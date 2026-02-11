Maybe it’s Lupus?

Eine 42-jährige Patientin wurde notfallmäßig in unserer Klinik mit einem vor 3 Monaten beginnenden Beschwerdebild aus Allgemeinzustandsverschlechterung, B‑Symptomatik, Polyarthralgien, muko-, kutaner sowie neurologischer Symptomatik mit Verdacht eines systemischen Lupus erythematodes vorgestellt.

1 Abb. 1 Hautbefunde mit kutanen und enoralen Effloreszenzen Bild vergrößern In der körperlichen Untersuchung zeigte sich eine Polyarthritis mit Schmerzen und Schwellung, führend an den Hand- und Fingergelenken. An der Haut präsentierte sich einerseits eine diffuse Alopezie, andererseits schuppende, erythematöse Plaques am Integument sowie enorale teils größerflächige Erosionen (Abb.). Neurologisch bot die Patientin eine Parese des linken Armes, eine beidseitige Hörminderung sowie passagere Visusstörungen mit Gesichtsfeldausfällen.

Laborchemisch boten sich erhöhte Inflammationsparameter mit einer Blutsenkungsgeschwindigkeit von 87 mm/h sowie einem C‑reaktiven Protein (CRP) von 3,63 mg/dl (max. 0,5 mg/dl). Das Blutbild, die Organparameter sowie Elektrolyte waren ohne Auffälligkeiten.

2 3 Abb. 2 Arthrosonographischer Befund mit Polyarthritis Bild vergrößern Abb. 3 Schädel-MRT-Befund mit ausgedehnten, entzündlich imponierenden Flüssigkeitsretentionen im Mastoid und Tympanon beidseits ( oberes Bild ) sowie dem Bild einer Polyneuritis cranialis mit pathologischer Kontrastmittelanreicherung entlang der Hüllscheiden der Nervi vestibulocochleares, entlang des N. oculomotorius links ( unteres Bild ) sowie des N. abducens rechts Bild vergrößern Arthrosonographisch stellte sich eine Powerdoppler-aktive Synovialitis als Korrelat der Arthritis dar (Abb.). Die HNO-ärztliche Mitbeurteilung bot eine mittelgradige Schallempfindungsstörung. Eine Schädel-MRT zeigte eine am ehesten entzündlich bedingte Flüssigkeitsretention im Bereich des Mastoids und Tympanons, aber zusätzlich das Bild einer Polyneuritis cranialis (Abb.).

Eine immunpathologische Diagnostik wurde ergänzt und erbrachte den Nachweis von Anti-Cardiolipin-Antikörpern, jedoch in Abwesenheit anderer Kollagenose- oder vaskulitistypischer Antikörper. Klinische Hinweise eines Antiphospholipid-Syndroms wie Schwangerschaftskomplikationen, Aborte oder thromboembolische Ereignisse bestanden zu keinem Zeitpunkt.

Bei weiterhin bestehender Vermutung einer Kollagenose als Genese der Erkrankung, ergänzten wir zur Diagnostikkomplettierung auch eine Hautbiopsie und Liquorpunktion sowie eine erweiterte infektiologische Diagnostik.

In der Hautbiopsie ergab sich kein Anhalt einer Kollagenose, jedoch ließen sich Spirochäten nachweisen. Eine Lumbalpunktion erbrachte im Liquor Zeichen einer Störung der Blutliquorschranke mit lymphozytärer Pleozytose und aktivierter Lymphozytose mit Plasmazellen, passend zu einer infektiös-entzündlichen Genese. Die Erregerdiagnostik aus dem Serum zeigte letztlich und wegweisend einen positiven Luesbefund.

Zusammenfassend konnte so die Diagnose einer systemischen Lues mit neurologischer Beteiligung im Sinne einer Neurolues gestellt und eine antiinfektive Therapie mit Ceftriaxon i.v. initiiert werden. Hierunter kam es zu einer vollständigen Regredienz nahezu aller Beschwerden. Es persistierte lediglich eine Polyarthritis, die wir als reaktive Arthritis werteten und im Verlauf mittels Immunsupressiva therapierten.

Lues als relevante Differenzialdiagnose rheumatologischer Erkrankungen 1 ]. Man unterscheidet hierbei in ein Früh- und Spätstadium. Die Lues zählt zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen mit wieder steigender Prävalenz in den letzten Jahren []. Man unterscheidet hierbei in ein Früh- und Spätstadium.

Das Frühstadium der Lues primäre Lues zeigt im Median innerhalb der ersten 21 Tage nach Infektion Symptome [ 2 ]. Hierzu zählen Hautveränderungen am Ort der Übertragung (meist Genitalien, aber auch Oropharynx sowie Analbereich), beginnend als schmerzlose Papeln, welche im Verlauf ulzerieren und eine regionale Lymphadenopathie hervorrufen können. Diese Kombination aus Hautveränderungen und Lymphadenopathie bezeichnet man als Primärkomplex. Dieser heilt innerhalb von 6 Wochen, auch in Abwesenheit von medikamentöser Therapie ab und wird häufig aufgrund der Schmerzlosigkeit nicht bemerkt. Die frühe Lues wird in ein primäres und sekundäres Stadium unterschieden. Diezeigt im Median innerhalb der ersten 21 Tage nach Infektion Symptome []. Hierzu zählen Hautveränderungen am Ort der Übertragung (meist Genitalien, aber auch Oropharynx sowie Analbereich), beginnend als schmerzlose Papeln, welche im Verlauf ulzerieren und eine regionale Lymphadenopathie hervorrufen können. Diese Kombination aus Hautveränderungen und Lymphadenopathie bezeichnet man als Primärkomplex. Dieser heilt innerhalb von 6 Wochen, auch in Abwesenheit von medikamentöser Therapie ab und wird häufig aufgrund der Schmerzlosigkeit nicht bemerkt. sekundäre Lues entwickeln. Hier treten systemische, generalisierte Beschwerden auf [ 3 ]. Häufig werden unspezifische Symptome wie Allgemeinzustandsverschlechterung, Abgeschlagenheit, Fieber, Gewichtsverlust, Gliederschmerzen und eine generalisierte Lymphadenopathie beobachtet. An der Haut können sich verschiedene Effloreszenzen präsentieren (siehe Tab. 1 4 , 5 ]). Auch kann es zu einem „mottenfraßähnlichen“ Haarverlust des Haupthaares, der Augenbrauen oder Bartbehaarung kommen. Hierbei handelt es sich um eine reversible Alopezie nach Behandlung der Lues. Häufig weisen die Patienten auch eine Beteiligung des muskuloskelettalen Systems auf. Hier kann es zu Synovialitiden, aber auch Peri‑/Osteitiden kommen, welche klinisch durch Arthralgien, Gelenkschwellungen, Bewegungseinschränkungen und weiteren Entzündungszeichen manifest werden können [ 6 ]. Kutan Diffuse Makulae und/oder Papeln am Körperstamm, den Extremitäten sowie den Hand- und Fußsohlen. Symmetrischer Befall. Papulöse, pustulöse und/oder ulzerierende Effloreszenzen sind möglich Mukokutan Erosionen bis hin zu tiefen Ulzerationen enoral, Zungenbefall. Auftreten von Condylomata lata enoral sowie genital Alopezie Mottenfraßartiger Haarverlust mit Befall der Kopfbehaarung, Augenbrauen, Bartbehaarung. Reversibel 25 % der Patienten/-innen können eineentwickeln. Hier treten systemische, generalisierte Beschwerden auf []. Häufig werden unspezifische Symptome wie Allgemeinzustandsverschlechterung, Abgeschlagenheit, Fieber, Gewichtsverlust, Gliederschmerzen und eine generalisierte Lymphadenopathie beobachtet. An der Haut können sich verschiedene Effloreszenzen präsentieren (siehe Tab.; []). Auch kann es zu einem „mottenfraßähnlichen“ Haarverlust des Haupthaares, der Augenbrauen oder Bartbehaarung kommen. Hierbei handelt es sich um eine reversible Alopezie nach Behandlung der Lues. Häufig weisen die Patienten auch eine Beteiligung des muskuloskelettalen Systems auf. Hier kann es zu Synovialitiden, aber auch Peri‑/Osteitiden kommen, welche klinisch durch Arthralgien, Gelenkschwellungen, Bewegungseinschränkungen und weiteren Entzündungszeichen manifest werden können []. Selten können auch milde Hepatitiden sowie Gastrointestinalbeschwerden im Rahmen von Schleimhautulzerationen auftreten. Ebenso können Luesinfizierte eine nephrologische Beteiligung mit Albuminurie, nephrotischem Syndrom und/oder akuter Nierenschädigung aufweisen. Auch diese Manifestationen sind in der Regel nach Therapie reversibel. 7 ]. Außerdem werden neurologische Symptome beschrieben, die von unspezifischen Cephalgien bis hin zu menigo-/vaskulären Komplikationen oder einer Beteiligung des Visus- oder Hör- und Gleichgewichtsapparats reichen können []. Anzeige

Das Spätstadium der Lues 8 ] oder das Auftreten von Gummae („gummiartige“ Granulome, die Haut, Knochen und Organe befallen können) möglich sind. In diesem Fall spricht man von der tertiären Lues. Bei Befall des zentralen Nervensystems liegt eine quartäre Lues vor. Die Symptomatik hier kann von einer symptomfreien Neurosyphilis, einer Tabes dorsalis, dem hirnorganischen Psychosyndrom bis zur syphilitischen Meningitis führen [ 9 ]. Bis zu 30 Jahre nach der primären Infektion können Patienten Symptome im Sinne einer späten Lues entwickeln. Dies ist in bis zu 40 % der Fälle einer unbehandelten Lues beschrieben. Die klinische Manifestation kann sehr variabel sein, wobei kardiovaskuläre Komplikationen (insbesondere Aortitiden) [] oder das Auftreten von Gummae („gummiartige“ Granulome, die Haut, Knochen und Organe befallen können) möglich sind. In diesem Fall spricht man von derBei Befall des zentralen Nervensystems liegt einevor. Die Symptomatik hier kann von einer symptomfreien Neurosyphilis, einer Tabes dorsalis, dem hirnorganischen Psychosyndrom bis zur syphilitischen Meningitis führen []. Merke. Die Lues-Infektion wird in ein Früh- und Spätstadium unterteilt, wobei eine weitere Einteilung in ein Primär bis Quartär Stadium vorgenommen werden kann.

Unterscheidung zwischen Kollagenose und Lues-Infektion 2 Organmanifestation undefined Systemischer Lupus erythematodes Lues B‑Symptomatik Lymphadenopathie Als Initial- oder Begleitsymptom bei aktiver Erkrankung möglich. Lymphadenopathie eher multilokulär Als Initial- oder Begleitsymptom bei aktiver Erkrankung möglich. Lymphadenopathie im Rahmen des Primärkomplexes lokalisiert Kutan Typisches Auftreten an sonnenexponierten Arealen. Schmetterlingserythem sowie Raynaud-Syndrom sind pathognomonisch für Kollagenose Nicht nur an sonnenexponierten Stellen. Das gesamte Integument inklusive Handinnenflächen und Fußsohlen betroffen. Erosionen, Ulzerationen, Papeln Mukokutan Typischerweise Aphten Erosionen bis hin zu tiefen Ulzerationen möglich. Per-/orale Papeln. Condylomata lata. Zungenbelag, Schleimhaut-Patches der Zunge Alopezie Diffuser als auch lokalisierter Haarausfall möglich. Vernarbende (irreversible) Alopezie beim diskoiden Lupus erythematodes möglich Mottenfraßartig und reversibel. Befall Kopfhaar, Augenbrauen, Bartbehaarung Muskuloskelettalsystem Typischerweise Tenosynovitiden. Keine erosive Arthritis Synovialitiden, Peri‑/Osteitiden Renal Lupus-Nephritis-Klasse I–V (minimal mesangial, mesangial proliferativ, fokal, diffus, membranös, sklerosierend) Membranöse Glomerulonephritis oder diffuse endokapilläre Glomerulonephritis möglich Zentrales Nervensystem Cephalgie, Vaskulär/Schlaganfall (insbesondere bei begleitendem Antiphospholipid-Syndrom), Krampfanfälle, kognitive Dysfunktion, psychiatrisch Eher meningeal, okuläre/Otolues. Auch vaskulär. Tabes dorsalis. Hirnorganisches Psychosyndrom Anhand der körperlichen Untersuchung ist eine endgültige Unterscheidung zwischen Kollagenose und Lues nicht möglich, wobei jede der beiden Erkrankungen eigene Besonderheiten aufweist. In Tab.sind diese aufgeführt. 10 ]. Entscheidend ist letztlich die immunpathologische Diagnostik. Entscheidend und diagnosebestätigend ist letztlich die immunpathologische Diagnostik mit Nachweis typischer Antikörper beim Vorliegen einer Kollagenose sowie eine Lues-Serologie und Biopsie (z. B. Haut) oder Probengewinnung (z. B. Gelenkerguss, Liquorpunktat) mit Nachweis von Spirochäten oder indirekten Hinweisen einer infektiösen Genese. Zu beachten ist, dass es im Rahmen der Lues-Infektion häufig auch zu einem positiven Antikörpernachweis von Anti-Cardiolipin-Antikörpern kommen kann []. Entscheidend ist letztlich die immunpathologische Diagnostik. Anzeige Eine Kapillarmikroskopie mit pathologischen Kapillarveränderungen der Cuticula kann ebenfalls hilfreich für die Abklärung einer Kollagenose sein. Auch können laborchemische Auffälligkeiten wie Blutbildveränderungen mit Zytopenien auf eine rheumatologische Grunderkrankung hinweisen. Erhöhte Inflammationsparameter, Komplementverbrauch oder eine auffällige Serumeiweißelektrophorese hingegen können bei beiden Erkrankungsentitäten auftreten. Merke. Laborveränderungen wie erhöhte Inflammationsparamter, Komplementverbrauch oder eine auffällige Serumeiweißelektrophorese mit Hypergammaglobulinämie können sowohl bei der Luesinfektion, als auch bei Kollagenosen auftreten. Auch kann bei der Lues Infektion ein positiver Anti-Cardiolipin-Antikörper auftreten.

Therapie und Monitoring der Lues Die Therapie der Wahl ist die antiinfektive Antibiotikatherapie. Die Frühlues kann spontan abheilen, jedoch auch in ein Tertiär- oder Quartierstadium über- und mit Komplikationen sowie Langzeitfolgen einhergehen. So wird insbesondere bei kardiovaskulärer Beteiligung eine hohe Letalität beschrieben. Eine medikamentöse Therapie bei Lues-Infektion ist daher essenziell. Anzeige 11 , 12 ]. Bei Zerfall der Spirochäten unter der Antibiotikatherapie kann es zur sogenannten Herxheimer-Reaktion kommen. Dies kann sich in Fieber, Blutdruckanstieg, Cephalgie und Übelkeit äußern, jedoch auch zur Kreislaufdekompensation mit Schockgeschehen führen, weshalb eine begleitende Steroidtherapie empfohlen wird []. Merke. 13 ]. Zur Prophylaxe einer Herxheimer-Reaktion sollte vor oder begleitend zur Penicillin-Injektion Prednisolon (25–50 mg) verabreicht werden []. 14 ]. Eine Untersuchung im Hinblick auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen ist sinnvoll. Neben dem Patienten/der Patientin sollten Sexualpartner/-innen getestet bzw. behandelt werden. Außerdem besteht eine nicht namentliche Meldepflicht der Erkrankung []. Eine Untersuchung im Hinblick auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen ist sinnvoll. Eine Untersuchung hinsichtlich anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen ist sinnvoll 15 ]. IgG ist meist lebenslang nachweisbar und nicht wegweisend bezüglich einer erfolgreichen Therapie. Nach erfolgter, leitliniengerechter Therapie sollten in bestimmten Abständen Titerkontrollen erfolgen, um den Therapieerfolg zu monitoren und ein symptomfreies oder oligosymptomatisches Rezidiv bzw. eine Reinfektion (z. B. bei fehlender Mitbehandlung des Sexualpartners) zu erkennen []. IgG ist meist lebenslang nachweisbar und nicht wegweisend bezüglich einer erfolgreichen Therapie. Merke. 14 ]. Luestiter zur Beurteilung des Therapieerfolgs sollten in bestimmten Zeitabständen nach antiinfektiver Therapie durchgeführt werden [].

Fazit Sowohl der systemische Lupus erythematodes als auch die Lues-Infektion können sich klinisch vielfältig präsentieren. Gerade im Fachbereich der Rheumatologie, in dem eine Vielzahl an Differenzialdiagnosen existieren, sollte man Fixierungsfehler vermeiden und, wie in unserem Fall, infektiologische Erkrankungen als mögliche Genese evaluieren. Die Lues zeigt zudem in den letzten Jahren eine steigende Prävalenz und sollte insbesondere bei den unten aufgeführten Red Flags in Erwägung gezogen werden. Red Flags als Hinweis einer Lues-Inektion Begleitende, bestehende sexuell übertragbare Erkrankungen

Promiskuität des Patienten/der Patientin

Auftreten von Hautmanifestationen im Genitalbereich, entsprechend eines Schankers

Palmare sowie plantare Hauteffloreszenzen

Mottenfraßähnlicher Haarausfall

Verschlechterung der Symptomatik unter immunsuppressiver Therapie

