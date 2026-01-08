Medikamente in der Stillzeit – praxisnahe Orientierung für Kinderärzte und -ärztinnen Abb. 1 Standardwerk zu Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit von C. Schaefer und die Kontakt-Homepage der dazugehörigen Webseite: www.embryotox.de (© Autor:innen) Bild vergrößern „Darf die Mutter stillen?“ – diese Frage wird in Klinik und Praxis noch immer häufig gestellt, wenn eine medikamentöse Therapie notwendig wird. Die Antwort darauf lautet oftmals vorschnell „nein“. So steht es ja auch im Beipackzettel der meisten Medikamente „für Schwangerschaft und Stillzeit nicht geeignet“ – aus rechtlichen Gründen. Die Mutter wird zur Stillpause oder gar zum Abstillen aufgefordert. Dabei ist diese Herangehensweise falsch. Die richtige Frage lautet: „Die Mutter stillt – welches Medikament kommt in Frage?“ Anzeige Stillen ist nicht nur Ernährung, sondern ein zentrales biologisches und psychosoziales Fundament für die Entwicklung des Kindes. Es bietet protektive Effekte gegen Infektionen, Allergien, Adipositas und Stoffwechselerkrankungen, und es stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Auch für die Mutter hat Stillen wesentliche gesundheitliche Vorteile. Ein abruptes Abstillen aus medikamentösen Gründen ist daher nur in wenigen Ausnahmefällen gerechtfertigt. Die gute Nachricht: Fast immer gibt es eine Lösung. Für die meisten Erkrankungen lässt sich ein Präparat finden, das sowohl wirksam für die Mutter als auch sicher für das gestillte Kind ist. Voraussetzung ist ein solides Wissen über die pharmakologischen Grundlagen, die richtige Bewertung von Risiken und die Nutzung zuverlässiger Informationsquellen.

Pharmakologische Grundlagen 2 3 Abb. 2 Links : Graphische Darstellung einer milchbildenden Alveole. Diese ist von einem Kapillargeflecht umgeben. Rechts : Histologischer Schnitt durch die Außenwand einer milchbildenden Alveole: Die Basalmembran umgibt die Zellen, aussen sind die Kapillaren. Zusammenfassend zeigen diese Abbildungen, dass der Weg einer Substanz in die milchbildende Alveole und somit in die Muttermilch kontrolliert und gut geschützt ist. Die Dichtigkeit der milchbildenden Alveole ist etwa gleich wie die der Blut-Hirn-Schranke. Somit kann man auch folgendes ableiten: Substanzen, die nicht ins ZNS gelangen, gelangen auch nicht in die Muttermilch. (© Autor:innen) Bild vergrößern Damit ein Wirkstoff tatsächlich beim Säugling wirksam wird, muss er mehrere Hürden überwinden: Aufnahme im mütterlichen Organismus, Übertritt in die Muttermilch über die Laktozyten, Aufnahme über den kindlichen Darm und systemische Verfügbarkeit beim Kind (Abb.„Der Weg in die Milch“) (Abb.„Stufen, die ein Medikament durchlaufen muss, bevor es in der Muttermilch erscheint“). Einflussfaktoren für den Übertritt in die Muttermilch Molekülgröße: Große Moleküle wie Heparin oder Insulin (> 200 Da) gelangen nicht in die Milch.

Lipid- und Wasserlöslichkeit: Lipophile Substanzen treten leichter über. Hydrophile, wasserlösliche Medikamente verbleiben eher im Plasma.

Proteinbindung: Nur freies, nicht an Plasmaproteine gebundenes Medikament kann in die Milch übertreten.

pH-Wert und Ionisation: Muttermilch ist leicht saurer als Plasma (pH 6,8–7,1 vs. 7,4). Basische Substanzen reichern sich daher tendenziell stärker an.

Halbwertszeit: Je länger, desto höher das Risiko einer Kumulation im kindlichen Organismus. Ist eine Einmaldosis notwendig, ist nach Abwarten von fünf Halbwertszeiten keine relevante Dosis in der Muttermilch zu erwarten.

Applikationsform und Dosis: Intravenöse Hochdosistherapien bergen ein größeres Risiko als niedrig dosierte orale Einmalgaben.

Alter des Kindes: Früh- und Neugeborene verfügen über eine unreife Leber- und Nierenfunktion, die Ausscheidung ist deutlich verzögert.

Alter des Kindes: Früh- und Neugeborene verfügen über eine unreife Leber- und Nierenfunktion, die Ausscheidung ist deutlich verzögert.

Stadium der Laktation: In der Kolostrumphase ist die Durchlässigkeit erhöht, später sinkt sie durch den Verschluss der Tight Junctions zwischen den Epithelzellen der milchbildenden Alveolen (Abb. 3 Abb. 3 Stufen, die ein Medikament durchlaufen muss, bis es zum Kind gelangt. Jeder einzelne Schritt ist wichtig für die Menge, die letztendlich beim Kind ankommt, und die Wirkung, die ein Medikament beim Kind hat. Zusammenfassend ist es also nicht so, dass alles, was die Mutter schluckt, in gleicher Menge und unverändert beim Kind ankommt. Als Daumenregel gilt: Ca. 1 % der mütterlichen Dosis gelangt in die Muttermilch. (© Autor:innen) Bild vergrößern In der Kolostrumphase ist die Durchlässigkeit erhöht, später sinkt sie durch den Verschluss der Tight Junctions zwischen den Epithelzellen der milchbildenden Alveolen (Abb.).

M/P-Quotient und relative kindliche Dosis Die Konzentration eines Wirkstoffs in Muttermilch lässt sich durch den Milch-Plasma-Quotienten (M/P) beschreiben. Ein Wert < 1 gilt als günstig, doch ist er allein nicht aussagekräftig: Auch bei niedrigen Werten können relevante kindliche Dosen erreicht werden, wenn die mütterliche Plasmakonzentration hoch ist. relative kindliche Dosis (RKD) . Sie beschreibt den Anteil der gewichtsbezogenen Tagesdosis der Mutter, den ein Säugling pro Kilogramm Körpergewicht über die Muttermilch erhält (Abb. 3 Werte < 10 % gelten im Allgemeinen als unbedenklich.

Häufig liegt die RKD unter 1–3 %, toxische Konzentrationen sind selten. Praktisch relevanter ist die. Sie beschreibt den Anteil der gewichtsbezogenen Tagesdosis der Mutter, den ein Säugling pro Kilogramm Körpergewicht über die Muttermilch erhält (Abb.). Rechenbeispiel Eine Mutter nimmt 150 mg eines Medikaments täglich ein (Gewicht: 60 kg). In der Muttermilch findet sich eine Konzentration von 50 µg/l. Ein vollgestillter Säugling nimmt ca. 150 ml Milch pro kgKG auf. Damit erhält das Kind pro kgKG 7,5 µg/Tag. Verglichen mit der mütterlichen Dosis ergibt das eine RKD von nur 0,3 %.

Klinische Relevanz In einer Studie berichteten etwa 11 % der stillenden Mütter über mögliche Symptome beim Kind (z. B. Schläfrigkeit, Unruhe, verändertes Trinkverhalten). Keine davon war jedoch schwerwiegend oder behandlungsbedürftig. Das verdeutlicht: Nebenwirkungen sind möglich, aber selten relevant. Betreuende Ärzte/Arztinnen müssen Mütter über mögliche Nebenwirkungen beim Kind aufklären, also z. B. darauf aufmerksam machen, dass eine Antibiotikagabe bei der Mutter evtl. die Stuhlkonsistenz beim Kind verändern kann. Die meisten Medikamente, die Stillenden verschrieben werden, würden auch dem Kind direkt verschrieben werden, wenn es erkrankt wäre. Somit ist die geringe Dosierung, die über die Muttermilch zum Kind gelangen, nicht gefährdend für das Kind. 4 Infobox „Wussten Sie, dass …?“ (siehe Abb. … fast alle gängigen Antibiotika stillfreundlich sind?

… Ibuprofen das Analgetikum der Wahl in der Stillzeit ist?

… Lokalanästhesien beim Zahnarzt erlaubt sind, auch mit Adrenalinzusatz?

… eine Stillpause nach Vollnarkose nicht notwendig ist, sobald die Mutter wach genug ist, ihr Kind sicher zu halten?

Abb. 4 Eigenschaften von Medikamenten, die den Übertritt in die Muttermilch beeinflussen und entsprechende Beispiele. (© Autor:innen) Bild vergrößern …alle Impfungen in der Stillzeit möglich sind? Ausnahmen sind lediglich die Gelbfieberimpfung (Zulassung erst jenseits des 1. Lebensjahres) und die Impfung gegen das Chikungunya-Virus (Impfung erst ab 12. Lebensjahr zugelassen).

Häufige Krankheitsbilder und Therapie der Wahl Infektionen Penicilline und Cephalosporine : sehr gut verträglich, Mittel der Wahl

Makrolide (Erythromycin, Roxithromycin) : ebenfalls geeignet, aber Vorsicht bei Kombination mit QTc-verlängernden Substanzen

Cotrimoxazol : nur indikationsgerecht, nicht im Neugeborenenalter

Aminoglykoside (Gentamicin) : nur bei zwingender Indikation Schmerzen und Fieber Ibuprofen, Dexibuprofen, Paracetamol : Medikamente erster Wahl

Acetylsalicylsäure : nur in Einzeldosen, keine Dauertherapie

Opiate : kurzzeitige Gabe von Morphin oder Fentanyl möglich, aber auf Sedierung beim Kind achten Herz-Kreislauf-Erkrankungen Hypertonie : Methyldopa, Metoprolol, Propranolol, Nifedipin

Antikoagulation : Heparin (auch niedermolekular) und Cumarine sind erlaubt, ggf. Vitamin-K-Prophylaxe für das Kind Anzeige Diabetes Insulin : sicher, da nicht oral bioverfügbar

Metformin : Datenlage zunehmend positiv, aber Einsatz individuell abzuwägen Atemwegserkrankungen Asthma : Inhalative β2-Mimetika (Salbutamol, Terbutalin), inhalative Glukokortikoide, Cromoglicinsäure

Theophyllin : Vorsicht wegen enger therapeutischer Breite Psychiatrische Erkrankungen Depression : Sertralin und Paroxetin sind am besten untersucht. Monotherapie bevorzugen, engmaschige Beobachtung des Kindes empfohlen

Psychosen : Haloperidol, Risperidon und Sulpirid sind prinzipiell möglich, aber Beobachtung auf Sedierung notwendig

Bipolare Störungen : Lithium nur unter strenger Kontrolle (klinische Beobachtung, Labor); Kombinationstherapien möglichst vermeiden Epilepsie Carbamazepin, Valproinsäure, Phenytoin : in Monotherapie möglich, Stillen förderlich

Neue Antiepileptika : Datenlage heterogen, aber Monotherapie teilweise akzeptabel; Kombinationen kritisch Anzeige Weitere Indikationen Schilddrüsenerkrankungen : Substitutionstherapie ohne Bedenken; Thyreostatika möglich, aber TSH-Kontrolle beim Kind nach 3 Wochen empfohlen

Migräne : Paracetamol (+ Coffein, + Codein) Mittel der Wahl; Ergotamine vermeiden

Antimykotika : Nystatin, Clotrimazol und Miconazol problemlos; systemische Azole nur bei zwingender Indikation

Wo ist Vorsicht geboten? Frühgeborene und Neugeborene : Besonders empfindlich wegen unreifer Barrieren und verzögerter Ausscheidung.

Langzeittherapie : Auch geringe Mengen können akkumulieren.

Kombinationstherapie : Mehrere Psychopharmaka oder Antiepileptika erhöhen das Risiko signifikant.

Kontraindikationen : Zytostatika Radionuklide Radioaktives Jod Lithium in Kombinationstherapie

Besonderheiten : Nitrofurantoin bei Neugeborenen vermeiden (Gefahr der Hyperbilirubinämie).

Fallbeispiele aus der Praxis Fall 1: Heparin und Insulin Eine Mutter erhält postpartal eine Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin und Insulin zur Einstellung eines Gestationsdiabetes. Beide Substanzen sind große Moleküle, die nicht in die Muttermilch übertreten. Stillen ist uneingeschränkt möglich. Fall 2: Allgemeinanästhesie Nach einer Appendektomie ist die Mutter unsicher, ob sie stillen darf. Sie erhielt Propofol und Fentanyl. Die Faustregel lautet: Sobald die Mutter wach genug ist, ihr Kind sicher zu halten, darf sie anlegen. Die theoretischen Milchspiegel liegen weit unterhalb klinisch relevanter Konzentrationen. Anzeige Fall 3: Kombinationstherapie Psychopharmaka Eine 28-jährige Frau mit bipolarer Störung wird mit Lithium und Sertralin behandelt. Unter Monotherapie wäre Stillen vertretbar, die Kombination kann jedoch herausfordernd sein. Hier ist eine individuelle Entscheidung nötig: engmaschige kindliche Kontrollen, evtl. Abpumpen und Teilstillen, oder in seltenen Fällen doch Abstillen. Fall 4: Kombinationstherapie Antiepileptika Eine 30-jährige Frau war mit Kombinationstherapie von Levetiracetam und Lamitrogen eingestellt. Unter Teilstillen (ca. 50 % Muttermilch mit nächtlicher Pause) wird der Plasmaspiegel des Kindes verlaufskontrolliert (etwa nach einer Woche). Sollte der Spiegel beim Kind einen toxischen Wert erreichen, was unwahrscheinlich ist, soll überlegt werden, wie weiter vorgegangen wird, ob die Dosierung bei der Mutter angepasst, ein anderes Antiepileptikum gewählt werden kann oder die Muttermilchmenge, die das Kind erhält, etwas reduziert werden soll. Jedenfalls ist in dieser Konstellation die Gabe von Kolostrum möglich. Zu bedenken ist jedenfalls, dass das Kind während der gesamten Schwangerschaft den Medikamenten ausgesetzt war und die Menge, die es über Muttermilch erhält, niedriger ist. Fall 5: Radioaktives Kontrastmittel 5 6 Abb. 5 Allgemeine Empfehlungen für die Verordnung von Medikamenten in der Stillzeit - was soll berücksichtigt werden? (© Autor:innen) Bild vergrößern Abb. 6 Beispiele von nicht-medikamentösen Alternativen für die Stillende bei Erkrankungen in der Stillzeit, bzw. Hinweise bzgl. der wichtigsten Medikementengruppen, für die Stillende Bedarf haben können. (© Autor:innen) Bild vergrößern Eine 35-jährige Frau benötigte eine CT-Untersuchung mit einer radioaktiven Substanz (18-F-FDG, Fluordesoxyglukose). Die maximale Aktivität in der Muttermilch ist 3 h nach Verabreichung zu erwarten, nach 12 h ist der Kontakt mit dem Kind und Stillen wieder möglich (Abb.und).

Schritt-für-Schritt-Praxisleitfaden für die Entscheidungsfindung 1. Indikation prüfen Ist das Medikament zwingend notwendig?

Gibt es ein stillverträglicheres Präparat? 2. Pharmakologie bewerten Molekülgröße, Lipophilie, Proteinbindung, Halbwertszeit

Orale Bioverfügbarkeit beim Kind 3. Relative kindliche Dosis (RKD) berechnen < 3 % = sehr sicher

< 10 % = meist sicher

10 % = kritisch, Alternativen prüfen 4. Kindbezogene Faktoren berücksichtigen Alter (Frühgeborene besonders gefährdet)

Reife von Leber und Niere

Klinischer Zustand (z. B. Erkrankungen) 5. Anwendungskontext einordnen Einmalgabe → fast immer unproblematisch

Kurzzeittherapie → meist sicher

Langzeittherapie → kritisch einordnen, evtl. notwendige engmaschige Beobachtung veranlassen 6. Warnhinweise beachten Absolute Kontraindikationen: Zytostatika, Radionuklide, radioaktives Jod

Besondere Vorsicht: Lithium, langwirksame Benzodiazepine, Nitrofurantoin bei Neugeborenen 7. Informationsquellen nutzen www.embryotox.de Embryotox (

Fachliteratur (Schaefer, Hale)

Klinische Beobachtung und Dokumentation 8. Entscheidung treffen Wenn sicher: Medikament geben und Stillen fortsetzen

Wenn unsicher/kritisch: Rücksprache mit Embryotox oder Fachkolleg:innen, engmaschige Kontrolle des Kindes Um die Theorie in die tägliche Praxis zu übersetzen, bietet sich ein schematisches Vorgehen an. Der folgende Leitfaden dient als Orientierung für die Frage: „Darf das Medikament in der Stillzeit gegeben werden?“

Faustregeln Einmalgabe ≠ Abstillen

Fast jedes Antibiotikum ist stillfreundlich.

Ibuprofen = Analgetikum der Wahl

Stillen nach Narkose erlaubt, sobald Mutter wach genug ist.

Große Moleküle (Heparin, Insulin) sind sicher, weil sie nicht in die Muttermilch gelangen.

Praktische Tipps und Informationsquellen Beipackzettel und Rote Liste : Oft zu restriktiv formuliert, da sie sich am Produkthaftungsrecht orientieren. Nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage nutzen.

Embryotox (Charité, Berlin) : Online-Datenbank mit tagesaktuellen Informationen und telefonischer Beratung für Fachpersonal. https://www.embryotox.de/ : Online-Datenbank mit tagesaktuellen Informationen und telefonischer Beratung für Fachpersonal.

Fachliteratur : Schaefer, Spielmann, Vetter: Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit Thomas Hale: Medications & Mothers’ Milk National Library of Medicine: Drugs and Database (LactMed ®) Academy of Breastfeeding Medicine ® Protocol #15, #18 und #31

Netzwerke : ENTIS (European Network Teratology Information Services) für internationale Datensammlung.

EISL Webseite zu Erkrankungen der Mutter in der Stillzeit https://www.stillen-institut.com/de/erkrankungen-mutter.html Praxisempfehlung. 7 Abb. 7 Korrektes Vorgehen bei der Verordnung von Medikamenten bei Stillenden: Das Medikament soll mit dem Hintergrund, dass die Frau stillt, gewählt werden! (© Autor:innen) Bild vergrößern Zunächst prüfen, ob eine Monotherapie möglich ist. Bei Dauermedikation regelmäßig Mutter und Kind klinisch beobachten. Aufklärung der Mutter über mögliche, meist harmlose Nebenwirkungen beim Kind stärkt Vertrauen und Compliance (Abb.).

Fazit für die Praxis Die Angst vor Medikamenten in der Stillzeit führt noch immer zu unnötigen Stillpausen oder zum Abstillen. Dabei zeigen Daten und klinische Erfahrung: Für fast jede Indikation lässt sich eine stillverträgliche Therapie finden. Die Aufgabe der Kinderärzte und -ärztinnen ist es, zusammen mit anderen Fachdisziplinen eine sichere Medikation zu wählen, die sowohl die Gesundheit der Mutter schützt als auch das Stillen erhält. Damit wird nicht nur eine adäquate Therapie ermöglicht, sondern auch das Stillen als wichtiger Schutzfaktor für die Entwicklung des Kindes und die Gesundheit der Mutter gesichert.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

N. Groiss, T. Zöggeler, L. Wisgrill, D. Karall und G. von der Ohe geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

