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Gynäkologie in der Praxis

Level I und II sind klar – beachten wir Level III beim Genitaldeszensus zu wenig?

  • 29.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Matthias Pesendorfer
Ayman Tammaa
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis

Zusammenfassung

Seit der Publikation der „Drei-Level-Theorie“ von John DeLancey wird der Mechanismus des Genitaldeszensus breit beforscht und inzwischen gut verstanden. Das Level III des Beckenbodens blieb lange kaum beachtet. Erst seit wenigen Jahren gibt es zunehmend Evidenz für die klinische Bedeutung dieser anatomischen Region. Einige Studien deuten klar darauf hin, dass dem Level III bei der Therapie und der postoperativen Nachbetreuung, möglicherweise aber auch bei der Prävention des Genitaldeszensus Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Der genitale Hiatus kann auch in der einfachen gynäkologischen Untersuchung ein Indikator für die Integrität und Funktion des Levels III sein. Ein neues Modell beschreibt das funktionelle Zusammenspiel der anatomischen Strukturen des Levels III und hilft uns, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Es liefert möglicherweise auch die Grundlage für weitere Erkenntnisse und künftige gezielte, standardisierte Therapiemöglichkeiten.
Titel
Level I und II sind klar – beachten wir Level III beim Genitaldeszensus zu wenig?
Verfasst von
Dr. Matthias Pesendorfer
Prim. PD Dr. Ayman Tammaa, MBA
Publikationsdatum
29.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-026-00421-0
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