Zurück zum Zitat Ayers C, Kansagara D, Lazur B, Fu R, Kwon A, Harrod C (2023) Effectiveness and Safety of Treatments to Prevent Fractures in People With Low Bone Mass or Primary Osteoporosis: A Living Systematic Review and Network Meta-analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med 176(2):182–195CrossRefPubMed