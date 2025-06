Untersuchungsmethode

Ausführliche aktuelle Literaturrecherche in PubMed, Web of Science und Google Scholar zum Thema Behandlung mit Lithium bei Patient*innen mit bipolaren und unipolar affektiven Erkrankungen und möglichen Folgen auf die Nierenfunktion, vor allem in der Langzeittherapie und im Alter. Eine Fallgeschichte soll die klinische Praxis verdeutlichen.