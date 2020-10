Anhaltende Krankheitskontrolle bei metastasiertem Brustkrebs

Kasuistik

Die endokrinbasierte Kombinationstherapie mit dem CDK4 / 6- Inhibitor Abemaciclib bewährte sich bei einer 59-jährigen Mammakarzinompatientin mit Fernmetastasen acht Jahre nach Diagnose.

Bei einer 59-jährigen Patientin wurde im April 2011 ein Karzinom der linken Mamma diagnostiziert und bioptisch verifiziert. Anfang Mai erfolgte eine brusterhaltende Quadrantenresektion mit Sentinel- und axillärer Dissektion.

Die histologische Aufarbeitung erbrachte ein invasives lobuläres Mammakarzinom G2, pT1 (bizentrisch 18 mm/15 mm), pN1 (3 / 17), R0 und ein lobuläres Carcinoma in situ mit hochgradiger Expression sowohl der Östrogenrezeptoren (ER) als auch der Progesteronrezeptoren (PR; jeweils +++) bei HER2-Negativität.

Im Anschluss an die Operation erhielt die Patientin adjuvant sechs Zyklen 5-Fluorouracil, Epirubicin und Cyclophosphamid sowie zusätzlich eine Radiatio (2–50 Gy einschließlich supraclaviculär, E-Boost mit 8 x 1,7 Gy). Von 2011 bis 2016 gelangten als endokrine Therapie Tamoxifen und Goserelin zur Anwendung. 2016 wurde auf den Aromataseinhibitor Letrozol umgestellt.

Krankheitsrezidiv nach acht Jahren

Im Juni 2019 fühlte sich die Patientin zunehmend erschöpft und müde, weiters gab sie ziehende Schmerzen im Unterbauch an. Aufgrund eines auswärtig erhobenen, suspekten Adnexbefunds wurden ein CT Thorax/Abdomen und MRT des kleinen Beckens durchgeführt, die bilaterale inhomogene Läsionen im Bereich der Ovarien mit einem Durchmesser von 4 x 5 cm, eine Peritonealkarzinose mit Aszites und peritoneale Auflagerungen ergaben. Thorakal fielen mehrere kleine intrapulmonale und subpleurale Rundherde auf.

Am 2. August 2019 erfolgte eine Laparotomie mit Hysterektomie, Adnexektomie, Appendektomie und infrakolischer Netzresektion. Laut Histologie handelte es sich bei den Ovarialtumoren um Metastasen eines lobulären Mammakarzinoms, die ebenso wie der Primärtumor stark ER- und PR-exprimierend sowie HER2-negativ waren. Der Ki-67-Index betrug 20 % (Hot Spots). Das zytologische Ergebnis des Aszitespunktats ergab eine Carcinosis peritonei durch ein lobuläres Mammakarzinom. Eine PD-L1-Testung (Clone SP142 Firma Ventana) anhand von metastatischem Gewebe erbrachte einen Immunzellscore von knapp unter 1 %, im Primärtumor aus 2011 lag der Immunzellscore bei weit unter 1 %. Der Tumormarker CA 15-3 bewegte sich im Normbereich. Im Zuge des Stagings zeigte die Knochenszintigrafie keine ossären Absiedelungen. Laut Echokardiographie bestand eine gute systolische Linksventrikelfunktion.

Stabilisierung unter Abemaciclib

Im Tumorboard wurde die Einleitung einer CDK4/6-Inhibitortherapie in Kombination mit endokriner Behandlung empfohlen. Ab 23. August 2019 kamen Abemaciclib 300 mg (150 mg 1–0–1) und Exemestan 25 mg 0–0–1 zur Anwendung. Die Patientin zog die orale Therapie mit Exemestan der intramuskulären Gabe von Fulvestrant vor. In den ersten Therapiemonaten traten als Nebenwirkungen Fatigue Grad 1, Neutropenie Grad 2 nach WHO und einmalig eine Grad-3-Neutropenie nach WHO auf. Weiters zeigte sich ein leichter Anstieg der Kreatinin-Serumwerte, die jedoch stabil blieben. Eine Diarrhoe konnte nicht beobachtet werden. Im Oktober 2019 erfolgte aufgrund einer Grad-3-Neutropenie nach WHO eine Dosisreduktion von Abemaciclib auf 200 mg (100 mg 1–0–1).

Am 10. Dezember 2019 erbrachte die Restaging-CT von Thorax, Abdomen und kleinem Becken keinen Hinweis auf Aszites oder peritoneale Auflagerungen. Die intrapulmonalen Läsionen wiesen keine Dynamik auf. Daher wurde die Therapie mit gleicher Dosierung weitergeführt. Eine neuerliche CT-Kontrolle im Mai 2020 ergab wiederum keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Krankheitsaktivität, auch eine gynäkologische Kontrolle war unauffällig. Klinisch befindet sich die Patientin in einem sehr guten Performance-Status von 0 laut Eastern Cooperative Oncology Group und toleriert ihre Therapie gut.

Hintergrund

Die endokrine Therapie hat sich in den letzten Jahren beim Hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen, metastasierten Mammakarzinom vor allem in Kombination mit zielgerichteten Substanzen etabliert. Durch die Zugabe von CDK4 / 6-Inhibitoren konnte in Studien1–3 eine Verbesserung des medianen Gesamtüberlebens erreicht werden. Derzeit stehen drei CDK-4 / 6-Hemmer zur Verfügung: Palbociclib, Ribociclib und Abemaciclib. Abemaciclib bewirkte in der MONARCH-2-Studie3, 4 zusammen mit dem Östrogen-Antagonisten Fulvestrant und in der MONARCH-3-Studie5 in Kombination mit einem nicht-steroidalen Aromatasehemmer deutliche Vorteile in Bezug auf progressionsfreies Überleben und Ansprechrate.

Gegenüber der Chemotherapie findet sich prinzipiell ein verbessertes Toxizitätsprofil. Als typische Nebenwirkungen gelten Neutropenie, Anämie, Fatigue, Übelkeit sowie Anstiege der Aminotransferasen und der Kreatininwerte.6 Unter Abemaciclib wird am häufigsten Diarrhoe beschrieben, wobei die mediane Zeit bis zum Auftreten 6 bis 8 Tage beträgt. Prophylaktisch sollte Loperamid vor dem Einnahmebeginn rezeptiert werden. In klinischen Studien stiegen die Kreatininwerte im ersten Behandlungsmonat an; während der Therapie blieben sie zwar erhöht, waren aber stabil, und nach Therapieende sanken sie wieder ab. Die Kreatininerhöhung ging nicht mit Änderungen der Nierenfunktionsmarker wie Blutkonzentrationen von Harnstoff und Cystatin C oder der berechneten glomerulären Filtrationsrate auf Basis von Cystin C einher.

Fazit

Eine erfolgreich beendete endokrine Therapie bietet beim Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom keine Sicherheit in Bezug auf das Auftreten späterer Rezidive. Gemäß einer Metaanalyse der Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group waren 23 % der Patientinnen mit 1 bis 3 befallenen Lymphknoten zum OP-Zeitpunkt (wie im beschriebenen Fall) 15 Jahre nach Ende der endokrinen Therapie von Fernmetastasen betroffen.7 Unser Ziel ist es, den Patientinnen ein möglichst langes Leben bei möglichst hoher Lebensqualität zu ermöglichen. Die Kombinationstherapien aus CDK4 / 6-Inhibiton und nicht-steroidalen Aromatasehemmern haben unsere Behandlungsoptionen diesbezüglich erweitert.



Endokrin-basierte Kombinationstherapie mit CDK4 / 6-Hemmer bewährt sich



Kommentar von Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Rupert Bartsch

Der hier von Fr. OA Dr. Pluschnig präsentierte Fall einer Patientin mit einem lobulären Mammakarzinom und einem systemischen Rezidiv acht Jahre nach der Primärdiagnostik spiegelt eindrucksvoll einige der fundamentalen Fragen in Bezug auf das optimale Therapiemanagement wider. Lobuläre Karzinome werden auf Grund ihres diffusen Wachstumsmusters im Mammografiescreening oft später als andere Subtypen identifiziert. Somit ist es nicht ungewöhnlich, dass wie am Beispiel dieser Patientin zu sehen ist, ein vergleichsweise fortgeschrittenes Erkrankungsstadium einer Biologie gegenübersteht, die als wenig Chemotherapie-sensitiv erachtet werden muss. Tatsächlich kam es acht Jahre nach Erstdiagnose trotz Chemotherapie und endokriner Therapie (Tamoxifen gefolgt von Letrozol) zum Auftreten eines Rezidivs in Form von Kruckenbergmetastasen der Ovarien, des Weiteren wurden mehrere kleine intrapulmonale Läsionen identifiziert, die möglicherweise jedoch eher unspezifisch im Sinne von Granulomen zu werten sind. Nicht alltägliche Metastasierungsmuster – Magenwand, Kruckenbergmetastasen, Orbita – treten bei lobulären Karzinomen gehäuft auf. Offensichtlich bestand hier jedoch bei negativem Ca15-3 der Verdacht auf das Vorliegen eines zweiten Primums, weshalb entsprechend der Empfehlungen zum Ovarialkarzinom ein maximales chirurgisches Debulking angestrebt wurde. Die histologische Aufarbeitung bestätigte jedoch das Vorliegen von Absiedlungen des bekannten lobulären Karzinoms mit anhaltend hoher Expression der Hormonrezeptoren und niedriger Proliferationsrate.

An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass der Wert der Metastasenresektion beim metastasierten Mammakarzinom auch weiterhin unklar ist. Tatsächlich sollte in der konkreten Situation von der Präsenz weiterer Mikrometstasen ausgegangen werden, sodass eine adäquate weitere systemische Therapie unumgänglich erscheint. Die Kombination aus endokriner Therapie mit einem CDK4 / 6-Inhibitor kann dabei heute auf Grund der Verdoppelung des progressionsfreien Überlebens als Standard angesehen werden, auch konnten mehrere Studien bereits einen Vorteil für die Kombination in Hinblick auf das Gesamtüberleben nachweisen.

Somit kann die Kombination des reinen Antiöstrogens Fulvestrant mit einem CDK4 / 6-Inhibitor bei Progress unter Letrozol als bevorzugte Option angesehen werden. Wie von Fr. OA Dr. Pluschnig berichtet, stand die Patientin jedoch der i. m. Gabe von Fulvestrant kritisch gegenüber, sodass die KollegenInnen auf individueller Basis einer Kombination aus Abemaciclib und dem steroidalen Aromatasehemmer Exemestan – trotz möglicher ESR1-Mutation – den Vorzug gaben.

Die bis dato laufende Therapie wurde erfreulicherweise seitens der Patientin gut toleriert, speziell konnte keine Diarrhoe beobachtet werden, die bei vergleichsweise niedrigerer Neutropenierate als typische, jedoch gut beherrschbare Nebenwirkung von Abemaciclib gilt. Somit unterstreicht der hier präsentierte Fall ganz klar die Tatsache, dass die endokrin-basierte Kombinationstherapie mit einem CDK4 / 6-Hemmer auf Grund von Wirksamkeit und Verträglichkeit heute den Standard in der Erstlinienbehandlung des metastasierten ER-positiven / HER2- negativen Mammakarzinoms darstellt.



