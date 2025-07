Manuskript zweier Linzer Apotheker aus dem Jahre 1529 mit Anweisungen zur Verhütung und Behandlung der Pest

Im 16. Jahrhundert begann die verwaltungsmäßige Bekämpfung der Pest in den Habsburgischen Erblanden durch die Erstellung von Pestordnungen. Als erster Fürst ließ Erzherzog Ferdinand 1 „Ein nutzliche ordnũg vnd regimẽt wider die Pestilentz durch Doctor Hansen Saltzman võ Steir“, seinem Leibarzt, erstellen, die am 15. September 1521 „zw nutz der Ersamen Lanndschafft“ für Graz und ganz „Innerösterreich“ (Steiermark, Kärnten und Krain) erlassen wurde. Im Jahr 1534 folgten die „Oberösterreichischen Länder“ 2 mit der in Sterzing erlassenen „Ordnung in den sterbenden Leůffn der Pestilentz“. Wien und die „Niederösterreichischen Länder“ (Österreich ob und unter der Enns) erhielten 1540 ihre Anordnung „Wie mañ sich zů zeiten der Pestilentz fürsehen vnd erhalten mög“. Das damals von Österreich noch unabhängige Fürstliche Erzstift Salzburg betonte 1547 in seiner „Ordnung zu abstellung der vnsaubrigkait, hie in der Stat“ die Wichtigkeit der Sauberhaltung der Orte, damit nicht „sonnderlichen in den Sterbennden Leuffen“ [] „pöse Krannckhaiten entspringen“.

Die in den Pest- oder Infektionsordnungen verlangten Maßnahmen gegen die Seuche betrafen vorwiegend Vorkehrungen gegen den Ausbruch und die Ausbreitung der Seuche. An erster Stelle stand die Vermeidung der Kontakte, insbesondere mit Erkrankten und die in der frühen Neuzeit stark vernachlässigte Sauberkeit nicht nur der Menschen selbst sondern auch ihrer Umwelt. (Genaueres über die Pestordnungen des 16. Jahrhunderts für die gesamten Habsburgischen Länder siehe bei Flamm []).

Die Pestordnungen haben sich an die offiziellen Institutionen gewandt, die sich für die Gesundheit der Bevölkerung einsetzen müssten. Es erschien mir daher als angenehmer Zufall, dass ich durch die freundlichen Bemühungen von Herrn Franz Siegle, Antiquar in Tübingen, eine Handschrift aus dem Jahre 1529 erwerben konnte, die vom Maister Paulsen, Appotekher zű Lintz, und vom Appoteckher Dominicűs zű Lintz verfasst war (Abb.). Sie trägt den Titel „Regement vnd Ártzneӳ in dem Englisch Schwais – 1529 – Vnd am lesten steet für die Breӳn • Ich noch zü lest für die Pestelentz • Vnd noch am blat ain Cöstlich bewart stückh vom Hanfsamen alten vnd jungen vnd vergifften sachen“ (). Die Handschrift besteht aus 38 durch einen Faden gebundenen Blättern von ca. 15 × 20 cm und zwar aus einem Titelblatt, 30 Blättern mit beidseitigem Text, einem einseitig beschriebenen Blatt sowie sechs freien Blättern.

Beide Apotheker sind weder in Linz an der Donau noch, nach schriftlicher Auskunft, in Linz am Rhein nachweisbar. Es ist aber als sicher anzunehmen, dass beide Herren im österreichischen Linz an der Donau tätig waren. Bereits am Anfang des Manuskripts [p. 4] steht, dass die verabreichte Artzneӳ bei „kindsblatern“ [ Feuchtblattern ], den „bösen Laὑff“ [ Pest ] und dem „Englischen Schwaiß“ im Welschlandt [ Welschtirol = Trentino ] geholfen hat. Es wird auch über eine versuchte Behandlung von „Sandt vnd grieß“ in „der blatter“ [ Harnsteine ] beim „ro. kn. [ röm. königl. ] Postmaister zὑ Wien“ berichtet [p. 14]. Des Weiteren erfährt man bei der Besprechung von Schutzanhängern, dass der bereits in obiger Einleitung als Initiator der ersten Pestordnung in österreichischen Landen genannte König Ferdinand sich über solche Schutzmittel informiert hat und sie offenbar auch selbst benützt hat [p. 58]. Aus der Erwähnung Ferdinands als König ergibt sich die Zeit zwischen 1526 und 1561.

Die Autorenschaft der vielen einzelnen Abschnitte ist nicht angegeben. Eine Auskunft gibt das erste Blatt in der Überschrift „Im Schwaiß • Regiment von Maister Paulsen. Appotekher Zű Lintz“ mit Anweisungen für das Verhalten von Kranken, die an Englischem Schweiß litten (über Englischen Schweiß siehe Flamm []).

Der folgende namentlich von Apoteckher Dominicűs verfasste Text behandelt neben der Pest noch verschiedene Krankheiten wie u. a. die „Prein“ [ Diphtherie ], „die Würmb im Leib der Kinder“, „Schwindtel“, das „Blűetten [ Bluten ] der Nasen“, die „Podagra“ [ Gicht ], das „Zendwee“ [ Zahnweh ], „Wantzen“, den „krawit baűmb“ [ Wacholderbaum ], die „Rebarbara wűrzen“ [ Rhabarberwurzel ] und die „Rüehr“ [ Ruhr ]. Weiters findet man in dem umfangreichen Manuskript keine Hinweise auf die Autorenschaft der einzelnen Abschnitte.

Hier will ich insbesondere die in den Abschnitten „In der Pestilentz – Artzeneӳ vom Dominicűs Apoteckher zű Lintz, In Ihr Jahr geschicht“ (p. 3, Abb.), „Fűr die Pestilentz“ [p. 9], „Regiment für die Pestilenz“ [p. 10] und „Vnderricht der Läß vnd Artzeneÿ contra Peste“ [p. 35] sowie in einzelnen Abhandlungen des Manuskripts gebrachten Angaben vereinen. Diese enthalten zum Teil einander widersprechende Angaben, was wohl auf die Zusammenarbeit zweier (oder mehrerer) Autoren hinweist.

Zusätzlich oder auch unabhängig von solchen Vorkehrungen empfiehlt es sich, vor dem Schlafengehen in einer Kammer mit versperrten Fenstern und Türen Kranabitbeer-Latwerge und Wermutkraut [ Artemisia absinthium ] in eine Pfanne zu verbrennen und den Rauch durch Mund und Nase einzuatmen. Am Morgen soll man dann nicht lang nüchtern bleiben, denn dies wäre schädlich.

Manche Menschen trugen zur Verhütung von Krankheiten verschiedene Amulette an einer Schnur oder Kette um den Hals. Soweit diese Hohlkörper waren – seien es kostbare Geschmeide oder nur einfache Nussschalen – wurden sie mit magischen Abwehrmitteln gefüllt, die zum Teil Düfte ausströmten, weswegen sie auch Bisamäpfel genannt wurden. In der Handschrift wurde empfohlen, den ganzen Tag einen Anhänger mit Teufelsabbiss „am blossen laib an dem herzen“ zu tragen. Dafür wurde ein wenig [ von dem oben beschriebenen Wein oder vom Wurzelpulver? ] in ein Wachstuch und darüber in Atlasgewebe und Samt eingebunden, „damit das gifft gas nicht heraus mag vnd wol verwart sey“, denn „ain gifft das andere [ Gift ] nicht leiden mag“ lässt kein Gift zum Herzen. „Das hat sich [ sic ] könig Ferdinand, sambt anderm abgeschribenem, getraulich gebraucht“.

Die Herstellung einer besonderen Pest-Latwerge ist wesentlich aufwendiger: In ein Ei macht man ein kleines Löchlein, durch welches das Eiklar entfernt wird. Zum verbliebenen Dotter gibt man ungestoßenen Safran und verschließt das Loch mit einer anderen Eischale. Dann legt man das Ei zu einem Feuer und lässt es langsam braten bis die Schale überall ganz braun geworden ist. Nach Zerstoßen des Eies in einem Mörser gibt man dieselbe Menge „weißen seniff“ [] dazu und nach Verarbeitung zu Pulver weiters noch je ein Lot [] von gestossener Wurzel des „weissen Tüptans“ [] und der Tormantilla [] sowie Kraut von Cronaigl [] (Abb.und). Alles wird zu besonders feinem Pulver zerrieben. Danach wird die Masse eventuell je nach Rezept mit verschiedenen Zugaben versehen und mindestens zwei weitere Stunden im Mörser zerrieben bis eine Latwerge entsteht, die zäh am Pistill hängen bleibt. Diese Latwerge hält sich in einer Büchse bis zu dreißig Jahre „guet vnd crefftig“. Ob man diese Latwerge auch zur Verhütung der Pest oder erst nach deren Beginn geben soll, ist nicht ersichtlich.

Man kann aber auch Kranabet pör [ Kranabitbeeren, Wacholderbeeren ] vorbeugend gegen Pest verwenden, z. B. indem man sie ein- bis zweimal in der Woche morgens in Essig zerstoßen in einer sauren Speise isst. Wacholderbeeren werden auch als Latwerge ( latwȇrge, latwȇrje (mhd.) = breiige Arznei, Mus ) verwendet. Wer morgens nüchtern die Latwerge zu sich nimmt, ist 24 h lang sicher vor der Krankheit und sogar auch wenn er Kranke besucht. Es wird auch empfohlen, täglich die Latwerge und ein Stück Zitwer-Wurzel [ Artemisia cina, eine Beifußart ] zu sich zu nehmen.

Aber auch „alle Morgen nüchtern einen Trunkh Hanifmilch [ Hanf-Milch ] gethan, hilft davor, sonderlich ainigen leuthen“, die Pest zu bekommen. Hanf wurde in der Zeit zur Behandlung und Vorbeugung bei verschiedenen Krankheiten verwendet. So empfiehtl der eingangs erwähnte Appotekher Maister Paulsen, man soll den an „Englischem Schweiß“ Erkrankten zur Behandlung „auch haniff milch zetrinkhen geben“

Auch die Wurzel des Teufelsabbisses [ Succisa pratensis ] ist zur Vorkehrung „guet in disen leüffen“. Dazu wird die Wurzel, in einigen Rezepturen die ganze Pflanze, im Mörser zu einem ganz feinen Pulver zerrieben und dieses durch ein Tuch gesiebt und in ein Glas mit bestem Wein gegeben. Von dem nach etwa einem halben Tag klar gewordenen Wein soll man dann täglich morgens nüchtern „einen gueten trunckh machen, vngefehrlich [ ungefähr ] ain claines becherlain volß“.

Am Beginn der Krankheit

„So den menschen die saich [ Seuche ] ankhumbt“, wenn also die Seuche beim Einzelnen beginnt, so gibt man die Latwerge zerrieben und verdünnt zu trinken, und zwar alten Menschen im Gewicht eines Dukaten [ 3,49 g ], jungen Menschen und Frauen im Gewicht eines Rheinischen Guldens [ = Gewicht von drei Viertel eines Dukatens ]. Dies muss spätestens in der elften Stunde nach Krankheitsbeginn geschehen, denn danach geht das Gift zum Herzen und es würden die Latwerge und auch das Schwitzen nicht mehr helfen. Trotzdem muss man es aber auch noch später versuchen.

Habichtskraut, Hieracium ] zu trinken geben. Es können auch über Tag Weißer Diptam, Angelica [ Engelwurz, Angelica archangelica ] (Abb. 7 Weinraute, Ruta graveolens ] in Essig eingenommen werden. Abb. 7 3 ]. 1800. 1. Band, Tab. 18 Engelwurtz. Vietz FB []. 1800. 1. Band, Tab. 18 Bild vergrößern Man kann aber auch in Wasser stark zerriebenes Gerstenkorn und Dukatenkraut [] zu trinken geben. Es können auch über Tag Weißer Diptam, Angelica [] (Abb.) und Weinkraut [] in Essig eingenommen werden.

Wenn die Pest mit Kälte beginnt, so gibt man einen löffelvoll von der in Weißwein zerriebenen Latwerge zu trinken. Fängt die Krankheit aber mit Hitze an, so nimmt man „blaues Vairlwasser [ Veilchenwasser ] oder Wegward wasser“ [ Gemeine Wegwarte, Wilde Zichorie, Cichorium intybus ]. Man kann auch in Essigwasser oder in frischem „Prunnwasser“ [ Brunnenwasser ] zerriebene Latwerge verabfolgen.

Den Kranken legt man in ein Bett „vnd dekht Ihn auf das allerwermist zue, daß er schwiz, 3, 4 oder 5 stund oder noch lenger, ie mehr ie besser, dan [ denn ] das Gifft der Pestilenz muss sich im schwizen verzehren vnd hinweckh gehen, dann [ wenn ] so eins also lang schwizt, so ist er genossen [ genesen ]. Wolt oder nicht aber der siech [ Sieche ] nit schwizen, so laß von stund 4 Zieglstain warmen, vnd schlag umb ieden ein Naß tuech, leg ihm zween zu den füßen vnd zween zwischen die Pain oder an iede seithen ainen, damit er schwiz, anders genest er nicht“.

„Wan der krankh schwizt, soll man sich hüethen vor seinem adem, vnd dem dampff so von Ihm gehet, damit niemand vergifft werd, man sol auch das Peth vndt Pethgewandt [ Bettzeug ] schön waschen vnd lang erlüfften lassen.“

Wenn man einen Kranken besuchen will, soll man zuvor morgens nüchtern die Latwerge essen, denn das hilft sicher 24 h lang vor einer Ansteckung.

Der Kranke selbst soll acht Tage lang kein Fleisch essen und keinen Wein trinken, „wolte er aber des weins nit gerathen, der ihm doch fast schadt ist [ schadet ], so misch ihm den mit wasser“.