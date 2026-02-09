Vom drohenden Organversagen zur Fernreise: Ein komplexer TNBC-Fall
Herausforderung: Triple-negatives Mammakarzinom
Ein sehr dynamischer Therapieverlauf eines triple-negativen Mammakarzinoms, stellt den behandelnden Onkologen Dr. Simon Udovica vor einige Herausforderungen, die er in dieser Podcast-Folge mit Prof. Dr. Gabriel Rinnerthaler diskutiert. Hören Sie Insights zum Toxizitätsmanagement und zur essenziellen Bedeutung des Tumorboards bei der Planung der Therapiestrategie.