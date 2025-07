Mit OS-Daten in 7 Indikationen in 3 Tumorentitäten (Mamma-, Endometrium-, und Zervixkarzinom) bietet Keytruda® ein breites Portfolio in der Senologie und Gyn-Onkologie an 1. In all diesen Tumorentitäten hat Keytruda® in internationalen Guidelines hohe Bewertungen bekommen.