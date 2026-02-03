MBT-Fortbildung in der stationären psychiatrischen Regionalversorgung

Einleitung

Mentalisieren ist ein multidimensionales Konstrukt, welches bewusst und/oder unbewusst und konstant stattfindet. Vor allem in zwischenmenschlichen Kontakten ist die Mentalisierungsfähigkeit notwendig, um Handlungen, Ideen, Wünsche und Reaktionen des Gegenübers zu verstehen und einzuordnen. Die mentalisierungsbasierte Therapie wurde primär für Patient:innen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline entwickelt. Betroffenen Patient:innen fehlt in den meisten Fällen die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Handlungsabsichten und Wünsche auf kognitive Prozesse zurückzuführen. Gleichzeitig fällt es den Patient:innen besonders schwer, die mentalen Begründungen für die Absichten und Handlungen ihrer Mitmenschen zu erkennen. Das resultiert in der bekannten Schwierigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen.

Die Fähigkeit zu mentalisieren, beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, interagieren und in weiterer Folge wie groß das Vertrauen und das Verständnis für das Gegenüber sind. Im klinischen Alltag ist es besonders wichtig, dass zwischen der behandelnden Person und dem:der Patient:in eine gute therapeutische Beziehung entstehen kann, sodass die Adhärenz gefördert wird und bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können. Um den Mehrwert einer guten Mentalisierungsfähigkeit im klinischen Setting zu verstehen, muss Behandlung als holistisches Konzept zur Sprache kommen. Neben dem Sichern des Überlebens, der Linderung von Symptomen, der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit sowie der Einbeziehung des biopsychosozialen Modells ist es von Bedeutung, auf welchen Erfahrungen, Bindungsmustern und Überzeugungen die Sorgen und Ängste von Patient:innen aufbauen. Durch aktives Mentalisieren lässt sich besser verstehen, wieso Patient:innen auf die eine oder andere Weise agieren bzw. reagieren, gleichzeitig kann man durch konstante Evaluation der eigenen Handlungsmotive, basierend auf Erfahrungen und individuellen Erlebnissen den Umgang mit Patient:innen stetig verbessern und so wirksamer arbeiten. Eine gute Mentalisierungsfähigkeit kann eine Brücke bauen zwischen den Sorgen der Patient:innen und dem hektischen Arbeitsalltag im klinischen Setting, weil zu mentalisieren auch bedeutet, das Gegenüber verstehen zu wollen, zuzuhören, zu schätzen.

Der Grundstein für eine gute Mentalisierungsfähigkeit wird in der frühen Kindheit geschaffen und ist eng verknüpft mit Bindungserfahrungen.

Dennoch kann die Mentalisierungsfähigkeit im Erwachsenenalter durch Training ausgebaut werden

Diese These wurde in der Begleitstudie der Medizinischen Universität Wien an der Klinik Favoriten untersucht. Eine Gruppe von Mitarbeiter:innen verschiedener Professionen erhielt für den Zeitraum von einem Jahr regelmäßige Schulungen zu Mentalisierungsfähigkeit und mentalisierungsbasierter Therapie durch eine geschulte MBT-Trainerin. Parallel wurden durch das Forschungsteam zu zwei Messzeitpunkten Daten erhoben. Die Basiserhebung fand vor Beginn der Schulung statt, die Abschlusserhebung nach der letzten Einheit. Es wurden Daten qualitativ durch strukturierte Interviews und quantitativ durch Fragebögen zur Mentalisierungsfähigkeit und Affektwahrnehmung sowie zur Symptombelastung erhoben. Es konnte gezeigt werden, dass die Fähigkeit der Mentalisierung bezogen auf die eigene Person (MentS-S) sowie die eigene Affektwahrnehmung und Affektregulation durch die intensivere Auseinandersetzung mit Mentalisierungs- und Affektregulationsstrategien signifikant verbessert werden konnten: Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für die Subkategorie MentS‑S zeigte mit p = 0,046 eine signifikante Veränderung im Bereich der Selbstmentalisierung zwischen den Messzeitpunkten. Die Effektgröße beträgt r = 0,48 und entspricht somit einem mittleren Effekt. Die Subkategorie „sozialisiert negativer Affekt“ ergab mit p = 0,031 eine signifikante Veränderung zwischen den Messzeitpunkten. Die Effektgröße beträgt r = −0,51. Die Subkategorie „positiver Affekt“ ergibt mit p = 0,002 eine signifikante Veränderung zwischen den Messzeitpunkten (r = 0,73), dies lässt auf einen großen Effekt schließen. Bei der Subkategorie „intensiv negativer Affekt“ lässt sich ebenfalls ein signifikanter Unterschied bestätigen ( p = 0,001) und spricht mit r = −0,88 für einen großen Effekt. Die Subkategorie „realitätsfokussierte Antwort“ zeigte einen signifikanten Unterschied ( p = 0,001) mit r = 0,86, entspricht wiederum einem großen Effekt. Für die Subkategorie „externalisierende Abwehr“ konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden ( p = 0,509).

Interessant ist ebenso, dass für die Behandler:innen zum zweiten Messzeitpunkt die Korrelation einen signifikanten negativen Zusammenhang zwischen Mentalisierungsfähigkeit und Symptombelastung ( p = 0,022, ⍴ = −0,536) ergab.