Medikamentöse Therapieoptionen bei refraktärer Zöliakie

Abb. 4 Übersicht über das empfohlene Behandlungsschema mit Open-capsule-Budesonid bei refraktärer Zöliakie („refractory celiac disease" [RCD]; insbesondere bei RCD Typ I sowie bei ausgewählten Fällen von RCD Typ II). (Ein Teil der Abbildung wurde mit Unterstützung von ChatGPT Version 4.5 erstellt)

Die wichtigste Therapieoption für RCD Typ I ist Budesonid, ein lokal wirksames, synthetisches Kortikosteroid []. Es besitzt eine hohe Affinität zum Glukokortikoidrezeptor bei günstigem Nebenwirkungsprofil []. Die orale Darreichungsform von Budesonid ermöglicht eine lokale entzündungshemmende Wirkung im Darm bei geringer systemischer Resorption durch den ausgeprägten First-pass-Metabolismus []. Die Anwendung von Budesonid ist in der Behandlung verschiedener inflammatorischer Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts verbreitet []. Da die verfügbaren Präparate jedoch für die Freisetzung im distalen Dünndarm oder im Kolon ausgelegt sind, bestanden zunächst Zweifel an ihrer Wirksamkeit bei RCD, die vorwiegend den proximalen Dünndarm betrifft []. Hierfür wurde erstmals eine Lösung vorgeschlagen: Die verfügbaren Budesonidkapseln können geöffnet werden, sodass die enthaltenen Granula direkt eingenommen oder zermörsert werden []. So konnte die Freisetzung von Budesonid aus der Polymermatrix erreicht werden, was zu einem rascheren Wirkungseintritt im proximalen Dünndarm führte []. Bei RCD ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der proximale, sondern je nach Schweregrad und Ausdehnung auch der mittlere und distale Dünndarm betroffen sein können, daher empfehlen die Leitlinien das sog. Open-capsule-Budesonid-Protokoll als Erstlinientherapie, das auf eine Wirkstofffreisetzung im gesamten Dünndarm abzielt ([]; Abb.). Nach der Einführung dieses empfohlenen Therapieschemas zeigte die erste retrospektive Studie dessen Wirksamkeit im Vergleich zum klassischen Geschlossene-Kapsel-Schema []. Es konnte gezeigt werden, dass Open-capsule-Budesonid bei Patienten mit RCD Typ I hinsichtlich histologischer Heilung und Symptomverbesserung mit einem Ansprechen der Enteropathie in 83 % und einer Symptomverbesserung in 90 % signifikant effektiver ist als Standardbudesonid [].