Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
psychopraxis. neuropraxis

Sucht Leuchtturmprojekt für frauenspezifische Suchtbehandlung und integrierte Versorgung in Wien

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 6/2025
Vorheriger Artikel Temsirolimus zeigt positive Resultate bei Glioblastom
Nächster Artikel Erratum zu: Die Behandlung von ADHS mit Amphetamin bei Erwachsenen
Titel
Sucht
Leuchtturmprojekt für frauenspezifische Suchtbehandlung und integrierte Versorgung in Wien
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 6/2025
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-025-01134-3

Weitere Artikel der Ausgabe 6/2025

Fertignahrung scheint MS zu verschlimmern

  • Aktuell

ICD-Diagnosen als Psychotherapieindikation in Österreich

  • Open Access
  • Psychiatrie

Hypomagnesiämie induziertes cerebelläres Syndrom (HICS)

  • Neurologie

Erratum zu: Die Behandlung von ADHS mit Amphetamin bei Erwachsenen

  • Open Access
  • Erratum

Neue Medikamente und Versorgungspfade

  • Aktuell

Herausgeberbrief

  • Herausgeberbrief