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Schmerz Nachrichten

Manuelle Medizin: neurophysiologische Hintergründe und therapeutische Ansätze

  • 05.05.2026
  • Originalie
Verfasst von
Andreas Sammer
Norbert Dehoust
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Moderne manuelle Therapie integriert verschiedene Techniken und Ansätze, um den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen gerecht zu werden und möglichst umfassende Therapieergebnisse zu erzielen. Die Behandlung der myofaszialen Strukturen sowie die Mobilisation der Gelenke stellen zentrale Elemente in der Manuellen Medizin dar. Gezielte therapeutische Maßnahmen wirken unmittelbar auf die Funktionsweise des Bewegungsorgans und die Koordination ein. Die sachgerechte Manipulation – die Königsdisziplin der Manuellen Medizin – nutzt ebenfalls die in dem Artikel beschriebenen pathophysiologischen Mechanismen.
Titel
Manuelle Medizin: neurophysiologische Hintergründe und therapeutische Ansätze
Verfasst von
Andreas Sammer
Dr. Norbert Dehoust
Publikationsdatum
05.05.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00295-w
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