Medikamentöse Therapieoptionen bei refraktärer Zöliakie
- 09.03.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Die refraktäre Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) ist eine seltene, aber dennoch schwerwiegende Komplikation bei Patienten mit Zöliakie, die erst nach sorgfältiger Prüfung der Adhärenz zur glutenfreien Diät und nach Ausschluss anderer Ursachen der Zottenatrophie in Betracht gezogen werden sollte. Für die Diagnosestellung und die Differenzierung zwischen RCD Typ I und Typ II sind Endoskopie, Histologie, Immunpathologie und Durchflusszytometrie unerlässlich. Nach gesicherter Diagnose ist eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung entscheidend und bildet die Basis des klinischen Managements. Der Weg zu einem gezielten therapeutischen Ansatz bei RCD bleibt weiterhin lang und komplex. Bei RCD Typ I gilt Open-capsule-Budesonid, dessen Wirksamkeit belegt ist, als Therapie der ersten Wahl. Allerdings ist diese mit hohen Rezidivraten nach Absetzen der Behandlung verbunden, was häufig eine Langzeittherapie erforderlich macht. Zweitlinientherapien mit Immunsuppressiva zeigen bislang eine geringere Wirksamkeit und sind nicht in größeren prospektiven Studien evaluiert. Bei RCD Typ II ist die Situation noch schwieriger, da derzeit keine Therapie existiert, die durch effektive Elimination aberranter intraepithelialer Lymphozyten die Entwicklung eines enteropathieassoziierten T‑Zell-Lymphoms verhindern kann. Purinanaloga und Stammzelltransplantation können dennoch in schweren Fällen unterstützen, wobei auch neue Medikamente, insbesondere Januskinaseinhibitoren, vielversprechende Ergebnisse zeigen.
Einleitung – Zöliakie
Zöliakie („celiac disease“, CD) ist eine durch Gluten ausgelöste, immunvermittelte Erkrankung mit einer Prävalenz von 0,6–1 % in westlichen Ländern und gilt als deutlich unterdiagnostiziert [1‐3]. Aufgrund ihres vielschichtigen klinischen Erscheinungsbildes wird sie häufig auch als Chamäleon der Gastroenterologie bezeichnet [1, 3‐6]. Neben der klassischen CD (27 %) mit schwerer Malabsorption gibt es die symptomatische CD (52 %) mit unspezifischen gastrointestinalen oder extraintestinalen Beschwerden und die subklinische Form (21 %), bei der nur laborchemische Auffälligkeiten bestehen [1, 5‐7]. Durch eine glutenfreie Diät (GFD) kann eine Verbesserung der Klinik und der Lebensqualität erzielt werden [8].
Die größte Herausforderung in der Betreuung von CD-Patienten besteht in der frühzeitigen Erkennung etwaiger Komplikationen [9, 10]. Seltene, aber dennoch schwerwiegende Komplikationen wie eine refraktäre CD („refractory CD“, RCD), eine ulzerative Jejunoileitis oder ein enteropathieassoziiertes T‑Zell-Lymphom (EATL) können auftreten [11]. Darüber hinaus ist die Assoziation von CD mit Dünndarmmalignomen gut belegt: Zwar ist deren Inzidenz insgesamt gering, bei CD-Patienten jedoch erhöht [6, 12].
Refraktäre Zöliakie
Die RCD ist als schweres Malabsorptionssyndrom mit persistierender duodenaler Atrophie trotz strikter GFD über mehr als 12 Monate definiert [13, 14]. Das Lebenszeitrisiko für RCD unter CD-Betroffenen beträgt 0,04–1,5 % [15, 16]. RCD kann entweder frühzeitig nach einer CD-Diagnose trotz strikter GFD festgestellt werden (primäre Refraktärität) oder sich nach einer Phase von zunächst gutem Ansprechen auf die GFD entwickeln (sekundäre Refraktärität; [13]). Das klinische Bild reicht von chronischer Diarrhö über Gewichtsverlust, abdominelle Schmerzen und Fieber bis hin zu Blähungen und Müdigkeit [1, 3]. Laborchemisch lassen sich Anämie, Vitaminmangel und Elektrolytstörungen nachweisen [1, 3]. Betroffene Individuen sind häufig älter als 50 Jahre mit erst spät diagnostizierter CD [17]. In diesen Fällen geht man von einer längeren Glutenexposition mit starker Immunreaktion bereits vor Erstdiagnose der CD aus [18].
Die Pathogenese der RCD ist bislang unzureichend verstanden, aber das allgemeine Wissen besagt, dass eine chronische intestinale Entzündung zu einer Verschiebung hin zur glutenunabhängigen Autoimmunität (RCD Typ I) oder zur Akkumulation somatischer Mutationen führt, die es aberranten T‑Zellen ermöglichen sich zu vermehren (RCD Typ II; [19]). Gastrointestinale Infektionen, v. a. viraler Genese, wurden als mögliche Umweltfaktoren ausgemacht, welche die Entzündung und Gewebeschädigung fördern [18]. Es ist zudem bekannt, dass RCD-Typ-II-Patienten HLA(humanes Leukozytenantigen)-DQ2 häufiger homozygot exprimieren (44–60 %) als diejenigen mit responsiver CD [15, 20]. Eine potenzielle Rolle kommt auch Interleukin(IL)-15 zu, das die Proliferation intraepithelialer Lymphozyten (IEL) fördert und v. a. bei RCD Typ II hochreguliert wird [21].
Einen Überblick über Diagnostik, Differenzierung und Therapie der RCD liefert die Infobox.
Infobox Refraktäre Zöliakie – ein Überblick
1.
Diagnose der RCD
-
Definition: persistierende Symptome + duodenale Zottenatrophie trotz ≥ 12 Monate strikt glutenfreier Diät
-
Ausschlussdiagnostik:
-
unbeabsichtigte Glutenaufnahme (Diätfehler, Kontamination)
-
andere Ursachen für Malabsorption (Infektionen, Morbus Crohn, mikroskopische Kolitis, Immundysregulationen, bakterielle Fehlbesiedlung, Medikamentenwirkung)
-
-
Bestätigung der Zöliakie:
-
frühere positive Serologie und Histologie
-
HLA-DQ2/DQ8-positiv
-
-
Duodenalbiopsie:
-
histologische Beurteilung (Marsh III)
-
Immunhistochemie + T-Zell-Rezeptor-Klonalitäts-Analyse + Durchflusszytometrie der IEL
-
2.
Differenzierung RCD Typ I vs. Typ II
-
RCD Typ I:
-
weniger ausgeprägtes Beschwerdebild
-
polyklonale IEL, CD3+(CD3[„cluster of differentiation 3“]-positiv)/CD8+
-
< 20 % aberrante IEL
-
gute Prognose, spricht auf Steroide an
-
-
RCD Typ II:
-
schwerere Malabsorptionssymptome
-
klonale Expansion aberranter IEL (CD3+ intrazellulär, CD8–)
-
≥ 20 % aberrante IEL der gesamten IEL
-
prämaligne Form → Risiko für EATL
-
schlechte Prognose, evtl. Immunsuppression oder Chemotherapie nötig
-
3.
Therapie der RCD
-
Ernährung: Eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung ist die Grundlage der Therapie sowohl bei RCD Typ I als auch bei RCD Typ II. Eine gezielte kalorische Aufwertung sowie die Substitution von Vitaminen und Spurenelementen sollen bei Bedarf angestrebt werden
-
RCD Typ I:
-
Open-capsule-Budesonid ist die Therapie der 1. Wahl aufgrund ihrer lokalen Wirkung im proximalen Dünndarm.
-
Aufgrund häufiger Rezidive ist jedoch oft eine Langzeittherapie erforderlich.
-
Bei unzureichendem Ansprechen können zusätzlich Immunsuppressiva wie Azathioprin oder 6‑Mercaptopurin erwogen werden.
-
-
RCD Typ II:
-
Es gibt keine etablierte kurative Therapie.
-
Purinanaloga (Cladribin) und Stammzelltransplantation gelten als etablierte Behandlungsoptionen in spezialisierten Zentren.
-
Budesonid spielt eine Rolle bei milderen Verläufen.
-
-
Zukunft: Neue Immunmodulatoren, insbesondere JAK(Januskinase)-Inhibitoren, zeigen vielversprechende neue therapeutische Ansätze.
-
Follow-up unter Therapie:
-
klinisch (Symptome, Gewicht, Ernährung)
-
histologisch (nach ca. 6–12 Monaten)
-
Laborkontrolle (Elektrolyte, Leberwerte, Vitaminstatus)
-
Diagnostik
Wenn sich ein Patient mit anhaltenden Symptomen oder Zeichen einer Malabsorption trotz GFD vorstellt, sollten bestimmte diagnostische Schritte durchgeführt werden (Abb. 1).
Erstens sollte die Adhärenz hinsichtlich der GFD durch einen spezialisierten Ernährungsberater geprüft werden [22]. Kontaminationen in der Diät stellen den Hauptgrund für wiederkehrende oder anhaltende Symptome dar [18]. Essenziell ist hierbei auch das Monitoring von Transglutaminase-2-Antikörpern, da eine ausbleibende Normalisierung meistens auf Diätfehler zurückzuführen ist [23, 24]. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass eine Normalisierung der Antikörper keine zuverlässige Aussage über eine gute Diätadhärenz erlaubt [25]. Daher sollten diätetische Fehler oder Kontaminationen auch bei negativer Serologie nicht ausgeschlossen werden. Das Krankheitsbild der sog. Spätresponder sollte stets berücksichtigt werden: 30–40 % der CD-Patienten benötigen mehr als 12 Monate, um eine klinische, serologische und histologische Remission zu erreichen, ohne dass ein Anhalt für RCD vorliegt [1, 2, 19]. Es ist hervorzuheben, dass sich RCD in der Regel mit negativen Antikörpern präsentiert, dennoch sollte eine RCD unabhängig vom serologischen Status in Betracht gezogen werden [19, 26, 27].
Zweitens ist die Wiederholung einer Ösophagogastroduodenoskopie mit Duodenalbiopsien erforderlich [3]. So kann das Vorliegen einer Zottenatrophie, im histopathologischen Befund als Marsh III beschrieben, festgestellt werden [1, 3]. Es sollte daran erinnert werden, dass die histopathologischen Merkmale der RCD denen der aktiven CD ähneln [19].
Drittens sollte eine ausführliche differenzialdiagnostische Evaluation stattfinden. Eine anfängliche Fehldiagnose sollte durch eine Überprüfung der Serologie bei Erstdiagnose (Transglutaminase-2-Antikörper IgA oder IgG im Fall eines IgA-Mangels) und der genetischen Disposition (HLA-DQ2- und -DQ8-Status) ausgeschlossen werden [3]. Die Normalisierung von zuvor erhöhten Transglutaminaseantikörpern und die initiale klinische Verbesserung unter GFD sprechen stark für eine korrekte CD-Diagnose [1].
Darüber hinaus können sich verschiedene gastrointestinale Erkrankungen mit CD überschneiden und eine RCD vortäuschen [13]. Die häufigsten sich mit CD überschneidenden Ursachen eines Malabsorptionssyndroms mit oder ohne duodenale Zottenatrophie (wie infektiöse gastrointestinale Erkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Morbus Crohn, mikroskopische Kolitis, eosinophile Enteropathie, exokrine Pankreasinsuffizienz, Immundysregulationen, bakterielle Fehlbesiedlung, Medikamente) sollten ausgeschlossen werden [1, 15, 18, 28].
RCD Typ I und Typ II
Die RCD wird in Typ I und Typ II unterteilt. RCD Typ I ist die weniger aggressive Form von RCD, welche durch geringere Schwere der klinischen Malabsorption und eine bessere Prognose charakterisiert ist [17]. Sie wird üblicherweise als Autoimmunphänotyp definiert [13]. Im Gegensatz dazu ist RCD Typ II durch ein ausgeprägteres klinisches Erscheinungsbild gekennzeichnet (Abb. 2). Die Geschlechterverteilung variiert abhängig vom RCD-Typ. RCD Typ I tritt deutlich häufiger bei Frauen auf, wohingegen nur ein Drittel der RCD-Typ-II-Patienten weiblich ist [18]. Sobald der Verdacht auf RCD besteht, ist eine korrekte Differenzierung zwischen Typ I und Typ II entscheidend, da sich die Prognosen und Therapieansätze deutlich unterscheiden [13, 19, 29].
RCD Typ I hat eine günstige Prognose mit einem 5‑Jahres-Überleben von 80–95 % [17]. RCD Typ II ist schwerwiegender und oft durch schwere Mangelernährung mit Hypoalbuminämie und durch ulzeröse Jejunitis gekennzeichnet [1, 15, 18, 30]. Bei Vorliegen von RCD Typ II liegt das 5‑Jahres-Überleben bei lediglich 50 % [17, 30]. Dies ist dem hohen Risiko einer Progression zu einem EATL geschuldet, welches bei bis zu 50 % der RCD-Typ-II-Patienten beschrieben wird und mit einer 5‑Jahres-Überlebensrate von 20–25 % eine sehr schlechte Prognose hat [19, 31]. Heutzutage wird RCD Typ II als niedriggradiges intraepitheliales Lymphom bzw. als In-situ-Lymphom betrachtet [13, 17, 18].
RCD Typ I hat ein geringes Risiko für die Progression zu RCD Typ II und EATL, jedoch sind in dieser Patientengruppe der Übergang zu RCD Typ II und die Entwicklung von EATL beschrieben worden [32].
Erweiterte Diagnostik
Um RCD korrekt in seine Subtypen einzuordnen, sollten die Duodenalbiopsien mittels Durchflusszytometrie, Immunhistologie und molekularpathologischer Untersuchungen weiter analysiert werden [1, 15, 33]. Die Differenzierung basiert hierbei auf dem Vorhandensein oder Fehlen von klonalen Populationen unter den IEL.
Als etabliertes Verfahren erlaubt die Immunhistochemie die Quantifizierung intraepithelialer und in der Lamina propria befindlicher CD8(„cluster of differentiation 8“)-positiver T‑Zellen, deren Verlust typisch für eine RCD Typ II ist [34].
Aberrante duodenale IEL sind durch das Fehlen von Oberflächen-CD3 und -CD8 sowie durch die Expression von intrazellulärem CD3 definiert. Sie stellen Lymphozyten dar, die sich in einem frühen Stadium ihrer Reifung befinden und beginnen, sich abnormal zu vermehren, bevor sie die zytotoxische T‑Zell-Differenzierung erreicht haben [15, 18, 35]. Der prozentuale Anteil der aberranten duodenalen IEL wird mittels Durchflusszytometrie, einer laserbasierten Technologie für schnelle quantitative Analysen physikalischer und molekularer Eigenschaften einzelner Zellen in Suspension, bestimmt (Abb. 3). Bei normoresponsiver CD liegt dieser gewöhnlich unter 10 % [15, 18, 35]. Der Cut-off von 20 % aberranten IEL gilt als Standard in der Differenzierung zwischen RCD Typ I und Typ II [23, 33, 35].
Die Analyse der genetischen Umlagerung des T‑Zell-Rezeptors γ (TCRγ) wird häufig in der diagnostischen Pathologie zur Beurteilung der T‑Zell-Klonalität verwendet. Ein monoklonales Muster von TCRγ deutet stark auf eine RCD Typ II hin, allerdings scheint die Anzahl aberranter IEL in der Durchflusszytometrie präziser für die Diagnosestellung einer RCD Typ II zu sein als die Bestimmung der TCRy-Klonalität [35].
Sobald die Diagnose einer RCD Typ II gesichert ist, wird eine Bildgebung des Dünndarms empfohlen. Die Kapselendoskopie, Computertomographie oder Magnetresonanztomographie (MR-Sellink) erlauben die Detektion weiterer Komplikationen wie ulzeröser Jejunitis, Strikturen oder Wandverdickungen [7, 31, 37, 38]. Auch ein EATL kann so ausgeschlossen werden [1, 33]. Patienten mit schwerer klinischer Ausprägung sollten eine 18F‑FDG(Fluordesoxyglukose)-PET (Positronenemissionstomographie) erhalten. Hierdurch kann ein EATL mit höherer Genauigkeit ausgeschlossen werden [36].
Es ist entscheidend, dass alle Patienten mit Verdacht auf RCD umgehend in einem spezialisierten tertiären Zentrum angebunden werden, sodass eine umfassende Diagnostik erfolgen kann [1, 3, 33]. Dieser Ansatz garantiert nicht nur diagnostische Genauigkeit, sondern auch die Umsetzung einer adäquaten und individualisierten therapeutischen Strategie [33].
Therapie
Sowohl die Therapieoptionen als auch das Therapieziel sind zwischen RCD Typ I und II leicht unterschiedlich. Bei Typ II steht neben der Verbesserung von Malabsorption, Symptomen und Enteropathie v. a. die Verhinderung einer Progression in ein Lymphom im Vordergrund. Daher ist das übergeordnete Therapieziel bei RCD Typ II die Reduktion/Elimination der aberranten Zellpopulationen [1, 15].
Zurzeit ist keine kurative Therapie für die RCD verfügbar, ebenso wenig eine Möglichkeit, die Entwicklung eines EATL zu verhindern [37]. Die Behandlung beruht primär auf der Kombination von Ernährungstherapie mit immunsuppressiver Therapie. Dennoch bleibt das Spektrum etwaiger Therapieoptionen begrenzt, und diese überschneiden sich teilweise zwischen den RCD-Subtypen [1, 15, 33]. Generell fehlen randomisierte, kontrollierte Studien mit großen Fallzahlen, auch aufgrund der geringen Inzidenz dieser seltenen Komplikationen, weshalb das Evidenzniveau in der Regel niedrig ist.
Ernährungstherapie
Den ersten Schritt der Therapie von RCD Typ I und Typ II stellt die Ernährungstherapie dar [1, 15]. Gastroenterologen sollten durch spezialisierte Ernährungsberater unterstützt werden. Alle Patienten mit RCD sollten eine umfassende ernährungsmedizinische Beurteilung, einschließlich Mikro- und Makronährstoffe, durchlaufen [23, 38]. Etwaige Mangelzustände sollten umgehend ausgeglichen werden. Bei milden Verlaufsformen sind die orale Supplementierung und/oder die enterale Nahrungsunterstützung ausreichend, um die Mangelzustände auszugleichen. Bei RCD Typ I hat die oligopeptidbasierte Diät in Bezug auf die Verbesserung der Grunderkrankung einen eigenständigen therapeutischen Wert [39]. Bei schweren Verlaufsformen aufgrund von Malabsorption sollte eine parenterale Ernährung in Betracht gezogen werden [33]. Bei schwerer RCD Typ II kann tatsächlich eine enterale Supplementierung möglicherweise nicht ausreichen, um die Mangelzustände auszugleichen [33, 40]. Entsprechend der aktuellen Literatur bedürfen Patienten mit RCD Typ II signifikant häufiger parenteraler Ernährung als Patienten mit RCD Typ I (31 vs. 7 %, p = 0,02; [41]).
Laut nationalen und internationalen Leitlinien sollte eine GFD fortgesetzt werden, obgleich ein Nutzen in diesem Kontext unklar bleibt [1, 15, 26, 42].
Es gibt keine validierten Scores, anhand derer eine Dokumentation der Verbesserung des Ernährungsstatus erfolgen kann. Allerdings legen die meisten Studien klinische Parameter wie Verbesserung von Diarrhö und abdominellen Beschwerden sowie steigenden Body-Mass-Index (BMI) in Verbindung mit laborchemischen Kontrollen von Albumin und Hämoglobin für eine Evaluation zugrunde [33, 43, 44]. Besonders Albumin konnte hierbei als unabhängiger prognostischer Faktor identifiziert werden [19].
Therapieoptionen bei RCD Typ I
Die Therapie der RCD I richtet sich nach dem Konzept, dass es sich um eine Weiterentwicklung der Autoimmunerkrankung handelt, bei der die entzündliche Reaktion auch nach Entfernung des auslösenden Antigens (Gluten) persistiert, und umfasst die Anwendung von Kortikosteroiden und Immunsuppressiva.
Kortikosteroide
Die wichtigste Therapieoption für RCD Typ I ist Budesonid, ein lokal wirksames, synthetisches Kortikosteroid [45]. Es besitzt eine hohe Affinität zum Glukokortikoidrezeptor bei günstigem Nebenwirkungsprofil [1, 15, 33]. Die orale Darreichungsform von Budesonid ermöglicht eine lokale entzündungshemmende Wirkung im Darm bei geringer systemischer Resorption durch den ausgeprägten First-pass-Metabolismus [18]. Die Anwendung von Budesonid ist in der Behandlung verschiedener inflammatorischer Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts verbreitet [46]. Da die verfügbaren Präparate jedoch für die Freisetzung im distalen Dünndarm oder im Kolon ausgelegt sind, bestanden zunächst Zweifel an ihrer Wirksamkeit bei RCD, die vorwiegend den proximalen Dünndarm betrifft [47]. Hierfür wurde erstmals eine Lösung vorgeschlagen: Die verfügbaren Budesonidkapseln können geöffnet werden, sodass die enthaltenen Granula direkt eingenommen oder zermörsert werden [41]. So konnte die Freisetzung von Budesonid aus der Polymermatrix erreicht werden, was zu einem rascheren Wirkungseintritt im proximalen Dünndarm führte [41]. Bei RCD ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der proximale, sondern je nach Schweregrad und Ausdehnung auch der mittlere und distale Dünndarm betroffen sein können, daher empfehlen die Leitlinien das sog. Open-capsule-Budesonid-Protokoll als Erstlinientherapie, das auf eine Wirkstofffreisetzung im gesamten Dünndarm abzielt ([1, 15, 33]; Abb. 4). Nach der Einführung dieses empfohlenen Therapieschemas zeigte die erste retrospektive Studie dessen Wirksamkeit im Vergleich zum klassischen Geschlossene-Kapsel-Schema [48]. Es konnte gezeigt werden, dass Open-capsule-Budesonid bei Patienten mit RCD Typ I hinsichtlich histologischer Heilung und Symptomverbesserung mit einem Ansprechen der Enteropathie in 83 % und einer Symptomverbesserung in 90 % signifikant effektiver ist als Standardbudesonid [48].
Die normale Therapiedauer beträgt 3 bis 4 Monate. Bei einer Startdosis von 9 mg pro Tag (3 Kapseln zu je 3 mg) wird ein Ausschleichschema mit Dosisreduktion alle 4 bis 6 Wochen bis zu 1 Kapsel alle 3 Tage empfohlen. Allerdings besteht nach Absetzen der Therapie eine hohe Rückfallrate, die in 25 % bis über 80 % der Fälle beschrieben wird [18, 41, 49]. Daher erhalten viele Patienten eine langfristige, niedrig dosierte Budesonidtherapie (3 mg jeden 2. oder jeden 3. Tag).
Immunsuppressiva
Thiopurine werden als mögliche Add-on-Therapie für maximal 2 bis 3 Jahre bei vollständigem Ansprechen empfohlen [15]. Ein standardisiertes Eskalationsschema zur Therapie mit immunsuppressiven Medikamenten bei RCD existiert nicht, bei steroidrefraktären oder steroidabhängigen Verläufen sollten diese jedoch in Betracht gezogen werden. Als remissionserhaltende Therapie für RCD Typ I werden Azathioprin (2–2,5 mg/kg/Tag) oder das Thiopurinderivat Thioguanin eingesetzt [50]. Thioguanin zur Remissionserhaltung wurde auch mit der Remissionsinduktionstherapie (Budesonid) kombiniert [50, 51]. Thiopurine besitzen trotz Zottenatrophie eine hohe Bioverfügbarkeit und werden für gewöhnlich gut toleriert. 2 Open-label-Studien analysierten die Wirksamkeit von Thiopurinen bei RCD Typ I, wobei jeweils 18 und 10 Patienten eingeschlossen wurden, welche mit Azathioprin als Add-on-Therapie nach Prednisolon therapiert wurden [50, 51]. Die Studien berichten über ein klinisches und histologisches Ansprechen in 80 % der Fälle und über eine Reduktion der steroidabhängigen Verläufe um 50 %. Unter den Nebenwirkungen sollte neben dem Lymphomrisiko auch ein geringes Risiko für eine noduläre regenerative Hyperplasie der Leber berücksichtigt werden [52]. Endoskopische und histologische Kontrollen werden initial nach 3 Monaten und im weiteren Verlauf jährlich zur Beurteilung des Ansprechens empfohlen [15].
Andere in der deutschen Leitlinie aufgeführte immunsuppressive Medikamente sind Cyclosporin und Methotrexat [1]. Diese spielen möglicherweise nach Absetzen von Azathioprin oder bei primärem Versagen von Thiopurinen eine Rolle. Für Infliximab wird ein Ansprechen in wenigen Fallberichten beschrieben [50, 53]. Daher findet es sich unter den empfohlenen Therapien von RCD Typ I wieder, wobei die tatsächliche Wirksamkeit unklar bleibt.
Therapieoptionen bei RCD Typ II
RCD-Typ-II-Patienten zeigen in der Regel nur ein begrenztes klinisches (ca. 70–80 %) und histologisches (0–33 %) Ansprechen auf konventionelle Immunsuppressiva, wobei 33–52 % der Patienten mit RCD Typ II trotz Therapie innerhalb von 5 Jahren ein EATL entwickeln [29, 41, 54].
Vor Beginn jeglicher Therapie bei RCD Typ II ist es notwendig, ein EATL auszuschließen, da ein Lymphomnachweis zu einer radikalen Änderung von Management und Prognose mit Wechsel zu Standardchemotherapien führt [13]. Nach Beginn einer neuen Therapie sollten die Patienten engmaschig mittels Endoskopie inklusive histologischer Probengewinnung und Bestimmung der aberranten IEL überwacht werden [55]. Zusätzlich sollte eine Beurteilung des Krankheitsausmaßes mittels Kapselendoskopie bzw. Schnittbildgebung erfolgen [1, 15, 33, 56].
Sobald die dringlichsten laborchemischen Veränderungen mittels enteraler oder parenteraler Substitution korrigiert sind, sollte sich die Therapie auf die Mukosaheilung des Dünndarms fokussieren. In diesem Kontext erscheint Open-capsule-Budesonid vielversprechend, auch wenn die Datenlage spärlich und widersprüchlich ist. Mittels Open-capsule-Budesonid wurde in einer kleinen Gruppe von RCD-Typ-II-Patienten (n = 13) bei mehr als 90 % ein gutes klinisches und histologisches Ansprechen ohne signifikanten Unterschied zu Typ I erreicht [41]. Bei der Hälfte der Patienten mit RCD Typ II konnte zudem in den Follow-up-Biopsien das Fehlen von aberranten IEL und klonalen Umlagerungen beobachtet werden. Trotz der geringen Fallzahl deuten diese Erkenntnisse darauf hin, dass Open-capsule-Budesonid wie bei RCD-Typ-I-Patienten auch bei RCD-Typ-II-Patienten eine effektivere therapeutische Option darstellen könnte. Auf der anderen Seite zeigten vorausgegangene Studien nur in wenigen Fällen eine klinische Verbesserung unter systemischen Kortikosteroiden. Auch konnten nahezu keine histologische Heilung der Mukosa und kein Verlust der TCR-Klonalität nachgewiesen werden [13, 17, 57]. Andere Studien zur Effektivität von Open-capsule-Budesonid konnten die ersten Ergebnisse ebenfalls nicht bestätigen: Im Vergleich zu RCD Typ I zeigte sich für RCD Typ II weder ein klinischer noch ein histologischer Vorteil (klinisches Ansprechen: 90 % vs. 76,7 %; histologisches Ansprechen: 40 % vs. 33,3 %; [48, 58]). Entsprechend aktuellen Leitlinien ist Open-capsule-Budesonid nur in milden, klinisch stabilen Fällen die Erstlinientherapie bei RCD Typ II [1, 15, 33]. Die systemische Prednisolontherapie (0,5–1 mg/kg/Tag) stellt eine Alternative für den initialen Therapieansatz bei schwer kranken RCD-Typ-II-Patienten dar [18].
Immunsuppressiva
Die Anwendung von Azathioprin bei RCD Typ II ist noch umstritten. Entsprechend den wenigen verfügbaren prospektiven Studien war eine Monotherapie mit Azathioprin mit einem erhöhten EATL-Risiko verbunden [51]. Diese Ergebnisse sind bislang nicht durch retrospektive Beobachtungsstudien bestätigt worden [29, 59]. Cyclosporin wird aufgrund der spärlichen Datenlage mit negativen Ergebnissen nicht empfohlen [18].
Purinanaloga
Heutzutage bilden Purinanaloga, die eine T‑Zell-Depletion induzieren – wie Cladribin oder Fludarabin – die Grundlage der Therapie von RCD Typ II. Die Wirksamkeit von Cladribin wurde bereits in der Behandlung zahlreicher hämatologischer Neoplasien und ausgewählter Autoimmunerkrankungen, wie der multiplen Sklerose, nachgewiesen [43, 60, 61]. Da aberrante IEL bei RCD Typ II einen niedrigen Proliferationsindex aufweisen, sind die zur Behandlung des EATL angewandten Chemotherapieregimes nicht ausreichend wirksam. Im Gegensatz dazu sind Purinanaloga auch gegenüber nichtproliferierenden Zellen toxisch [61]. Die Therapie umfasst einen ersten Behandlungszyklus mit 0,15 mg/kg/Tag Cladribin über 5 Tage. Zeigen die Patienten eine Besserung, können im Falle einer wiederauftretenden Malabsorption nach 6 bis 12 Monaten ein zweiter und dritter Zyklus wiederholt werden [1, 15]. Nach den wenigen verfügbaren Studien wurde ein klinisches und histologisches Ansprechen bei 80 % und 50 % der Patienten, die mit Cladribin behandelt wurden, nachgewiesen [30, 43, 62]. Weiterhin konnte ein immunologisches Ansprechen, das als Abfall der aberranten IEL unter die Schwelle von 20 % definiert ist, in 35 % der Fälle beobachtet werden [43, 62]. Zudem zeigten Patienten, die auf Cladribin ansprachen, eine signifikant bessere 5‑Jahres-Überlebensrate im Vergleich zu Non-Respondern (83 % vs. 22 %; [18, 43]). In diesen Studien wurde in 16 % der Fälle eine Progression zu EATL nachgewiesen. Dies liegt unterhalb der Raten der ohne Therapie durchgeführten Beobachtungsstudien, die 30–50 % betragen [29, 54, 58].
Cladribin weist insgesamt ein niedriges Toxizitätsprofil auf, das hauptsächlich hämatologische Veränderungen betrifft. Zu den wichtigsten Nebenwirkungen zählen eine transiente Monozytopenie, eine anhaltende und ausgeprägte Lymphopenie (insbesondere der CD4-positive Zellen), eine milde Thrombozytopenie, eine Abnahme der Granulozytenzahl sowie eine Anämie [62].
Autologe Stammzelltransplantation
Purinanaloga können als Monotherapie oder mit einer sequenziellen autologen Stammzelltransplantation (ASCT) angewendet werden. Zudem könnten Patienten unter 65 Jahren, die nicht auf Cladribin ansprechen, von der ASCT profitieren [18, 63]. Die Ergebnisse zeigen, dass ASCT, insbesondere nach einer Cladribinbehandlung, die Entwicklung eines EATL verhindern oder zumindest verzögern könnte. Die Induktion einer Depletion von Immunzellen und die Regeneration naiver T‑Zellen haben sich in den publizierten Kohorten von Patienten mit RCD Typ II als wirksam erwiesen. Hierbei konnten sehr hohe Überlebensraten (100 % vs. 23 % bei nichttransplantierten Patienten) erzielt werden [18, 63‐65].
Biologika
Der JAK(Januskinase)/STAT(„signal transducers and activators of transcription“)-Signalweg spielt bei RCD Typ II eine wichtige Rolle, da Gain-of-function-Mutationen von JAK1 oder STAT3 in den aberranten IEL beschrieben wurden und diesen ein erhöhtes Überlebenspotenzial verleihen [66, 67]. Tofacitinib ist ein oraler JAK1/JAK3-Inhibitor, dessen Wirksamkeit in einer offenen Phase-II-Studie bei Patienten mit RCD Typ II untersucht wurde [68]. Obwohl keine ausreichende immunologische Wirksamkeit (Reduktion der aberranten IEL) nachgewiesen werden konnte, zeigten sich ein klinisches und histologisches Ansprechen bei allerdings hohen Rezidivraten [68]. Als häufigste Nebenwirkung trat eine Lymphopenie auf. Allerdings wurden auch thromboembolische Ereignisse beschrieben – eine bekannte Nebenwirkung der JAK-Inhibitoren [69].
Die Rolle von IL-15 in der Pathogenese der RCD, insbesondere des Typs II, ist nachgewiesen, da es in der Mukosa dieser Patienten stark exprimiert wird [70]. Seine Funktion besteht darin, die Expansion aberranter IEL zu stimulieren, indem es deren Differenzierung zu T‑Zellen unterbricht. AMG 714, ein humanisierter, monoklonaler IL-15-Antikörper, konnte in placebokontrollierten, randomisierten Phase-IIa-Studien allerdings nur ein geringes klinisches und kein signifikantes histologisches oder immunologisches Ansprechen zeigen [71]. Eine Reduktion der TCR-Klonalität konnte nachgewiesen werden.
Fazit
-
Die refraktäre Zöliakie („refractory celiac disease“, RCD) ist eine seltene, potenziell schwerwiegende Komplikation der Zöliakie.
-
Die ernährungsmedizinische Betreuung bildet die Basis des Managements.
-
Bei RCD Typ I ist Open-capsule-Budesonid die Therapie der ersten Wahl, die meist jedoch mit hohen Rezidivraten verbunden ist, sodass oft eine Langzeittherapie nötig ist.
-
Zweitlinientherapien mit Immunsuppressiva sind bisher wenig wirksam und nicht prospektiv evaluiert.
-
Bei RCD Typ II gibt es derzeit keine Therapie, die die Einwicklung eines enteropathieassoziierten T‑Zell-Lymphoms verhindern kann; neben Purinanaloga und Stammzelltransplantation, zeigen JAK(Januskinase)-STAT(„signal transducers and activators of transcription“)-Inhibitoren jedoch vielversprechende Ergebnisse.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
M. Topa, M. Herter und F. Branchi geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
