Die [lokale] antibiotische Therapie im Darm

Mit Colidimin® bietet Gebro Pharma das Konzept der lokalen antibiotischen Therapie im Darm an. Rifaximin hat sich durch das breite Wirkspektrum und die gute Verträglichkeit in der Anwendung bei verschiedenen Indikationen bewährt.1 So können mithilfe der zyklischen Therapie mit Colidimin® unkomplizierte Divertikelerkrankungen, SIBO und Hepatische Enzephalopathie effektiv behandelt werden.1