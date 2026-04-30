Seit der Publikation der „Drei-Level-Theorie“ von John DeLancey wird der Mechanismus des Genitaldeszensus breit beforscht und inzwischen gut verstanden. Das Level III des Beckenbodens blieb lange kaum beachtet. Erst seit wenigen Jahren gibt es zunehmend Evidenz für die klinische Bedeutung dieser anatomischen Region. Einige Studien deuten klar darauf hin, dass dem Level III bei der Therapie und der postoperativen Nachbetreuung, möglicherweise aber auch bei der Prävention des Genitaldeszensus Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Der genitale Hiatus kann auch in der einfachen gynäkologischen Untersuchung ein Indikator für die Integrität und Funktion des Levels III sein. Ein neues Modell beschreibt das funktionelle Zusammenspiel der anatomischen Strukturen des Levels III und hilft uns, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Es liefert möglicherweise auch die Grundlage für weitere Erkenntnisse und künftige gezielte, standardisierte Therapiemöglichkeiten.