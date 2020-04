Magische Momente in der Altenpflege

In der Altenpflege herrscht Endzeitstimmung, das Image des Pflegeberufes ist so schlecht, wie seit Jahren nicht mehr. Der steigende Pflegebedarf einer älter werdenden Gesellschaft steht einem eklatanten Mangel an Pflegepersonen gegenüber. Unzureichende Rahmenbedingungen und eine Bezahlung, die der gesellschaftlichen Wichtigkeit dieser Arbeit nicht gerecht wird, lassen ausgebildete Pflegepersonen in Scharen aus dem Beruf fliehen. Die im Beruf verbleibenden Pflegekräfte erleben, aufgrund permanenter Personalnot, massive persönliche Überlastungen und werden genötigt, eine Altenpflege mit Fließbandcharakter zu leisten. Ein Circulus vitiosus ohne Aussicht auf Veränderung und ein unhaltbarer Zustand, für Pflegende wie für Bewohner. ...