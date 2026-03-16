Aknetherapie in der Schwangerschaft Kein erhöhtes Fehlbildungsrisiko durch topische Retinoide 01.03.2026 Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Lasertherapie in der Vaginalbehandlung Nächster Artikel Psoriasis: Infektionsrisiko unter Biologika Metadaten Titel Aknetherapie in der Schwangerschaft Kein erhöhtes Fehlbildungsrisiko durch topische Retinoide Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Schlagwörter Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit Gynäkologie und Geburtshilfe Die Schwangere in der Hausarztpraxis Spezielle Dermatologie Komplikationen Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00752-x