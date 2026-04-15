Medikamente mit einem erhöhten Risiko für den Knochen

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Im Anschluss an eine intravenöse Eisentherapie kann es zum Auftreten einer Hypophosphatämie und in der Folge zu einer Osteomalazie kommen []. Auslöser dieser komplexen Störung ist nicht das substituierte Eisen, sondern die Trägersubstanzen für das Eisen, vor allem Carboxymaltose und in geringerem Ausmaß Derisomaltose. Bei parenteraler Behandlung eines Eisenmangels bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung mit Eisen-Carboxymaltose tritt eine Hypophosphatämie bei ca. 50 % der Patienten auf, bei Eisen-Derisomaltose bei ca. 4–8 % der Patienten []. Auslöser der Hypophosphatämie ist ein Anstieg des Fibroblast Growth Faktors 23 (FGF 23), des von den Osteozyten gebildeten phosphaturischen Hormons. Zunächst kommt es zu einer Hyperphosphaturie, die zu einer Hypophosphatämie führt. Weiters hemmt FGF 23 die Bildung von 1,25(OH)-Vitamin D (Calcitriol) in der Niere mit der Folge einer milden Hypokalzämie, die wiederum einen Anstieg von Parathormon (PTH) bedingt. Es treten schließlich Symptome einer Osteomalazie auf: eine Myopathie – Muskelschwäche, vor allem proximal, Knochenschmerzen und Pseudofrakturen („Looser-Zonen“) []. Wenn nach wiederholten parenteralen Eisengaben die vorher erwähnten Symptome auftreten, sollte Phosphat im Serum bestimmt werden sowie weitere Parameter des Knochenstoffwechsels: Kalzium, Parathormon, gesamt- und knochenalkalische Phosphatase, 25(OH)-Vitamin D und 1,25(OH)-Vitamin D, ferner die Phosphatausscheidung im Harn. Bei Knochenschmerzen ist eine entsprechende Bildgebung indiziert (Röntgen, Magnetresonanztomografie,Technetium-Diphosphonatszintigrafie). Bei Hypophosphatämie ist eine orale oder parenterale Phosphatsubstitution erforderlich, weiters sollte Calcitriol zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus gegeben und Kalzium ausreichend substituiert werden. In schweren Fällen kann auch der FGF23-Antikörper Burosumab eingesetzt werden, allerdings „off label“, da er für diese Indikation nicht zugelassen ist []. Bei weiter erforderlicher parenteraler Eisentherapie sollte auf ein Präparat mit niedrigerem Hypophosphatämierisiko umgestellt werden.