Ein 61-jähriger Patient mit Diabetes mellitus Typ 2 und sehr hohem kardiovaskulärem Risiko wird zur Einstellung seiner Insulintherapie an uns überwiesen. Bei der Abklärung stellt sich heraus, dass auch die Cholesterin-Werte niedriger sein sollten. Mit einer Optimierung der Diabetestherapie sowie der Zugabe von Bempedoinsäure gelingt das Erreichen des LDL-C-Zielwertes.