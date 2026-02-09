Vom drohenden Organversagen zur Fernreise: Ein komplexer TNBC-Fall

Beim ESMO 2025 in Berlin wurden wegweisende Daten zum Mammakarzinom präsentiert: Sieben Jahre Nachbeobachtung bringen Klarheit: Die monarchE-Studie zeigt erstmals einen statistisch signifikanten und klinisch relevanten OS-Vorteil für Abemaciclib in der adjuvanten Therapie des hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Mammakarzinoms.

Dieser Podcast wurde durch ein Sponsoring der Firma Eli Lilly unterstützt.