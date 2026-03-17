Lipödem 01.03.2026 News-Screen Menopause Erschienen in: Verfasst von Peter Frigo Erschienen in Gynäkologie in der Praxis | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel News-Screen Assistierte Reproduktion Nächster Artikel Fertilität als Faktor für Männergesundheit? Metadaten Titel Lipödem Verfasst von Peter Frigo Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Gynäkologie in der Praxis / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3005-0758 Elektronische ISSN: 3005-0766 DOI https://doi.org/10.1007/s41974-026-00408-x