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Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Medikamente mit einem erhöhten Risiko für den Knochen

  • Open Access
  • 14.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Ao. Univ. Prof. i. R. Dr. Rudolf W. Gasser
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
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Zusammenfassung

Verschiedene Medikamente können den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen, eine Osteoporose verursachen und zu einem erhöhten Frakturrisiko führen. Es kann zu direkten Auswirkungen auf Osteoblasten und Osteoklasten kommen, die letztlich zu einem Knochenmineralverlust führen. Auch indirekte Mechanismen können auslösend für Knochenmineralverlust und erhöhtes Frakturrisiko sein: Störungen im Kalzium‑/Vitamin-D-Stoffwechsel mit sekundärem Hyperparathyreoidismus, das Auftreten eines Hypogonadismus oder eine Störung des Phosphatstoffwechsels mit konsekutiver Osteomalazie. In dieser Übersicht wird eine Auswahl von Medikamenten beschrieben, die einen negativen Effekt auf den Knochen haben: Glukokortikoide, Antikoagulanzien (Heparin, Vitamin-K-Antagonisten), Antidepressiva, Neuroleptika, Methotrexat und intravenöse Eisentherapie. Die Auswahl ist nicht vollständig, auch weitere Medikamente können knochentoxisch sein. Die klinisch relevanteste Knochenschädigung erfolgt durch eine systemische Glukokortikoidtherapie. Insbesondere bei älteren Personen, die möglicherweise eine postmenopausale oder altersbedingte Osteoporose haben, ist eine medikamentös verursachte Knochenschädigung besonders relevant, oft besteht auch eine Kombination mehrerer knochentoxischer Medikamente. Bei Anwendung von potenziell knochenschädigenden Medikamenten über längere Zeit sollte daher auch die Knochengesundheit berücksichtigt werden. Eine osteologische Abklärung mit Labor und Frakturrisikoermittlung (FRAX – Fracture Risk Assessmant Tool) wird empfohlen, auch der Einsatz weniger knochentoxischer Medikamente sollte überlegt werden. Gegebenenfalls muss eine leitliniengerechte Osteoporosetherapie erfolgen.
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Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Hintergrund

Verschiedene Medikamente können sich negativ auf den Knochen auswirken. Die komplexe Interaktion von Osteoblasten, Osteoklasten und Osteozyten gewährleistet einen regulierten Prozess von Knochenaufbau und -abbau. Medikamente können darauf Einfluss nehmen und dabei die Knochenresorption steigern und/oder den Knochenaufbau hemmen. Bei erhöhter Knochenresorption und/oder vermindertem Knochenaufbau kann es zu einem Knochenmineralverlust und damit zu einer medikamenteninduzierten Osteoporose mit gesteigertem Frakturrisiko kommen (z. B. Glukokortikoide). Dies gilt als bedeutende Ursache für eine sekundäre Osteoporose [1, 2]. Medikamente können aber auch zu einer erhöhten Sturzneigung und damit zu Frakturen führen. Schließlich können unter Medikamenteneinwirkung auch Frakturen ohne Abnahme der Knochenmineraldichte (KMD) auftreten (z. B. Methotrexat-Osteopathie). In der folgenden Übersicht soll auf die Auswirkung von wichtigen und häufig verwendeten Medikamenten auf den Knochenstoffwechsel, die KMD und das Frakturrisiko eingegangen werden. Die Auswahl ist nicht komplett, auch weitere Medikamente können den Knochen schädigen. Die in der Folge besprochenen Medikamente sind in Tab. 1 angeführt.
Tab. 1
Medikamente mit negativer Auswirkung auf den Knochen
Glukokortikoide
Antikoagulanzien (Heparin/Vitamin K-Antagonisten)
Antidepressiva
Neuroleptika/Antipsychotika
Methotrexat
Intravenöses Eisen

Glukokortikoide

Glukokortikoide (GC) werden systemisch bei Autoimmunerkrankungen, verschiedenen chronisch entzündlichen Erkrankungen, Malignomen und als Immunsuppressiva nach Organtransplantation eingesetzt. Ihre längerfristige Anwendung verursacht die „Glukokortikoid-induzierte Osteoporose“ („glucocorticoid-induced osteoporosis“ – GIOP), eine wesentliche Ursache einer sekundären Osteoporose [2, 3].
GC bewirken anfangs durch einen RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor κB Ligand)-Anstieg und einen Osteoprotegerin-Abfall eine vermehrte Aktivität der Osteoklasten, die Osteoklastenapoptose wird supprimiert, die Folge ist eine gesteigerte Knochenresorption. Die Rekrutierung von Osteoblasten aus mesenchymalen Stammzellen wird reduziert zugunsten einer vermehrten Adipozytenbildung, die Matrixsynthese wird reduziert (niederes Osteokalzin). Die Apoptose von Osteoblasten und Osteozyten ist gesteigert. Die Knochenneubildung wird somit gehemmt. Indirekte GC-Effekte, die zur Entstehung der GIOP beitragen, sind der GC-induzierte Hypogonadismus und der GC-bedingte Verlust an Muskelmasse. Weiters bewirken GC eine Hemmung der intestinalen Kalziumabsorption und eine Steigerung der Harn-Kalzium-Ausscheidung, sie fördern auch dadurch den Knochenmasseverlust.
Drei bis sechs Monate nach Beginn einer GC-Therapie kommt es zu einer Abnahme der KMD und in der Folge zu Frakturen. Das Frakturrisiko unter einer GC-Therapie ist dosisabhängig und betrifft vorwiegend die Wirbelkörper, da initial der trabekuläre Knochen mehr betroffen ist als der kortikale, später treten jedoch auch periphere Frakturen auf. Schon bei einer täglichen Dosis von 2,5 mg Prednisolon-Äquivalent ist das Frakturrisiko erhöht mit einem deutlichen Anstieg bei höheren Dosen [4]. 5 mg Prednisolon-Äquivalent täglich steigern die Frakturinzidenz um 20 %, ≥ 20 mg täglich um ca. 60 % [3]. Vertebrale Frakturen treten bei postmenopausalen Frauen mit einer GC-Therapie schon bei höherer KMD auf als bei postmenopausalen Frauen ohne GC-Therapie [5]. Nach Beendigung der GC-Therapie ist das erhöhte Frakturrisiko reversibel in einem Zeitraum von 1–2 Jahren [1].
Wegen des Risikos einer Knochenschädigung wird schon am Beginn einer längerfristigen GC-Therapie (> 3 Monate) eine knochenprotektive medikamentöse Behandlung bei Patienten ≥ 50 Jahren unter folgenden Bedingungen empfohlen (Empfehlung der European Calcified Tissue Society – ECTS 2024 [2, 4]): vorbestehende Fragilitätsfraktur, DXA(Dual X-Ray Absorptiometry)-T-Score ≤ –1,5, GC-Dosis von ≥ 7,5 mg Prednison-Äquivalent tgl. über > 3 Monate, Alter ≥ 70 Jahre, bei Überschreiten der FRAX-Therapieschwelle betreffend das Frakturrisiko. Bei mittlerem Frakturrisiko werden Alendronat oder Risedronat empfohlen, bei hohem Risiko Zoledronat oder Denosumab, bei sehr hohem Risiko Teriparatide. Bei Erwachsenen < 50 Jahren wird eine individualisierte Therapie bei vorbestehender Fragilitätsfraktur oder DXA-Z-Score ≤ –2 empfohlen.

Antikoagulanzien (Heparin/Vitamin-K-Antagonisten)

Heparin (unfraktioniertes Heparin – UFH – und niedermolekulares Heparin – „low molecular weight heparin“– LMWH), Vitamin-K-Antagonisten (VKA, Cumarine) und DOAC (direkte orale Antikoagulanzien) bzw. Synonym NOAC (nicht Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien) haben unterschiedliche Auswirkungen auf den Knochen [6, 7].
Heparin (UFH und LMWH) hemmt die Differenzierung und Funktion der Osteoblasten und führt damit zu einer verminderten Knochenneubildung. Zusätzlich bewirkt UFH eine gesteigerte Knochenresorption über eine Hemmung der Osteoprotegerin(OPG)-Aktivität, was eine RANKL-induzierte Zunahme der Osteoklasten zur Folge hat. Bei LMWH wurde im therapeutischen Bereich keine vermehrte Knochenresorption festgestellt, sodass es bei Anwendung von LMWH zu einer geringeren Schädigung des Knochens kommt als bei UFH. Die „Heparin-Osteoporose“ zeigt histologisch eine Rarefizierung der Spongiosa bei unveränderter Kortikalis, Osteoklasten sind vermehrt, Osteoblasten vermindert. Eine Heparin-Langzeittherapie ist indiziert während einer Schwangerschaft bei rezidivierenden Thromboembolien oder bei einer Herzklappenprothese, bzw. anderweitig bei einer Kontraindikation für Cumarine. Eine Langzeittherapie mit LMWH reduziert die Knochenneubildung, führt aber zu keiner signifikanten Steigerung der Resorption, sodass das Osteoporoserisiko geringer ist und weniger Fragilitätsfrakturen auftreten als bei Gabe von UFH (15 % Frakturen bei UFH, 2,5 % Frakturen bei LMWH [8]). Eine Metaanalyse zeigte, dass eine Behandlung mit LMWH für 3–6 Monate das Frakturrisiko nicht steigerte, dass aber eine Therapie über 3–24 Monate zu einer Abnahme der KMD führte [9]. Zusammenfassend zeigt sich, dass eine langfristige Therapie mit UFH die KMD reduziert und ein erhöhtes Frakturrisiko bewirkt, während LMWH längerfristig die KMD reduziert, aber ein erhöhtes Frakturrisiko bei LMWH nicht eindeutig nachgewiesen ist.
Folgende Vitamin-K-Antagonisten (VKA, Cumarine) werden klinisch eingesetzt: Phenprocoumon (Marcoumar®), Acecoumarol (Sintrom®) und Warfarin (Coumadin® in Deutschland). Cumarine sind kompetitive Hemmer von Vitamin K, das als Kofaktor bei der Gamma-Karboxylierung von Gerinnungsfaktoren in der Leber und von Osteokalzin im Knochen notwendig ist. Bei Vitamin-K-Mangel oder Antagonisierung von Vitamin K durch Cumarin wird in den Osteoblasten nicht- oder unterkarboxyliertes Osteokalzin gebildet, das nicht ordnungsgemäß in den Knochen eingebaut wird und eine reduzierte Kalzium-bindende Eigenschaft hat. Die Folge ist eine gestörte Matrixmineralisation [7]. Der Effekt von VKA auf die KMD und Knochenqualität zeigt in Studien kontroverse Ergebnisse, meist jedoch eine Abnahme der KMD. In einer Studie bei Männern, die Warfarin länger als ein Jahr erhielten, konnte eine signifikante Abnahme der KMD festgestellt werden (Abb. 1; [10]). Eine Metaanalyse von 23 Studien mit einer VKA-Therapie, die 1.121.582 Patienten erfasste, ergab eine gering erhöhte Frakturrate bei Frauen und älteren Personen (≥ 65 Jahre) [11]. Eine VKA-Langzeittherapie kann somit zu einem erhöhten Frakturrisiko führen, die Assoziation ist jedoch nicht stark ausgeprägt. Dieses gering erhöhte Frakturrisiko sollte jedoch bei notwendiger Antikoagulation die Wahl des Medikamentes nicht wesentlich beeinflussen [11].
Abb. 1
Knochenmineraldichte (BMD/KMD) bei Patienten (Männer) mit Warfarin-Langzeittherapie (> 1 Jahr) (CG Kontrollgruppe, WG Warfarin-Gruppe). (Aus [10] , mit Genehmigung. © 2020, International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis Foundation)
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Bei einer Antikoagulation mit DOAC sind bisher keine gravierenden negativen Auswirkungen auf den Knochen bekannt. Eine Metaanalyse von 31 Studien ergab, dass das Frakturrisiko bei einer Antikoagulation mit DOAC signifikant niedriger war als bei einer VKA-Therapie [12].

Antidepressiva

Auswirkungen auf den Knochen treten vor allem bei einer Therapie mit den Antidepressiva vom Typ der selektiven Serotonin-Reuptake-Hemmer (SSRI) auf [13, 14]. SSRI (z. B. Citalopram, Fluoxetin, Sertralin) steigern die Konzentration von Serotonin in den Synapsen, sie finden sich auch in hoher Konzentration im Knochenmark. In einer Zellkulturstudie wurden die Osteoklastenbildung und die Resorption durch Osteoklasten durch verschiedene SSRI (außer Citalopram) dosisabhängig gehemmt. SSRI (außer Citalopram) hemmten auch die Mineralisation durch Osteoblasten und induzierten die Apoptose von Osteoklasten und Osteoblasten [15]. Es kommt zu einem „Low-bone-turnover“-Zustand, der zu einem KMD-Verlust und zu einem erhöhten Frakturrisiko beiträgt. Eine Reduktion des „trabecular bone score“ (TBS) und damit eine Verschlechterung der Knochentextur wurde bei Frauen, die SSRI oder trizyklische Antidepressiva (TCA) erhielten, festgestellt [16]. Ein erhöhtes Risiko für „major osteoporotic fractures“ (MOF) und Hüftfrakturen wurde bei Männern und Frauen (≥ 40 Jahre) bei Einnahme von SSRI gefunden [17]. Auch Citalopram führte in klinischen Studien zu einem erhöhten Frakturrisiko [18]. Eine Metaanalyse von 34 Studien zeigte ein erhöhtes Risiko für alle Frakturen bei Usern von SSRI und TCA verglichen mit Non-Usern. SSRI führten zu einem höheren Frakturanstieg als TCA [19]. Das Frakturrisiko ist in der Anfangsphase der Behandlung am größten, es steigt nach Behandlungsbeginn dramatisch an. Bei trizyklischen Antidepressiva erreicht es innerhalb eines Monats, bei SSRI innerhalb von acht Monaten seinen Höhepunkt. Im Jahr nach Behandlungsende sinkt das behandlungsbedingte erhöhte Risiko wieder auf den Ausgangswert [13].

Neuroleptika/Antipsychotika

Neuroleptika sind Dopaminrezeptor-Antagonisten, ihre antipsychotische Wirkung beruht vor allem auf einer Antagonisierung der dopaminergen Überfunktion z. B. bei Schizophrenie. Klassische Neuroleptika – „first generation“ (Phenothiazine, Thioxanthene, Butyrophenone) sind Dopamin‑D2-Rezeptor-Antagonisten. Atypische Neuroleptika – „second generation“ wirken weniger über D2-Rezeptoren, dafür mehr über D4- und/oder 5‑HT2A-Rezeptorem (z. B. Clozapin, Olanzapin, Risperidon) [14]. Als Dopaminrezeptor-Antagonisten heben Neuroleptika unter anderem die dopaminbedingte Hemmung der Prolaktinsekretion in der Hypophyse auf und führen so zu einer Hyperprolaktinämie. Über Prolaktinrezeptoren auf den Osteoblasten setzt Prolaktin dosisabhängig Zytokine wie RANKL oder den Tumornekrosefaktor TNF‑α frei, und der Osteoprotegerin-mRNA-Spiegel wird herabreguliert. Die Hyperprolaktinämie führt daher zu einer Steigerung der Osteoklastenaktivität. Weiters hemmt ein erhöhter Prolaktinspiegel die Proliferation von Osteoblasten [20].
Die hypothalamische Sekretionspulsatilität des Gonadotropin-Releasing-Hormons wird durch die Hyperprolaktinämie gestört. Dies führt zur Hemmung der Sekretion der Gonadotropine LH (luteinisierendes Hormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon) in der Hypophyse und somit zu einem sekundärem Hypogonadismus, der ebenfalls ein Risikofaktor für Osteoporose ist [20]. Einen sehr starken Anstieg von Prolaktin induzieren z. B. Haloperidol, Amisulprid und Risperidon, während Quetiapin oder Clozapin einen geringeren Anstieg von Prolaktin bewirken [21].
Bei Frauen < 60 Jahren, die Neuroleptika erhielten, wurde eine um 11 % niedrigere KMD in der Lendenwirbelsäule und eine um 9,9 % niedrigere KMD in der Hüfte festgestellt als bei Frauen < 60 Jahren, die keine Neuroleptika erhielten. Bei Frauen ≥ 60 Jahren und bei Männern zeigte sich kein Unterschied in der Knochendichte mit und ohne Neuroleptikatherapie [22]. Studien zum Frakturrisiko zeigen meist ein erhöhtes Risiko für Frakturen bei einer Neuroleptikatherapie. Ein Review mit Metaanalyse von 19 Studien (544.811 Personen) ergab folgende Odds Ratios (OR) für das Auftreten von Hüftfrakturen unter Neuroleptikatherapie im Vergleich zu Kontrollgruppen: 1,67 für typische Neuroleptika (first generation), 1,33 für atypische Neuroleptika (second generation) und 1,46 für typische und atypische Neuroleptika zusammen [23]. Zwei weitere Metaanalysen bestätigten ebenfalls ein erhöhtes Risiko für Hüftfrakturen unter Neuroleptikatherapie [24, 25].
Lithiumsalze sind Stimmungsstabilisatoren („mood stabilizers“) und werden zur Behandlung von bipolaren Störungen verwendet. Lithiumpräparate gelten im Gegensatz zu Neuroleptika als knochenprotektive Substanzen. Lithiumchlorid stimuliert die Osteogenese durch mesenchymale Stammzellen aus dem Knochenmark bei gleichzeitiger Hemmung der Adipogenese. Auch die Aktivität der Osteoklasten wird durch Lithiumpräparate gehemmt [26, 27]. Patienten mit bipolarer Störung, die mit Lithiumpräparaten behandelt wurden, zeigten im Vergleich zu Patienten ohne Lithiumtherapie ein geringeres Osteoporoserisiko [28]. Eine Metaanalyse zeigte eine 20 %ige Reduktion des Frakturrisikos (relatives Risiko – RR 0,80) durch die Lithiumtherapie im Vergleich zu Kontrollpersonen [29].

Methotrexat–Osteopathie

Methotrexat (MTX) wird in niedriger Dosis (5–25 mg/Woche) zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis) eingesetzt. Sehr selten tritt dabei die sogenannte Methotrexat-Osteopathie auf [30, 31]. Es handelt sich dabei um atraumatische Stressfrakturen in den unteren Extremitäten (gewichtstragende Knochen, wie die distale Tibia, Calcaneus oder ober- bzw. unterhalb des Kniegelenks). Klinisch manifestiert sich die MTX-Osteopathie als chronische, lokale und belastungsabhängige Knochenschmerzen in den betroffenen Regionen. Frühzeitig sind dabei in der Magnetresonanztomografie ein Knochenmarködem bzw. band- oder mäanderförmige Frakturen entlang der Wachstumsfugen zu sehen (Abb. 2; [32]), während im konventionellen Röntgen noch keine Veränderungen aufscheinen. Es handelt sich dabei um keine typischen osteoporotischen Frakturen, die KMD kann normal oder nur gering reduziert sein. Bei Vorliegen einer MTX-Osteopathie muss MTX abgesetzt werden, da sonst weitere Frakturen auftreten können [32]. Die Therapie besteht in einer Entlastung, ausreichender Vitamin-D-Substitution und je nach klinischer Situation einer Osteoporosemedikation. Antiresorptiva scheinen sinnvoll bei einer koexistierenden Osteoporose, Fallberichte zeigten auch eine verbesserte Frakturheilung mit Teriparatid. Wegen der unspezifischen Symptome und dem fehlenden Nachweis im konventionellen Röntgen wird eine MTX-Osteopathie häufig erst sehr spät diagnostiziert, sodass bei einer Langzeit-MTX-Therapie bei Auftreten von belastungsabhängigen Schmerzen diese Nebenwirkung in Betracht gezogen werden sollte [30]. Die Benefits einer niederdosierten MTX-Therapie von Autoimmunerkrankungen überwiegen jedoch bei weitem das Risiko der seltenen MTX-Osteopathie.
Abb. 2
MTX-Osteopathie: a MRT des Sprunggelenks sagittal mit Insuffizienzfraktur der distalen Tibiametaphyse und einer sagittalen schrägen Talusfraktur. b MRT des Kniegelenks mit Knochenödem im distalen Femur und in der proximalen Tibia, Insuffizienzfrakturen entsprechend. (Aus [32] , © 2025 The Authors. Published by Elsevier B.V. on behalf of European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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Hypophosphatämie nach intravenöser Eisentherapie

Im Anschluss an eine intravenöse Eisentherapie kann es zum Auftreten einer Hypophosphatämie und in der Folge zu einer Osteomalazie kommen [33, 34]. Auslöser dieser komplexen Störung ist nicht das substituierte Eisen, sondern die Trägersubstanzen für das Eisen, vor allem Carboxymaltose und in geringerem Ausmaß Derisomaltose. Bei parenteraler Behandlung eines Eisenmangels bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung mit Eisen-Carboxymaltose tritt eine Hypophosphatämie bei ca. 50 % der Patienten auf, bei Eisen-Derisomaltose bei ca. 4–8 % der Patienten [35]. Auslöser der Hypophosphatämie ist ein Anstieg des Fibroblast Growth Faktors 23 (FGF 23), des von den Osteozyten gebildeten phosphaturischen Hormons. Zunächst kommt es zu einer Hyperphosphaturie, die zu einer Hypophosphatämie führt. Weiters hemmt FGF 23 die Bildung von 1,25(OH)2-Vitamin D (Calcitriol) in der Niere mit der Folge einer milden Hypokalzämie, die wiederum einen Anstieg von Parathormon (PTH) bedingt. Es treten schließlich Symptome einer Osteomalazie auf: eine Myopathie – Muskelschwäche, vor allem proximal, Knochenschmerzen und Pseudofrakturen („Looser-Zonen“) [33]. Wenn nach wiederholten parenteralen Eisengaben die vorher erwähnten Symptome auftreten, sollte Phosphat im Serum bestimmt werden sowie weitere Parameter des Knochenstoffwechsels: Kalzium, Parathormon, gesamt- und knochenalkalische Phosphatase, 25(OH)-Vitamin D und 1,25(OH)2-Vitamin D, ferner die Phosphatausscheidung im Harn. Bei Knochenschmerzen ist eine entsprechende Bildgebung indiziert (Röntgen, Magnetresonanztomografie, 99mTechnetium-Diphosphonatszintigrafie). Bei Hypophosphatämie ist eine orale oder parenterale Phosphatsubstitution erforderlich, weiters sollte Calcitriol zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus gegeben und Kalzium ausreichend substituiert werden. In schweren Fällen kann auch der FGF23-Antikörper Burosumab eingesetzt werden, allerdings „off label“, da er für diese Indikation nicht zugelassen ist [33]. Bei weiter erforderlicher parenteraler Eisentherapie sollte auf ein Präparat mit niedrigerem Hypophosphatämierisiko umgestellt werden.

Fazit für die Praxis

  • Eine negative, oft unterschätzte Auswirkung auf den Knochen ist bei vielen, auch häufig angewandten Medikamenten möglich. Die am meisten klinisch relevante Knochenschädigung erfolgt durch eine systemische Glukokortikoidtherapie, die rasch und dosisabhängig das Frakturrisiko erhöht.
  • Bei älteren Personen, die möglicherweise eine postmenopausale oder altersbedingte Osteoporose haben, ist eine medikamentös induzierte Knochenschädigung besonders relevant, oft liegt auch eine Kombination mehrerer knochentoxischer Medikamente vor.
  • Prophylaktisch sollte daher in dieser Situation eine Überwachung des Knochenstoffwechsels und des Skeletts (Dual X‑Ray Absorptiometry – DXA, Fracture Risk Assessment – FRAX etc.) erfolgen.
  • Eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D sollte gewährleistet sein, gegebenenfalls muss eine leitliniengerechte Osteoporosetherapie erfolgen. Schließlich ist zu prüfen, ob alternativ Medikamente mit weniger Knochentoxizität eingesetzt werden können.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

R.W. Gasser gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
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Titel
Medikamente mit einem erhöhten Risiko für den Knochen
Verfasst von
Ao. Univ. Prof. i. R. Dr. Rudolf W. Gasser
Publikationsdatum
14.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
Print ISSN: 3004-8915
Elektronische ISSN: 3004-8923
DOI
https://doi.org/10.1007/s41969-026-00303-y
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