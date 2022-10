Lösungsorientiert — und bitte personzentriert

Zusammenfassung

Problem: Bei einer Arbeitsplatzevaluierung eines ambulanten Pflegedienstes zeigten sich hohe emotionale Belastungen aufgrund steigender Arbeitslast, Entscheidungsdruck, Unsicherheit und Überforderung mit dem Wunsch nach einer geeigneten Methode zur psychosozialen Entlastung.

Ziel: Eine geeignete Gesprächsmethode sollte Personen in Pflege- und Gesundheitsberufen Entlastung in emotional belastenden Situationen unterstützen.

Methode: Die Kollegiale Fallberatung ermöglicht die selbstständige Bearbeitung von beruflichen Problemfällen in einem von einer Gruppe geleiteten Beratungsprozess mit definierten Rollen. In einer den Beratungsprozess umspannenden personzentrierten Haltung können Bedürfnisse und Gefühle besonders gut zum Ausdruck gebracht werden.

Ergebnisse: Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden beurteilte die Kollegiale Fallberatung in der Bewältigung von emotionalen Belastungen, in der Erweiterung des beruflichen Handlungsspielraumes und in der gegenseitigen kollegialen Unterstützung als hilfreich bis sehr hilfreich.