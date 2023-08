Leitfaden für das Management von Folgen viraler Erkrankung mit SARS-CoV-2 aus Sicht der Ergotherapie

3.

Präsenz: Auch hier gilt es, stufenweise vorzugehen. Für Klient*in, Therapeut*in wie auch Zuweiser*in ist zu bedenken, dass der Weg zur und von der Therapie bereits Energie erfordert – Energie für die (Handlungs- und motorische) Planung dieser Unternehmung einschließlich der Organisation von Verkehrsmitteln (Autofahren ist meist in postakuter Phase nicht möglich; auch das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel stellt für viele eine in dieser Zeit unüberbrückbare Barriere dar – weitere Gründe, die für ein teletherapeutisches Setting sprechen können). Nach Arzt- und Therapieterminen schildern Betroffene „Zusammenbrüche“ ihrer Energie noch am selben Tag oder aber unmittelbar darauf in den Folgetagen. An einem „Tag mit Arzt- und/oder Therapietermin außer Haus“ können die Klient*innen je nach Betroffenheit keine sonstigen Tätigkeiten einplanen. In dieser Phase ist es besonders wichtig, die (Präsenz-)Termine umgehend zu stoppen, wenn Müdigkeit beobachtet wird. Sollte im Sitzen gearbeitet werden, ist die Verfügbarkeit einer Therapieliege zum Ausruhen in solchen Situationen sehr empfehlenswert.

In unserer Praxisforschungserfahrung haben sich erste Ergotherapietermine im Ausmaß von 10–15 min als ausreichend anspruchsvoll und effizient erwiesen; eine Therapieeinheit im Umfang von 45–60 min wahrnehmen zu können gilt bereits als großer Erfolg im Behandlungsverlauf.