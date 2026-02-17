Hintergrund Ausgehend von der gesunden Leber entwickelt sich eine mit metabolischer Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) über die einfache Steatose und einen nekroinflammatorischen Status (mit metabolischer Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis, MASH) zur Leberfibrose bis hin zur Zirrhose und zum hepatozellulären Karzinom (HCC). Zu den extrahepatischen Manifestationen gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, extrahepatische Tumoren und Nierenerkrankungen. Sobald eine MASH besteht, rückt die hepatische Lebererkrankung aufgrund der potenziellen Zirrhose mit portaler Hypertension und Dekompensation in den Vordergrund.

Ziele der Arbeit Für diese Übersichtsarbeit wurden die aktuellen Studien, Leitlinien und Metaanalysen im Hinblick auf Pathogenese und therapeutische Ansätze ausgewertet.