Medikamente in der Stillzeit
Stillen und Medikamente – geht das?
- Open Access
- 07.01.2026
- Originalien
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Die Frage „Darf die Mutter weiter stillen?“ wird in der klinischen Praxis häufig gestellt, wenn eine medikamentöse Therapie notwendig wird. Diese Perspektive ist jedoch falsch. Die richtige Herangehensweise lautet: „Die Mutter stillt – welches Medikament kommt in Frage?“ Mit sehr wenigen Ausnahmen lassen sich für so gut wie alle Erkrankungen Präparate finden, die sowohl wirksam als auch stillverträglich sind. Pharmakologische Faktoren wie Molekülgröße, Lipophilie, Proteinbindung, pH-Abhängigkeit und Halbwertszeit bestimmen den Übertritt in die Muttermilch. Für die Praxis hat sich die Berechnung der relativen kindlichen Dosis (RKD) etabliert; Werte unter 10 % gelten meist als unbedenklich. Neben Arzneimitteleigenschaften sind auch Alter und Gesundheitszustand des Kindes sowie Dauer und Applikationsform der Therapie zu berücksichtigen. Während Einmalgaben in der Regel problemlos sind, erfordern Langzeittherapien eine genauere Abwägung. Absolute Kontraindikationen sind selten, betreffen aber u. a. Zytostatika, Radionuklide und radioaktives Jod. Ein praxisorientierter Leitfaden erleichtert die Entscheidungsfindung. Verlässliche Informationsquellen wie die Internetplattform „Embryotox“ der Charité Berlin oder Standardwerke von Schaefer und Hale sind essenziell (Abb. 1). Ziel ist es, bei Erhalten des Stillens eine notwendige Therapie zu ermöglichen.
Medikamente in der Stillzeit – praxisnahe Orientierung für Kinderärzte und -ärztinnen
„Darf die Mutter stillen?“ – diese Frage wird in Klinik und Praxis noch immer häufig gestellt, wenn eine medikamentöse Therapie notwendig wird. Die Antwort darauf lautet oftmals vorschnell „nein“. So steht es ja auch im Beipackzettel der meisten Medikamente „für Schwangerschaft und Stillzeit nicht geeignet“ – aus rechtlichen Gründen.
Die Mutter wird zur Stillpause oder gar zum Abstillen aufgefordert. Dabei ist diese Herangehensweise falsch. Die richtige Frage lautet: „Die Mutter stillt – welches Medikament kommt in Frage?“
Anzeige
Stillen ist nicht nur Ernährung, sondern ein zentrales biologisches und psychosoziales Fundament für die Entwicklung des Kindes. Es bietet protektive Effekte gegen Infektionen, Allergien, Adipositas und Stoffwechselerkrankungen, und es stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Auch für die Mutter hat Stillen wesentliche gesundheitliche Vorteile. Ein abruptes Abstillen aus medikamentösen Gründen ist daher nur in wenigen Ausnahmefällen gerechtfertigt.
Die gute Nachricht: Fast immer gibt es eine Lösung. Für die meisten Erkrankungen lässt sich ein Präparat finden, das sowohl wirksam für die Mutter als auch sicher für das gestillte Kind ist. Voraussetzung ist ein solides Wissen über die pharmakologischen Grundlagen, die richtige Bewertung von Risiken und die Nutzung zuverlässiger Informationsquellen.
Pharmakologische Grundlagen
Damit ein Wirkstoff tatsächlich beim Säugling wirksam wird, muss er mehrere Hürden überwinden: Aufnahme im mütterlichen Organismus, Übertritt in die Muttermilch über die Laktozyten, Aufnahme über den kindlichen Darm und systemische Verfügbarkeit beim Kind (Abb. 2 „Der Weg in die Milch“) (Abb. 3 „Stufen, die ein Medikament durchlaufen muss, bevor es in der Muttermilch erscheint“).
Einflussfaktoren für den Übertritt in die Muttermilch
-
Molekülgröße: Große Moleküle wie Heparin oder Insulin (> 200 Da) gelangen nicht in die Milch.
-
Lipid- und Wasserlöslichkeit: Lipophile Substanzen treten leichter über. Hydrophile, wasserlösliche Medikamente verbleiben eher im Plasma.
-
Proteinbindung: Nur freies, nicht an Plasmaproteine gebundenes Medikament kann in die Milch übertreten.
-
pH-Wert und Ionisation: Muttermilch ist leicht saurer als Plasma (pH 6,8–7,1 vs. 7,4). Basische Substanzen reichern sich daher tendenziell stärker an.
-
Halbwertszeit: Je länger, desto höher das Risiko einer Kumulation im kindlichen Organismus. Ist eine Einmaldosis notwendig, ist nach Abwarten von fünf Halbwertszeiten keine relevante Dosis in der Muttermilch zu erwarten.
-
Applikationsform und Dosis: Intravenöse Hochdosistherapien bergen ein größeres Risiko als niedrig dosierte orale Einmalgaben.
-
Alter des Kindes: Früh- und Neugeborene verfügen über eine unreife Leber- und Nierenfunktion, die Ausscheidung ist deutlich verzögert.
-
Stadium der Laktation: In der Kolostrumphase ist die Durchlässigkeit erhöht, später sinkt sie durch den Verschluss der Tight Junctions zwischen den Epithelzellen der milchbildenden Alveolen (Abb. 3).
Anzeige
M/P-Quotient und relative kindliche Dosis
Die Konzentration eines Wirkstoffs in Muttermilch lässt sich durch den Milch-Plasma-Quotienten (M/P) beschreiben. Ein Wert < 1 gilt als günstig, doch ist er allein nicht aussagekräftig: Auch bei niedrigen Werten können relevante kindliche Dosen erreicht werden, wenn die mütterliche Plasmakonzentration hoch ist.
Praktisch relevanter ist die relative kindliche Dosis (RKD). Sie beschreibt den Anteil der gewichtsbezogenen Tagesdosis der Mutter, den ein Säugling pro Kilogramm Körpergewicht über die Muttermilch erhält (Abb. 3).
-
Werte < 10 % gelten im Allgemeinen als unbedenklich.
-
Häufig liegt die RKD unter 1–3 %, toxische Konzentrationen sind selten.
Rechenbeispiel
Eine Mutter nimmt 150 mg eines Medikaments täglich ein (Gewicht: 60 kg). In der Muttermilch findet sich eine Konzentration von 50 µg/l. Ein vollgestillter Säugling nimmt ca. 150 ml Milch pro kgKG auf. Damit erhält das Kind pro kgKG 7,5 µg/Tag. Verglichen mit der mütterlichen Dosis ergibt das eine RKD von nur 0,3 %.
Klinische Relevanz
In einer Studie berichteten etwa 11 % der stillenden Mütter über mögliche Symptome beim Kind (z. B. Schläfrigkeit, Unruhe, verändertes Trinkverhalten). Keine davon war jedoch schwerwiegend oder behandlungsbedürftig. Das verdeutlicht: Nebenwirkungen sind möglich, aber selten relevant. Betreuende Ärzte/Arztinnen müssen Mütter über mögliche Nebenwirkungen beim Kind aufklären, also z. B. darauf aufmerksam machen, dass eine Antibiotikagabe bei der Mutter evtl. die Stuhlkonsistenz beim Kind verändern kann. Die meisten Medikamente, die Stillenden verschrieben werden, würden auch dem Kind direkt verschrieben werden, wenn es erkrankt wäre. Somit ist die geringe Dosierung, die über die Muttermilch zum Kind gelangen, nicht gefährdend für das Kind.
Infobox „Wussten Sie, dass …?“ (siehe Abb. 4)
-
… fast alle gängigen Antibiotika stillfreundlich sind?
-
… Ibuprofen das Analgetikum der Wahl in der Stillzeit ist?
-
… Lokalanästhesien beim Zahnarzt erlaubt sind, auch mit Adrenalinzusatz?
-
… eine Stillpause nach Vollnarkose nicht notwendig ist, sobald die Mutter wach genug ist, ihr Kind sicher zu halten?
-
…alle Impfungen in der Stillzeit möglich sind? Ausnahmen sind lediglich die Gelbfieberimpfung (Zulassung erst jenseits des 1. Lebensjahres) und die Impfung gegen das Chikungunya-Virus (Impfung erst ab 12. Lebensjahr zugelassen).
Häufige Krankheitsbilder und Therapie der Wahl
Infektionen
-
Penicilline und Cephalosporine: sehr gut verträglich, Mittel der Wahl
-
Makrolide (Erythromycin, Roxithromycin): ebenfalls geeignet, aber Vorsicht bei Kombination mit QTc-verlängernden Substanzen
-
Cotrimoxazol: nur indikationsgerecht, nicht im Neugeborenenalter
-
Aminoglykoside (Gentamicin): nur bei zwingender Indikation
Schmerzen und Fieber
-
Ibuprofen, Dexibuprofen, Paracetamol: Medikamente erster Wahl
-
Acetylsalicylsäure: nur in Einzeldosen, keine Dauertherapie
-
Opiate: kurzzeitige Gabe von Morphin oder Fentanyl möglich, aber auf Sedierung beim Kind achten
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
-
Hypertonie: Methyldopa, Metoprolol, Propranolol, Nifedipin
-
Antikoagulation: Heparin (auch niedermolekular) und Cumarine sind erlaubt, ggf. Vitamin-K-Prophylaxe für das Kind
Anzeige
Diabetes
-
Insulin: sicher, da nicht oral bioverfügbar
-
Metformin: Datenlage zunehmend positiv, aber Einsatz individuell abzuwägen
Atemwegserkrankungen
-
Asthma: Inhalative β2-Mimetika (Salbutamol, Terbutalin), inhalative Glukokortikoide, Cromoglicinsäure
-
Theophyllin: Vorsicht wegen enger therapeutischer Breite
Psychiatrische Erkrankungen
-
Depression: Sertralin und Paroxetin sind am besten untersucht. Monotherapie bevorzugen, engmaschige Beobachtung des Kindes empfohlen
-
Psychosen: Haloperidol, Risperidon und Sulpirid sind prinzipiell möglich, aber Beobachtung auf Sedierung notwendig
-
Bipolare Störungen: Lithium nur unter strenger Kontrolle (klinische Beobachtung, Labor); Kombinationstherapien möglichst vermeiden
Epilepsie
-
Carbamazepin, Valproinsäure, Phenytoin: in Monotherapie möglich, Stillen förderlich
-
Neue Antiepileptika: Datenlage heterogen, aber Monotherapie teilweise akzeptabel; Kombinationen kritisch
Anzeige
Weitere Indikationen
-
Schilddrüsenerkrankungen: Substitutionstherapie ohne Bedenken; Thyreostatika möglich, aber TSH-Kontrolle beim Kind nach 3 Wochen empfohlen
-
Migräne: Paracetamol (+ Coffein, + Codein) Mittel der Wahl; Ergotamine vermeiden
-
Antimykotika: Nystatin, Clotrimazol und Miconazol problemlos; systemische Azole nur bei zwingender Indikation
Wo ist Vorsicht geboten?
-
Frühgeborene und Neugeborene: Besonders empfindlich wegen unreifer Barrieren und verzögerter Ausscheidung.
-
Langzeittherapie: Auch geringe Mengen können akkumulieren.
-
Kombinationstherapie: Mehrere Psychopharmaka oder Antiepileptika erhöhen das Risiko signifikant.
-
Kontraindikationen:
-
Zytostatika
-
Radionuklide
-
Radioaktives Jod
-
Lithium in Kombinationstherapie
-
-
Besonderheiten: Nitrofurantoin bei Neugeborenen vermeiden (Gefahr der Hyperbilirubinämie).
Fallbeispiele aus der Praxis
Fall 1: Heparin und Insulin
Eine Mutter erhält postpartal eine Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin und Insulin zur Einstellung eines Gestationsdiabetes. Beide Substanzen sind große Moleküle, die nicht in die Muttermilch übertreten. Stillen ist uneingeschränkt möglich.
Fall 2: Allgemeinanästhesie
Nach einer Appendektomie ist die Mutter unsicher, ob sie stillen darf. Sie erhielt Propofol und Fentanyl. Die Faustregel lautet: Sobald die Mutter wach genug ist, ihr Kind sicher zu halten, darf sie anlegen. Die theoretischen Milchspiegel liegen weit unterhalb klinisch relevanter Konzentrationen.
Anzeige
Fall 3: Kombinationstherapie Psychopharmaka
Eine 28-jährige Frau mit bipolarer Störung wird mit Lithium und Sertralin behandelt. Unter Monotherapie wäre Stillen vertretbar, die Kombination kann jedoch herausfordernd sein. Hier ist eine individuelle Entscheidung nötig: engmaschige kindliche Kontrollen, evtl. Abpumpen und Teilstillen, oder in seltenen Fällen doch Abstillen.
Fall 4: Kombinationstherapie Antiepileptika
Eine 30-jährige Frau war mit Kombinationstherapie von Levetiracetam und Lamitrogen eingestellt. Unter Teilstillen (ca. 50 % Muttermilch mit nächtlicher Pause) wird der Plasmaspiegel des Kindes verlaufskontrolliert (etwa nach einer Woche). Sollte der Spiegel beim Kind einen toxischen Wert erreichen, was unwahrscheinlich ist, soll überlegt werden, wie weiter vorgegangen wird, ob die Dosierung bei der Mutter angepasst, ein anderes Antiepileptikum gewählt werden kann oder die Muttermilchmenge, die das Kind erhält, etwas reduziert werden soll. Jedenfalls ist in dieser Konstellation die Gabe von Kolostrum möglich. Zu bedenken ist jedenfalls, dass das Kind während der gesamten Schwangerschaft den Medikamenten ausgesetzt war und die Menge, die es über Muttermilch erhält, niedriger ist.
Fall 5: Radioaktives Kontrastmittel
Schritt-für-Schritt-Praxisleitfaden für die Entscheidungsfindung
Um die Theorie in die tägliche Praxis zu übersetzen, bietet sich ein schematisches Vorgehen an. Der folgende Leitfaden dient als Orientierung für die Frage: „Darf das Medikament in der Stillzeit gegeben werden?“
1.
Indikation prüfen
-
Ist das Medikament zwingend notwendig?
-
Gibt es ein stillverträglicheres Präparat?
2.
Pharmakologie bewerten
-
Molekülgröße, Lipophilie, Proteinbindung, Halbwertszeit
-
Orale Bioverfügbarkeit beim Kind
3.
Relative kindliche Dosis (RKD) berechnen
-
< 3 % = sehr sicher
-
< 10 % = meist sicher
-
10 % = kritisch, Alternativen prüfen
4.
Kindbezogene Faktoren berücksichtigen
-
Alter (Frühgeborene besonders gefährdet)
-
Reife von Leber und Niere
-
Klinischer Zustand (z. B. Erkrankungen)
5.
Anwendungskontext einordnen
-
Einmalgabe → fast immer unproblematisch
-
Kurzzeittherapie → meist sicher
-
Langzeittherapie → kritisch einordnen, evtl. notwendige engmaschige Beobachtung veranlassen
6.
Warnhinweise beachten
-
Absolute Kontraindikationen: Zytostatika, Radionuklide, radioaktives Jod
-
Besondere Vorsicht: Lithium, langwirksame Benzodiazepine, Nitrofurantoin bei Neugeborenen
7.
Informationsquellen nutzen
-
Embryotox (www.embryotox.de)
-
Fachliteratur (Schaefer, Hale)
-
Klinische Beobachtung und Dokumentation
8.
Entscheidung treffen
-
Wenn sicher: Medikament geben und Stillen fortsetzen
-
Wenn unsicher/kritisch: Rücksprache mit Embryotox oder Fachkolleg:innen, engmaschige Kontrolle des Kindes
Faustregeln
-
Einmalgabe ≠ Abstillen
-
Fast jedes Antibiotikum ist stillfreundlich.
-
Ibuprofen = Analgetikum der Wahl
-
Stillen nach Narkose erlaubt, sobald Mutter wach genug ist.
-
Große Moleküle (Heparin, Insulin) sind sicher, weil sie nicht in die Muttermilch gelangen.
Praktische Tipps und Informationsquellen
-
Beipackzettel und Rote Liste: Oft zu restriktiv formuliert, da sie sich am Produkthaftungsrecht orientieren. Nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage nutzen.
-
Embryotox (Charité, Berlin): Online-Datenbank mit tagesaktuellen Informationen und telefonischer Beratung für Fachpersonal. https://www.embryotox.de/
-
Fachliteratur:
-
Schaefer, Spielmann, Vetter: Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit
-
Thomas Hale: Medications & Mothers’ Milk
-
National Library of Medicine: Drugs and Database (LactMed ®)
-
Academy of Breastfeeding Medicine ® Protocol #15, #18 und #31
-
-
Netzwerke: ENTIS (European Network Teratology Information Services) für internationale Datensammlung.
-
EISL Webseite zu Erkrankungen der Mutter in der Stillzeit https://www.stillen-institut.com/de/erkrankungen-mutter.html
Praxisempfehlung.
Zunächst prüfen, ob eine Monotherapie möglich ist. Bei Dauermedikation regelmäßig Mutter und Kind klinisch beobachten. Aufklärung der Mutter über mögliche, meist harmlose Nebenwirkungen beim Kind stärkt Vertrauen und Compliance (Abb. 7).
Fazit für die Praxis
Die Angst vor Medikamenten in der Stillzeit führt noch immer zu unnötigen Stillpausen oder zum Abstillen. Dabei zeigen Daten und klinische Erfahrung: Für fast jede Indikation lässt sich eine stillverträgliche Therapie finden.
Die Aufgabe der Kinderärzte und -ärztinnen ist es, zusammen mit anderen Fachdisziplinen eine sichere Medikation zu wählen, die sowohl die Gesundheit der Mutter schützt als auch das Stillen erhält. Damit wird nicht nur eine adäquate Therapie ermöglicht, sondern auch das Stillen als wichtiger Schutzfaktor für die Entwicklung des Kindes und die Gesundheit der Mutter gesichert.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
N. Groiss, T. Zöggeler, L. Wisgrill, D. Karall und G. von der Ohe geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.