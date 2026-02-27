Zum Inhalt

Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Medikamentöse Therapie der Adipositas

  • 26.02.2026
  • Originalien
Verfasst von
OÄ Dr. Andrea Malzner
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Zusammenfassung

Steigende Adipositasprävalenzen weltweit und damit einhergehende Begleitkomorbiditäten – allen voran eine deutlich erhöhte kardiovaskuläre Sterblichkeit – machen Adipositas längst nicht mehr zu einem kosmetischen Problem, sondern zu einer Erkrankung mit erheblicher Morbidität und Mortalität. Nicht zuletzt resultiert daraus auch eine relevante Belastung des Gesundheitssystems im Allgemeinen. Es sind langfristige und multimodale Therapiekonzepte notwendig, um neben einer Gewichtsreduktion auch eine Verbesserung des Gesundheitszustands und der Lebensqualität der Betroffenen zu erreichen. Im Folgenden werden derzeit in Österreich zugelassene medikamentöse Therapieoptionen zur Behandlung der Adipositas im Hinblick auf Wirkung, Nutzen und Risiken zusammengefasst. Grundlage bilden aktuelle klinische Studien, Zulassungsinformationen sowie nationale Leitlinienempfehlungen. Pharmakologische Therapieoptionen insbesondere inkretinbasierte Wirkmechanismen erweitern das Spektrum der Adipositasbehandlung deutlich und ermöglichen substanzielle Verbesserungen von Gewicht und Komorbiditäten bzw. kardiometabolischen Risikofaktoren bei insgesamt günstigem Nebenwirkungsprofil. Zukünftige Entwicklungen, wie orale glucagon-like peptide-1 Rezeptoragonisten (GLP1-RA) und Mehrfachagonisten, die zum Teil bereits in klinischen Phase-III-Studien untersucht werden, lassen dabei weitere effektive Ansätze erhoffen.
