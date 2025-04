Bispezifische Antikörper im 2L DLBCL: Glofitamab ▼ macht den nächsten Schritt

In dieser Episode stellen wir eine vielversprechende neue Therapieoption für das diffus großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) in der Zweitlinie vor. Im Fokus steht die kürzliche Zulassung des bispezifischen Antikörpers Glofitamab in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin. Hören Sie rein!

Literaturempfehlung: Zu diesem Thema gibt es eine Publikation im Lancet 2024 von Jeremy S. Abramson. (www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01774-4/abstract)



Zu diesem Thema sprechen zwei Experten:

und

Die tagesaktuelle Fachkurzinformation zu Glofitamab finden Sie unter: https://www.roche.at/fkis

Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der Roche Austria GmbH

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Meldung von Nebenwirkungen an: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: http://www.basg.gv.at und an Roche Austria GmbH, austria.drug_safety@roche.com.