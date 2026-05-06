Manuelle Medizin: neurophysiologische Hintergründe und therapeutische Ansätze

Moderne manuelle Therapie integriert verschiedene Techniken und Ansätze, um den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen gerecht zu werden und möglichst umfassende Therapieergebnisse zu erzielen. Die Behandlung der myofaszialen Strukturen sowie die Mobilisation der Gelenke stellen zentrale Elemente in der Manuellen Medizin dar. Gezielte therapeutische Maßnahmen wirken unmittelbar auf die Funktionsweise des Bewegungsorgans und die Koordination ein. Die sachgerechte Manipulation – die Königsdisziplin der Manuellen Medizin – nutzt ebenfalls die in dem Artikel beschriebenen pathophysiologischen Mechanismen.