter K, Zettinig G, Chott A, Raderer M (2003) 18F-fluoro-deoxy-glucose positron emission tomography (18F-FDG-PET) for assessment of enteropathy-type T cell lymphoma. Gut 52(3):347–351. https://doi.org/10.1136/GUT.52.3.347CrossRefPubMedPubMedCentral
37.
Zurück zum Zitat Santonicola A, Soldaini C, Ciacci C (2025) New therapies in celiac disease. Curr Opin Gastroenterol 41(3):124–124. https://doi.org/10.1097/MOG.0000000000001080CrossRefPubMedPubMedCentral
38.
Zurück zum Zitat Lee AR, Dennis M, Lebovits J et al (2024) Dietary assessments in individuals living with coeliac disease: key considerations. Journal of Human Nutrition and Dietetics 38(1):e13380. https://doi.org/10.1111/JHN.13380CrossRefPubMedPubMedCentral
39.
Zurück zum Zitat Olaussen RW, Løvik A, Tollefsen S et al (2005) Effect of elemental diet on mucosal immunopathology and clinical symptoms in type 1 refractory celiac disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology 3(9):875–885. https://doi.org/10.1016/S1542-3565(05)00295-8CrossRefPubMed
40.
Zurück zum Zitat Chibbar R, Nostedt J, Mihalicz D, Deschenes J, McLean R, Dieleman LA (2020) Refractory Celiac Disease Type II: A Case Report and Literature Review. Front Med (Lausanne) 7:564875. https://doi.org/10.3389/FMED.2020.564875CrossRefPubMedPubMedCentral
41.
Zurück zum Zitat Mukewar SS, Sharma A, Rubio-Tapia A, Wu TT, Jabri B, Murray JA (2017) Open-Capsule Budesonide for Refractory Celiac Disease. American Journal of Gastroenterology 112(6):959–967. https://doi.org/10.1038/ajg.2017.71CrossRefPubMed
42.
Zurück zum Zitat Hujoel IA, Murray JA (2020) Refractory Celiac Disease. Curr Gastroenterol Rep. https://doi.org/10.1007/S11894-020-0756-8CrossRefPubMed
43.
Zurück zum Zitat Tack GJ, Verbeek WHM, Al-Toma A et al (2011) Evaluation of cladribine treatment in refractory celiac disease type II. World J Gastroenterol 17(4):506–513. https://doi.org/10.3748/wjg.v17.i4.506CrossRefPubMedPubMedCentral
44.
Zurück zum Zitat Branchi F, Wiese JJ, Heldt C et al (2022) The combination of clinical parameters and immunophenotyping of intraepithelial lymphocytes allows to assess disease severity in refractory celiac disease. Dig Liver Dis 54(12):1649–1656. https://doi.org/10.1016/j.dld.2022.06.024CrossRefPubMed
45.
Zurück zum Zitat Brar P, Lee S, Lewis S, Egbuna I, Bhagat G, Green PHR (2007) Budesonide in the treatment of refractory celiac disease. Am J Gastroenterol 102(10):2265–2269. https://doi.org/10.1111/J.1572-0241.2007.01380.XCrossRefPubMed
46.
Zurück zum Zitat Gordon H, Minozzi S, Kopylov U et al (2024) ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis 18(10):1531–1555. https://doi.org/10.1093/ECCO-JCC/JJAE091CrossRefPubMed
47.
Zurück zum Zitat Murray JA, Rubio-tapia A, Van Dyke CT et al (2007) Mucosal Atrophy in Celiac Disease: Extent of Involvement, Correlation With Clinical Presentation, and Response to Treatment. Clin Gastroenterol Hepatol 6(2):186–186. https://doi.org/10.1016/J.CGH.2007.10.012CrossRefPubMedPubMedCentral
48.
Zurück zum Zitat Saitta D, Henneken LM, Apputhurai P, Chen Yi Mei SL SL, Tye-Din JA (2024) Budesonide Induces Favourable Histologic and Symptomatic Recovery in Patients with Non-responsive and Refractory Coeliac Disease When Given in an Open Capsule Format. Dig Dis Sci 69(7):2548–2557. https://doi.org/10.1007/s10620-024-08436-3CrossRefPubMedPubMedCentral
49.
Zurück zum Zitat Therrien A, Silvester JA, Leonard MM, Leffler DA, Fasano A, Kelly CP (2021) Enteric-Release Budesonide May Be Useful in the Management of Non-Responsive Celiac Disease. Dig Dis Sci 66(6):1989–1997. https://doi.org/10.1007/S10620-020-06454-5CrossRefPubMed
50.
Zurück zum Zitat Tack GJ, Van Asseldonk DP, Van Wanrooij RLJ, Van Bodegraven AA, Mulder CJ (2012) Tioguanine in the treatment of refractory coeliac disease - A single centre experience. Aliment Pharmacol Ther 36(3):274–281. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2012.05154.xCrossRefPubMed
51.
Zurück zum Zitat Goerres MS, Meijer JWR, Wahab PJ et al (2003) Azathioprine and prednisone combination therapy in refractory coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther 18(5):487–494. https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2003.01687.xCrossRefPubMed
52.
Zurück zum Zitat Jim REl, Maroute C, Lahlali M et al (2025) Safety Profile of Azathioprine in Inflammatory Bowel Disease. Open J Gastroenterol 15(8):427–438. https://doi.org/10.4236/OJGAS.2025.158039CrossRef
53.
Zurück zum Zitat Turner SM, Moorghen M, Probert CSJ (2005) Refractory coeliac disease: remission with infliximab and immunomodulators. Eur J Gastroenterol Hepatol 17(6):667–669. https://doi.org/10.1097/00042737-200506000-00012CrossRefPubMed
54.
Zurück zum Zitat Rubio-Tapia A, Kelly DG, Lahr BD, Dogan A, Wu TT, Murray JA (2009) Clinical staging and survival in refractory celiac disease: a single center experience. Gastroenterology 136(1):99–107. https://doi.org/10.1053/J.GASTRO.2008.10.013CrossRefPubMed
55.
Zurück zum Zitat Liu H, Brais R, Lavergne-Slove A et al (2010) Continual monitoring of intraepithelial lymphocyte immunophenotype and clonality is more important than snapshot analysis in the surveillance of refractory coeliac disease. Gut 59(4):452–460. https://doi.org/10.1136/GUT.2009.186007CrossRefPubMed
56.
Zurück zum Zitat Zammit SC, Sanders DS, Cross SS, Sidhu R (2019) Capsule endoscopy in the management of refractory coeliac disease. J Gastrointestin Liver Dis 28(1):15–22. https://doi.org/10.15403/JGLD.2014.1121.281.CELCrossRef
57.
Zurück zum Zitat Daum S, Ipczynski R, Schumann M, Wahnschaffe U, Zeitz M, Ullrich R (2009) High rates of complications and substantial mortality in both types of refractory sprue. Eur J Gastroenterol Hepatol 21(1):66–70. https://doi.org/10.1097/MEG.0B013E328307C20CCrossRefPubMed
58.
Zurück zum Zitat Malamut G, Afchain P, Verkarre V et al (2009) Presentation and long-term follow-up of refractory celiac disease: comparison of type I with type II. Gastroenterology 136(1):81–90. https://doi.org/10.1053/J.GASTRO.2008.09.069CrossRefPubMed
59.
Zurück zum Zitat Nasr I, Nasr I, Beyers C, Chang F, Donnelly S, Ciclitira PJ (2015) Recognising and Managing Refractory Coeliac Disease: A Tertiary Centre Experience. Nutrients 7(12):9896–9907. https://doi.org/10.3390/NU7125506CrossRefPubMedPubMedCentral
60.
Zurück zum Zitat Giovannoni G, Comi G, Cook S et al (2010) A placebo-controlled trial of oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 362(5):416–426. https://doi.org/10.1056/NEJMOA0902533CrossRefPubMed
61.
Zurück zum Zitat Robak T, Korycka A, Robak E (2006) Older and new formulations of cladribine. Pharmacology and clinical efficacy in hematological malignancies. Recent Pat Anticancer Drug Discov 1(1):23–38. https://doi.org/10.2174/157489206775246467CrossRefPubMed
62.
Zurück zum Zitat Al-toma A, Goerres MS, Meijer JWR et al (2006) Cladribine Therapy in Refractory Celiac Disease With Aberrant T Cells. Clin Gastroenterol Hepatol 4(11):1322–1327. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2006.07.007CrossRefPubMed
63.
Zurück zum Zitat Tack GJ, Wondergem MJ, Al-Toma A et al (2011) Auto-SCT in refractory celiac disease type II patients unresponsive to cladribine therapy. Bone Marrow Transplant 46(6):840–846. https://doi.org/10.1038/bmt.2010.199CrossRefPubMed
64.
Zurück zum Zitat Nijeboer P, van Wanrooij RLJ, van Gils T et al (2017) Lymphoma development and survival in refractory coeliac disease type II: Histological response as prognostic factor. United European Gastroenterol J 5(2):208–217. https://doi.org/10.1177/2050640616646529CrossRefPubMed
65.
Zurück zum Zitat Al-Toma A, Visser OJ, Van Roessel HM et al (2007) Autologous hematopoietic stem cell transplantation in refractory celiac disease with aberrant T cells. Blood 109(5):2243–2249. https://doi.org/10.1182/BLOOD-2006-08-042820CrossRefPubMed
66.
Zurück zum Zitat Nicolae A, Xi L, Pham TH et al (2016) Mutations in the JAK/STAT and RAS signaling pathways are common in Intestinal T‑cell Lymphomas. Leukemia 30(11):2245–2245. https://doi.org/10.1038/LEU.2016.178CrossRefPubMedPubMedCentral
67.
Zurück zum Zitat Crescenzo R, Abate F, Lasorsa E et al (2015) Convergent Mutations and Kinase Fusions Lead to Oncogenic STAT3 Activation in Anaplastic Large Cell Lymphoma. Cancer Cell 27(4):516–516. https://doi.org/10.1016/J.CCELL.2015.03.006CrossRefPubMedPubMedCentral
68.
Zurück zum Zitat Dieckman T, Schumann M, Beaumont H et al (2024) Enduring Clinical Remission in Refractory Celiac Disease Type II With Tofacitinib: An Open-Label Clinical Study. Clin Gastroenterol Hepatol 22(11):2334–2336. https://doi.org/10.1016/J.CGH.2024.05.022CrossRefPubMed
69.
Zurück zum Zitat Dawudi Y, Benarroch S, Helfer H, Smadja DM, Mahé I (2025) Janus kinase inhibitor treatment for inflammatory diseases: excess or no excess risk of venous thromboembolism? Res Pract Thromb Haemost 9(1):102667. https://doi.org/10.1016/J.RPTH.2024.102667CrossRefPubMed
70.
Zurück zum Zitat Abadie V, Jabri B (2014) IL-15: a central regulator of celiac disease immunopathology. Immunol Rev 260(1):221–221. https://doi.org/10.1111/IMR.12191CrossRefPubMedPubMedCentral
71.
Zurück zum Zitat Cellier C, Bouma G, van Gils T, et al. Safety and efficacy of AMG 714 in patients with type 2 refractory coeliac disease: a phase 2a, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(12):960-970. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2468-1253(19)30265‑1